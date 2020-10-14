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В Воронеже на частные средства восстановили танк «Иосиф Сталин»

В Воронеже на частные средства восстановили танк «Иосиф Сталин» (4 фото)

Автор:
14 октября 2020 03:55
Сообщество : Военное
Метки: Подгорное   воронеж   ис-2   монумент   память   реставрация   россия   танк   
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В столице Черноземья завершилась реставрация тяжёлого танка ИС-2, который в качестве памятника установлен в микрорайоне Подгорное. Аббревиатура ИС - официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943–1953 годов. Отреставрированный танк в составе 4-й Гвардейской танковой армии гнал на Запад фашистских захватчиков, дошёл до Берлина, а затем стоял перед штабом армии в ГДР.

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Метки: Подгорное   воронеж   ис-2   монумент   память   реставрация   россия   танк   
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8  комментариев
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−33
zdk 4 часа назад
ай, малацца!!!
вот пример для подражания!!!
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6k
Артём Час назад
Интересно, ходовую тоже восстановили, или только внешку?
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867
Руслан Новак Артём 4 минуты назад
Да какая там ходовая, они его с места не двигали. Скорее всего просто поменяли жесть на надкрылках и баках и покрасили в несколько слоев. Особо не заморачивались. К тому же красить армейской краской была плохая идея, уже через год станет серым.
В общем молодцы конечно, но про реставрацию громко написали. Слегка внешне подшаманили и всё.
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8k
MihailoSerbiya 3 часа назад
Poka u Vas est takie lyudi kak Валерий Викторович mna za Vas ne strashno .
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44k
Albert GER 4 часа назад
на Донбассе какой-то ИС с постамента воевал против бандерлогов.
вроде даже блокпост какой-то взял.
не такой?
куда он делся, знает ктонибудь?
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1k
Владимир Фримэн 3 часа назад
Там был ИС-3
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2k
Chaid Albert GER Час назад
Он заглох, бросили. Достался украинской армии
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867
Руслан Новак Albert GER 2 минуты назад
На металл отправили как и всю промышленность Донбасса. Лучше бы он и дальше на памятнике стоял.
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