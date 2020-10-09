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Результаты независимой экспертизы тела Тесака озадачили: выводы расходятся с официальной версией

Результаты независимой экспертизы тела Тесака озадачили: выводы расходятся с официальной версией (7 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 23:42
Сообщество : Криминал
Метки: Марцинкевич   выводы   россия   сизо   смерть   тесак   челябинск   экспертиза   
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Адвокат покойного Максима Марцинкевича Алексей Михальчик обнародовал новые сведения, касающиеся ухода из жизни националиста Тесака. Вновь полученные данные, позволяют усомниться в заключении, которое по факту произошедшего с подзащитным, сделала администрация СИЗО.

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Метки: Марцинкевич   выводы   россия   сизо   смерть   тесак   челябинск   экспертиза   
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8k
ss 9 часов назад
Да пофиг как сдох нацик. Хороший нацик - мёртвый нацик. Собаке - собачья смерть...
Хотя нет. Не буду собачек обижать. Они хорошие.
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84k
Редька с хреном Автор поста ss 9 часов назад
Для тех кто крышует в своих интересах подобных парней есть только власть и деньги, а националист, социалист или анархист, всего лишь ярлыки на которые ведутся плебеи)
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2k
VL Час назад
А что было плохого в том, что он щемил черножопых барыг и наркодилеров, выполняя работу ментов и фэйсов??? Нифуя не понимаю. Или названные сами барыжат?
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2k
Decapitated Headbanger VL 47 минут назад
Не смотря на его отмороженность, он много вещей говорил и представлял как факт, которые могли нанести серьёзный ущерб репутации правоохранительных органов, перешёл дорогу многим отморозкам, как у власти так и тем, кого эта власть крышевала. Назвать его морально ценным человеком для общества сложно, но если бы он остался жить, мы бы, возможно, узнали много интересного о тех, кто нас должен охранять и "регулировать наше сознание"
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610
Денис Ануфриев 2 часа назад
я не понимаю,теперь по фото и видео можно сделать экспертизу?я не знаю сколько лет дали Максу,за что он сидел,но если после его дел было спасен ребенок и не один,жаль,рано ушел...мои соболезнования
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24k
Aqueronte 2 часа назад
Денис Рощин , начальник Сизо, допустил совершение особо тяжких преступлений в введено ему режимном объекте и должен понести за это наказание. Но вместо этого пресса всячески замалчивает всю информацию об этом преступников, то есть пытаются стереть из памяти общества факт преступления.
В любом случае, независимо от результатов следствия, Максим к нам не вернётся и нет прощения фсиновским палачам.
Вечная память герою, Максим, спи спокойно.
Тебя будут помнить через века а имена твоих убийц развеются пеплом и на их безвестные могилы никто не придёт.
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2k
foggen2 Aqueronte 37 минут назад
Герою?Ещё памятник ему поставьте.....
Не хочу плохо отзываться об ушедших,но этот персонаж уж точно не герой....
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24k
Aqueronte foggen2 Полчаса назад
Поставим, обязательно поставим.
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8k
Нихуахуа 3 часа назад
Надо было его в Шаритэ отправить.
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−12
владимир д 3 часа назад
Сдох Максим да и хрен с ним
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10k
[email protected] 3 часа назад
А кто такое погоняло ему дал?... тоже ФСБ?
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610
Денис Ануфриев [email protected] 2 часа назад
вы что то знаете...как бы с вами по секрету поговорить,чтоб дизлайков не накидали?
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10k
[email protected] Денис Ануфриев 2 часа назад
Если вы оттуда, то найдёте...
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19k
предводитель дворянства! 4 часа назад
Результаты независимой экспертизы тела Тесака озадачили: выводы расходятся с официальной версией
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8k
Нихуахуа предводитель дворянства! 3 часа назад
Результаты независимой экспертизы тела Тесака озадачили: выводы расходятся с официальной версией
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14k
КешаИванов 8 часов назад
Давняя практика пенитенциарных заведений это разделение враждующих группировок по разным камерам, баракам, тюрьмам и лагерям.
Под эту практику, особо отмороженные, которых в любой колонии или тюрьме убьют свои же уголовники, вербуются для работы в пресхатах.
В эти пресхаты или прескамеры подсаживают подозреваемых, по тяжким и особо тяжким статьям, где самыми изощрёнными пытками заставляют писать явки с повинной. Отметим для себя, проскочившую информацию, что Тесака раскручивали ещё по старым преступлениям.
Поэтому очень вероятно предположить, что в одной из таких прескамер, от рук каких-нибудь ИГИЛовцев и погиб Тесак.
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9k
Bill 9 часов назад
1) Про записку, в которой указано имя начальника СИЗО в клипе сказано следующее: "её происхождение не очень непонятно, где её нашли - тоже неизвестно". Зачем тогда её вообще показывать?
2) Судмедэксперт рассмотрела фото (только одно фото!) и сделала вывод что раны на голове настолько серьезные, что удушиться после таких ран невозможно. При этом эксперт забыла дать хоть какое-нибудь описания ран. Если бы, скажем, написала: "в виске дырка диаметром 5 см" - было бы всё понятно, а так...
3) Было бы гораздо проще если бы авторы этого сомнительного ролика выложили саму фотографию. А то там может и не Тесак.
4) Про повторную экспертизу вообще непонятно. Кто её делал, когда, по одной фотографии или как? И вообще я слышал что в России вскрытие трупа делается всегда, независимо от причины смерти. А его делают не в тюрьме, а в морге, независимые эксперты.
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84k
Редька с хреном Автор поста Bill 9 часов назад (изменен)
Вот пожалуйста:
Вот пожалуйста:
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19k
мистер Конвей Твитти Bill 4 часа назад
В России независимые эксперты )))Даже звучит смешно.
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24k
Aqueronte Bill 2 часа назад
В телеграм выложен полный текст заключения на 24 страницах с подробным описанием, здесь оно зачем, очень кроваво.
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625
Ermak Редька с хреном Час назад
В принципе всё понятно.
Исполняли как минимум втроём.
Один закрутил руки за спину и удерживал. Второй накинул удавку на шею и удерживал с её помощью голову и шею, заодно из-за гипоксии человек уходит в полу-обморочное состояние.
Третий заточкой вскрыл сонную артерию.

