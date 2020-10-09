Результаты независимой экспертизы тела Тесака озадачили: выводы расходятся с официальной версией

В ходе проведения проверки следователи не обнаружили признаков, указывающих на убийство Марцинкевича. Зато в его камере была обнаружена предсмертная записка, с указанными в ней

"серьёзными мотивами" для суицида, написанная почерком, похожим на почерк Максима. Несмотря на этот вещдок, родственники уверены, что Тесак умер не своей смертью. Примечательно, что ранее Максим написал записку, с именем человека, который, по мнению Тесака, мог стать его убийцей.

Фамилия и имя, указанное в этой записке, принадлежат начальнику челябинского СИЗО.