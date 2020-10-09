Результаты независимой экспертизы тела Тесака озадачили: выводы расходятся с официальной версией

Адвокат покойного Максима Марцинкевича Алексей Михальчик обнародовал новые сведения, касающиеся ухода из жизни националиста Тесака. Вновь полученные данные, позволяют усомниться в заключении, которое по факту произошедшего с подзащитным, сделала администрация СИЗО.
Защитником Тесака были озвучены результаты независимой экспертизы тела националиста Максима Марцинкевича, которую по просьбе семьи покойного осуществила судмедэксперт Елена Кучина. Она рассмотрела и изучила посмертные фото и видеоматериалы, в результате чего пришла к выводу, что Максим не мог сам нанести себе такие повреждения.
"Учитывая тот факт, что плечевые суставы правой и левой верхних конечностей отведены за спину, прихожу к следующему: причинение ран в околоушно-жевательной области справа и поднижнечелюстном треугольнике справа с переходом на область сонного треугольника и в грудинно-ключично-сосцевидной области и области сонного треугольника самостоятельно не представляется возможным", — говорится в заключении.
Исходя из выводов, сделанных независимым экспертом Кучиной, при наличии таких серьёзных повреждений Марцинкевич не смог бы покончить с собой способом, который указывается в официальной версии причины смерти.
Повторная экспертиза также обнаружила на теле Тесака ссадины, кровоподтёки и пришла к заключению, что эти повреждения, характерны для удара электрошокером. В дополнение к этому у Марцинкевича отсутствовали ногти на некоторых пальцах ног, а на руках они были сине-фиолетового цвета.
В результате проделанной работы судмедэксперт сделал вывод, что при вскрытии, проведении экспертизы и изъятии образцов для исследования были допущены грубые нарушения.
Напомним, что Максим Марцинкевич, более известный под псевдонимом Тесак, на националистические акции которого, ФСБ подозрительно долго смотрело сквозь пальцы, предположительно перестал быть полезным конторе, и даже напротив - в силу своей информированности стал для неё неудобен. В конечном итоге попал в челябинское СИЗО, где утром 16 сентября был найден мёртвым в одиночной камере. Родственники хорошо зная Максима не поверили в официальную версию его смерти и потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили.
В ходе проведения проверки следователи не обнаружили признаков, указывающих на убийство Марцинкевича. Зато в его камере была обнаружена предсмертная записка, с указанными в ней
"серьёзными мотивами" для суицида, написанная почерком, похожим на почерк Максима. Несмотря на этот вещдок, родственники уверены, что Тесак умер не своей смертью. Примечательно, что ранее Максим написал записку, с именем человека, который, по мнению Тесака, мог стать его убийцей.
Фамилия и имя, указанное в этой записке, принадлежат начальнику челябинского СИЗО.
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P.S. Почему-то невольно вспомнилась трагическая гибель русского поэта Сергея Есенина, на посмертной фотографии которого хорошо просматривалось углубление в области переносицы от травмы, нанесённой предположительно бронзовым подсвечником, который валялся неподалёку. Следствие так и не выяснило: Сергей проломил себе череп до, или после того, как повесился?
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Хотя нет. Не буду собачек обижать. Они хорошие.
В любом случае, независимо от результатов следствия, Максим к нам не вернётся и нет прощения фсиновским палачам.
Вечная память герою, Максим, спи спокойно.
Тебя будут помнить через века а имена твоих убийц развеются пеплом и на их безвестные могилы никто не придёт.
Не хочу плохо отзываться об ушедших,но этот персонаж уж точно не герой....
Под эту практику, особо отмороженные, которых в любой колонии или тюрьме убьют свои же уголовники, вербуются для работы в пресхатах.
В эти пресхаты или прескамеры подсаживают подозреваемых, по тяжким и особо тяжким статьям, где самыми изощрёнными пытками заставляют писать явки с повинной. Отметим для себя, проскочившую информацию, что Тесака раскручивали ещё по старым преступлениям.
Поэтому очень вероятно предположить, что в одной из таких прескамер, от рук каких-нибудь ИГИЛовцев и погиб Тесак.
2) Судмедэксперт рассмотрела фото (только одно фото!) и сделала вывод что раны на голове настолько серьезные, что удушиться после таких ран невозможно. При этом эксперт забыла дать хоть какое-нибудь описания ран. Если бы, скажем, написала: "в виске дырка диаметром 5 см" - было бы всё понятно, а так...
3) Было бы гораздо проще если бы авторы этого сомнительного ролика выложили саму фотографию. А то там может и не Тесак.
4) Про повторную экспертизу вообще непонятно. Кто её делал, когда, по одной фотографии или как? И вообще я слышал что в России вскрытие трупа делается всегда, независимо от причины смерти. А его делают не в тюрьме, а в морге, независимые эксперты.
Исполняли как минимум втроём.
Один закрутил руки за спину и удерживал. Второй накинул удавку на шею и удерживал с её помощью голову и шею, заодно из-за гипоксии человек уходит в полу-обморочное состояние.
Третий заточкой вскрыл сонную артерию.
Классика. Исполняли ЗК.
Реж и стриги, кто хочет
Даже и ьлеять уже вас отучили
Убивайте детей силовиков!
Из 140 миллионого стала найдется олин мужчина?
Отомстить
эх, богата Россия-матушка на экспертов и специалистов!
если для кого-то он герой и мученик - их право.
если для остальных обыкновенный нацик - тоже в порядке вещей.
всех бы подозревал, презирал и всё такое...
и да, могут и в тюрьме сгноить, и пером в бок... такие люди как на пороховой бочке, они явно не бессмертны и, рано или поздно случится то что должно случится.
(Я лицо равнодушное, мне до Тесака нет никакого дела.)