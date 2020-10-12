В России опять предложили ввести налог на бездетность

В стране необходимо ввести налог для тех, кто не намерен заводить детей. Так считают члены общероссийской общественной организации "Совет матерей".
Как заявила председатель правления организации Татьяна Буцкая, налог должен коснуться тех, кто "сознательно отказывается от решения родить ребёнка".
По её мнению, налог мог бы иметь размер 500 рублей в месяц. Его платили бы женщины и мужчины репродуктивного возраста, не собирающиеся заводить детей. Буцкая также предложила освободить от выплат тех, кто по состоянию здоровья не может обзавестись потомством.
«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше», – заявила Буцкая в интервью источнику.
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Предложение Буцкая обосновала тем, что в России на данный момент "огромная демографическая яма". Если не сделать серьёзных шагов в сторону изменения динамики рождаемости, то "нас, как нации просто не будет". По её словам, в противном случае Россию заселят выходцы из других стран.
P.S. Следует полагать, что Татьяна Буцкая имела в виду то, что если пустить известную жидкость на самотёк - Россия в ближайшем будущем станет похожа на современный Москвабад.
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-а он должен осознавать? По большому счету холопу пох"й сколько у его барина других холопов. Да и какой именно барин будет им владеть. Исключение-это когда холопу грозит уничтожение физически.
А всякая патриотическая х"йня хороша на сытый желудок и уверенность в будущем.
Им что, придётся налог платить? Если да - то выйдет очень жестоко.
Если надо заплачу
за малодетность, 10 ртов
и за средний рост готов
многоженство, полигамность
феменизм, полов всех равность
за два платка в одном кармане
за открытку своей маме
за жару и непогоду
за косплея-воеводу
за бузину на огороде
и за дядю в своем роде
и за яму на дороге
за высокие пороги
и за лампу Ильича
за словечко с горяча
за мышей и за котят
и за бывших октябрят
за бутылку, за стакан
за большой рабочий кран
и за то,что есть два глаза
и за то что в унитазе
за два шага до победы
за приватные беседы
за ПМ и ППШ
За соседа- алкаша
За четвертый том Толстого
Если вдруг «на полшестого»
За усы и бороду
За проезд в Караганду
за планшет и за айфон
и за старый телефон
за зеленую футболку
и за швейную иголку
и за утку на пруду
кабачковую икру
за костры, за ямы, кочки
за березоньки листочки
за питье и за еду
и за то,что я иду
и за волны на реке
и за пальцы на руке
за налог на все налоги
и за адрес в своем логе
за звезду и за луну
за столетнюю войну
Дорогие депутаты
Вы роднее нам, чем мать
Для оплаты всех налогов
Можно мне кредиты взять?
- Надо ввести налог на бездетность. Тогда все кинуться рожать, чтобы его не платить, и у нас будет много маленьких россиянчиков.
- А как победить бедность?
- Надо ввести налог на нищебродство. Тогда все пойдут в бизнес, разбогатеют и бедность исчезнет.
- А как победить терроризм?
- Надо пристыдить террористов. Тогда они все со стыда покончат самоубийством, и терроризм искоренится.
- Молодец, Дима. Следующее премьерство за тобой.
- Роиссся вперде, Владимир Владимирович!
То же касалось и дореволюционных необразованных крестьян. Лобешник в церкви отобьют и рожают царю-батюшке пушечное мясо.