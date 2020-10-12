В России опять предложили ввести налог на бездетность

Как заявила председатель правления организации Татьяна Буцкая, налог должен коснуться тех, кто "сознательно отказывается от решения родить ребёнка".

По её мнению, налог мог бы иметь размер 500 рублей в месяц. Его платили бы женщины и мужчины репродуктивного возраста, не собирающиеся заводить детей. Буцкая также предложила освободить от выплат тех, кто по состоянию здоровья не может обзавестись потомством.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше», – заявила Буцкая в интервью источнику.





