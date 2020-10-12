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В России опять предложили ввести налог на бездетность

В России опять предложили ввести налог на бездетность (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 21:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Совет матерей   бездетность   демография   динамика   инициатива   налог   россия   яма   
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В стране необходимо ввести налог для тех, кто не намерен заводить детей. Так считают члены общероссийской общественной организации "Совет матерей".

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Метки: Совет матерей   бездетность   демография   динамика   инициатива   налог   россия   яма   
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118  комментариев
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188
Moon24 15 часов назад
Типичные яжематери , хотят нагадить всем вокруг
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4k
jfk 7 минут назад
мне кажется нет смысла обсуждать бред [мат] женщины, важнее обсудить факт того, что такие отбитые люди вообще делают в правлении такой организации
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742
Илья 22 минуты назад
А Буцкой и таким как она ввести противоположные штрафы, чтобы они больше не размножались...
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5k
Михаил Абель Час назад
А как и кто определять будет сознательно отказываются или по медицинским показаниям. Незамужняя женщина должна со всеми е@бст@сь", чтобы ребёнка родить? Что еще этим дурам в голову придёт?
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1k
Леонид Кубарев Час назад
создали для рабов невыносимые условия, но рабы то все равно нужны. Зачем делать условия выносимыми, когда можно сделать налог.
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3k
Фомич 2 часа назад
Не будут в городах рожать больше, даже при налоге в 1500 рублей в месяц. Обеспечьте сельские местности работой и достойной зарплатой и будет вам демографии рост. А в городах будут и дальше рожать только иммигранты.
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1k
ЛунныйКотэ 2 часа назад
налог на тупорылые куриные мозги надо ввести. У нас все так - налог, штраф, пени-хуени. исключительно методом кнута.
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1k
Anubis17 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Сергей Борисов 2 часа назад
Жить молодым негде, а лезть в ипотечное рабство с ребёнком на руках -подвергать дитё рискам и возможным бедствиям. Была самая главная господдержка семьи в СССР - своя квартира, а теперь нет. Но винят в демографической яме народ, мол, не осознаёт нужды улучшать показатели.
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55k
Опиум для народа Сергей Борисов 2 часа назад
-"Но винят в демографической яме народ, мол, не осознаёт нужды улучшать показатели."-
-а он должен осознавать? По большому счету холопу пох"й сколько у его барина других холопов. Да и какой именно барин будет им владеть. Исключение-это когда холопу грозит уничтожение физически.
А всякая патриотическая х"йня хороша на сытый желудок и уверенность в будущем.
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32
Юрий 2 часа назад
Комментаторы оправдываются как будто! Эту дуру [мат] уволить везде и всюду! Такие идеи только в тупой голове могут родится! А хочет больше русских, так пускай ноги перестанет раздвигать перед приезжими!
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2k
Vladimir 3 часа назад
"Министерство финансов России не планирует вводить в стране налог на бездетность, сообщает 12 октября «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», заявили в министерстве".
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38
tj77 3 часа назад
Ёпнулись все
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13k
ВОВЧЕГ 3 часа назад
Надо нарожать побольше нищебродов, чтобы в будущем можно было драть с них побольше налогов и штрафов.
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1k
psn3 3 часа назад
Ввести налог на необдуманные идеи! Может хоть так начнут думать.
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32k
Дворняга 3 часа назад
А у меня серьёзный вопрос. У моего одноклассника ребёнок умер (в 12 лет в период гормональных подростковых изменений). Возраст у него и жены вполне репродуктивный, им по 37 лет. Детей больше не хотят, тяжело далась утрата. Физическое здоровье нормальное, не запили, не опустились, по выходным велосипед или лыжи.
Им что, придётся налог платить? Если да - то выйдет очень жестоко.
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9k
Олегbl4 3 часа назад
Мне налоги по плечу
Если надо заплачу
за малодетность, 10 ртов
и за средний рост готов
многоженство, полигамность
феменизм, полов всех равность
за два платка в одном кармане
за открытку своей маме
за жару и непогоду
за косплея-воеводу
за бузину на огороде
и за дядю в своем роде
и за яму на дороге
за высокие пороги
и за лампу Ильича
за словечко с горяча
за мышей и за котят
и за бывших октябрят
за бутылку, за стакан
за большой рабочий кран
и за то,что есть два глаза
и за то что в унитазе
за два шага до победы
за приватные беседы
за ПМ и ППШ
За соседа- алкаша
За четвертый том Толстого
Если вдруг «на полшестого»
За усы и бороду
За проезд в Караганду
за планшет и за айфон
и за старый телефон
за зеленую футболку
и за швейную иголку
и за утку на пруду
кабачковую икру
за костры, за ямы, кочки
за березоньки листочки
за питье и за еду
и за то,что я иду
и за волны на реке
и за пальцы на руке
за налог на все налоги
и за адрес в своем логе
за звезду и за луну
за столетнюю войну

