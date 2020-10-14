В Воронеже на частные средства восстановили танк «Иосиф Сталин»

Этот танк был выпущен на ЧКЗ , с использованием корпуса завода УЗТМ , и башни Мариупольского завода , в 1945-м году. После войны модернизирован до уровня ИС-2М. Затем установлен рядом со штабом 20-й армии в городе Эберсвальде.

После роспуска блока стран Варшавского договора и вывода Советских войск из Германии, 20-я Армия прибыла на новое место дислокации в Воронеж. Вывезенный из бывшего ГДР танк был установлен в 1995 году на улице Генерала Лизюкова, а через девять лет перемещён в село Подгорное, которое в годы войны в течение семи месяцев находилось на линии фронта.