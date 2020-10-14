В Воронеже на частные средства восстановили танк «Иосиф Сталин»

В столице Черноземья завершилась реставрация тяжёлого танка ИС-2, который в качестве памятника установлен в микрорайоне Подгорное. Аббревиатура ИС - официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943–1953 годов. Отреставрированный танк в составе 4-й Гвардейской танковой армии гнал на Запад фашистских захватчиков, дошёл до Берлина, а затем стоял перед штабом армии в ГДР.
Этот танк был выпущен на ЧКЗ , с использованием корпуса завода УЗТМ , и башни Мариупольского завода , в 1945-м году. После войны модернизирован до уровня ИС-2М. Затем установлен рядом со штабом 20-й армии в городе Эберсвальде.
После роспуска блока стран Варшавского договора и вывода Советских войск из Германии, 20-я Армия прибыла на новое место дислокации в Воронеж. Вывезенный из бывшего ГДР танк был установлен в 1995 году на улице Генерала Лизюкова, а через девять лет перемещён в село Подгорное, которое в годы войны в течение семи месяцев находилось на линии фронта.
Время не щадит ни людей, ни танки за годы под открытым небом мемориальный комплекс «Воинам-танкистам» обветшал и нуждался в реставрации. Особенно досталось крыльям и топливным бакам боевой машины – некоторые детали проржавели до дыр, а одно из звеньев гусеницы просто отвалилось.
Вероятно, танк и дальше бы ржавел, если на это безобразие не обратил внимание местный житель Семён Рыбачок. В августе 2020 года мужчина рассказал в СМИ о бедственном состоянии мемориального комплекса. Эту публикацию заметил генеральный директор строительной компании «Стэл-Инвест» Валерий Лукинов.
История не оставила его равнодушным, поскольку Валерий Викторович сам служил в танковых войсках, кроме того, проходил обучение как раз на модели ИС-2. В результате Лукинов взял под личный контроль вопрос восстановления мемориала «Воинам-танкистам». Это благотворительный проект стал подарком компании своему городу.
По словам руководителя управы Коминтерновского района Юрия Бавыкина, в реставрационных работах было задействовано несколько бригад специалистов, которые полностью воссоздали внешний вид легендарной боевой машины.
Во время проведения работ не обошлось без сложностей. К примеру, на левой гусенице был оторван один трак. Колесо фрикциона от времени заклинило, и гусеница не двигалась. Мастерам пришлось попотеть, чтобы вернуть всё на свои места в обновлённом виде. К тому же все работы велись на месте, так как снимать многотонную машину с постамента было бы затратно и затруднительно.
Проблематичней всего было найти оригинальную краску для танков – обычные автоэмали для этого почему-то не годились. Специалистам всё же удалось добыть настоящую армейскую краску для военной техники. Подгоренского "Иосифа Сталина" красили семь дней с помощью краскопульта.
Теперь ИС-2 выглядит почти как боевая штатная единица техники, сообщили в губернском новостном источнике.
Источник:
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вот пример для подражания!!!
В общем молодцы конечно, но про реставрацию громко написали. Слегка внешне подшаманили и всё.
вроде даже блокпост какой-то взял.
не такой?
куда он делся, знает ктонибудь?