Дорогие депутаты
Вы роднее нам, чем мать
Для оплаты всех налогов
Можно мне кредиты взять?
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3k
Дмитрий Барановский 4 часа назад
А налог на налог ещё нет идей ввести? "Заселят выходцы из других стран". А кто их пустил, раздал им охранную грамоту в виде статьи о разжигании межнациональной розни и разрешил некоторым из них себя вести так, как они себя ведут?
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2k
Frank Borman 4 часа назад
- Дима, как улучшить демографию страны?
- Надо ввести налог на бездетность. Тогда все кинуться рожать, чтобы его не платить, и у нас будет много маленьких россиянчиков.
- А как победить бедность?
- Надо ввести налог на нищебродство. Тогда все пойдут в бизнес, разбогатеют и бедность исчезнет.
- А как победить терроризм?
- Надо пристыдить террористов. Тогда они все со стыда покончат самоубийством, и терроризм искоренится.
- Молодец, Дима. Следующее премьерство за тобой.
- Роиссся вперде, Владимир Владимирович!
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55k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
тупейшая идея впрочем как всегда . ну нет у меня детей я честно работаю не бухарик ,живу по закону долгов не имею ...и я еще и должен повышенный налог платить ?!!! [мат] в край .
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2k
Vladimir Lysikov 5 часов назад
Многие тут говорят об "обеспечении доходов" и "определённости будущего", тогда и "рожать будут"... А вот статистика говорит об обратном- чем ниже доходы, тем больше рождаемость. Посмотрите на страны Африки, Азии и прочие, т.н. "третий мир"- там рождаемость зашкаливает. А вот благополучные страны Европы, Америки и прочие, где доходы достаточно высоки, испытывают огромные трудности с восполнением населения. Демографические ямы по всему "благополучному миру", в этих странах вопрос демографии стоит так же остро.
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2k
Феликс Дзержинский Vladimir Lysikov 5 часов назад
Всё дело в образованности человека и на сколько человек экономически грамотен. Если сравнивать образование стран третьего мира и образование Европы, Америки, то можно заметить между ними очень большую разницу именно в образованности человека. Если человек образован и имеет хоть какое то представление об экономике, то человек уже планирует свои расходы и пытается прогнозировать своё будущее, а если у человека отсутствует образование, то данный человек полагается на волю случая и не может анализировать и прогнозировать своё будущее. Вот именно из-за низкого образования в странах четвёртого и третьего мира высокая рождаемость.
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55k
Опиум для народа Vladimir Lysikov 2 часа назад
Потому что какой-нито Махмуд из Пакистана просто не может взять в свою тупую тыкву,что кормить его детей никто не будет.Аллах ему не поможет.Вот и шпарит,кстати,для того что десять нарожает,пять сдохнет,пять в остатке.
То же касалось и дореволюционных необразованных крестьян. Лобешник в церкви отобьют и рожают царю-батюшке пушечное мясо.
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2k
Vladimir Lysikov Феликс Дзержинский Час назад
Это всё понятно и очевидно, но выбор "образованных и экономически подкованных" сейчас не в пользу детей. Я вот про что. И не только в России. Это результаты зарубежных исследований- чем более образован человек, тем меньше он желает детей. Даже в Китае- была программа по ограничению роста населения, но постепенно китайцы стали богаче и образованней и...рождаемость упала настолько, что теперь они думают- как заставить пополнять население.
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179
Desert 5 часов назад
После этого предложения карьера в политике этой д...ры должна была сразу закончиться.... но не в России.........
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