Классика. Исполняли ЗК.
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2k
VL Bill Час назад
не очень непонятно.. гммм... а это как???
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1k
Евгений 10 часов назад
Надеюсь у этого "Тесака" отдельная сковорода в аде. Где черти даже на перекур не ходят.
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24k
Aqueronte Евгений 19 минут назад
И он там тебя ждёт, спешить ему теперь особо некуда, увидитесь ещё.
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420
Мистер Фикс 10 часов назад
Видимо, он слишком много знал...
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3k
Убийца Прохиндеев 10 часов назад
Не пойму, какие националистические акции Марцинкевич совершал, если он был еврей.
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942
Леонид Убийца Прохиндеев 10 часов назад
так просветись, посмотри или в гугле забанили?
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3k
Убийца Прохиндеев Леонид 8 часов назад
Просвещаться в Гугле буду чем? набросами ботов и прочих балаболов?
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24k
Aqueronte Убийца Прохиндеев 16 минут назад
А что смущает? Откуда этот комплекс? Что плохого в защите своей родины от интервенции? Узбеки, чеченцы убивали русских на своей земле и не скрывали своей ненависти к нации, почему им можно а кому то нельзя?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−109
Князь Курбский 10 часов назад
Я не в стаде. Это вы русские стадо баранов
Реж и стриги, кто хочет
Даже и ьлеять уже вас отучили
Убивайте детей силовиков!
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2k
VL Князь Курбский 59 минут назад
засохни, дырявый
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Комментарий удален
−109
Князь Курбский 10 часов назад
А кто то сомневался?
Из 140 миллионого стала найдется олин мужчина?
Отомстить
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29k
Mamin Sibiriak Князь Курбский 10 часов назад
А сам-то что, не олин мужчина?
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6k
bum-bum Князь Курбский 6 часов назад
что, сегодня муж не дотрахал? педота твоя сразу палится))
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6k
bum-bum Mamin Sibiriak 6 часов назад
он не мужчина, он - гомосексуалист
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15k
Андрей Иванов 10 часов назад
Экспертиза по фото? Мужиков она не привораживает заодно?
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2k
Аркадий Свидригайлов 10 часов назад
"провела судебно-медицинское исследование по... фотографии трупа..."
эх, богата Россия-матушка на экспертов и специалистов!
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24k
Aqueronte Аркадий Свидригайлов 38 минут назад
Иными словами его просто убили и топорно инсценировали самоубийство и чтобы это не всплыло чинили препятствия для экспертизы. А уж почему его заказали мы уж точно никогда не узнаем.
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2k
Аркадий Свидригайлов Aqueronte Полчаса назад
возможно всё. и от правды - ни холодно ни жарко станет.
если для кого-то он герой и мученик - их право.
если для остальных обыкновенный нацик - тоже в порядке вещей.
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24k
Aqueronte Аркадий Свидригайлов 22 минуты назад
Кто бы он не был, он сидел по приговору суда, отбывал наказание. Никто не имел права лишать его жизни и тем более издеваться перед убийством. Это рук преступников в погонах и они тоже должны понести наказание, они совершали особо тяжкие преступления, за которые предусмотрена уголовная ответственность, об этом тоже идёт речь. Любого неугодного можно в тюрьме убить или изувечить, и никто не понесёт наказание, это нормально в правовом государстве? А если вы вдруг случайно перейдёте дорогу силовики и вас будут гноить в тюрьме а потом убьют?
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2k
Аркадий Свидригайлов Aqueronte 13 минут назад
если бы я испытывал к нему симпатию, то тоже рвал бы рубаху на груди, однозначно!
всех бы подозревал, презирал и всё такое...
и да, могут и в тюрьме сгноить, и пером в бок... такие люди как на пороховой бочке, они явно не бессмертны и, рано или поздно случится то что должно случится.
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24k
Aqueronte Аркадий Свидригайлов 49 секунд назад
Причём тут он, вы думаете там и людей попроще не гнобят и не убивают ради новых сроков?
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22k
Павел Плеханов 10 часов назад
Вот сразу и ЛОЖЬ! В заметке написано: "Она осмотрела тело, изучила посмертные фото и видеоматериалы..." Читаем документ и видим, что она все свои заключения сделала по одной-единственной фотографии. Ни о каком теле и видео речи не идёт.
(Я лицо равнодушное, мне до Тесака нет никакого дела.)
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84k
Редька с хреном Автор поста Павел Плеханов 10 часов назад
О доблестный Марат, о Робеспьер эпично ложь клеймящий...
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84k
Редька с хреном Автор поста 10 часов назад
Любопытно - почерк первой записки напоминает стиль администрации СИЗО, вторая похожа на поделку конторы.
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204
Старичок Редька с хреном 10 часов назад
Похоже ты тоже эксперт стилист-подчерковед.
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84k
Редька с хреном Автор поста Старичок 9 часов назад (изменен)
Скорее парфюмер - от шедевров двух, вышеназванных организаций всегда попахивает))
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2k
kappaneed Старичок 2 часа назад
Старичек объеденил слова подпись и почерк, и получилось "подчерк")))
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204
Старичок kappaneed 15 минут назад
Научись сначала переписывать без ошибок, а потом уже учи других.
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