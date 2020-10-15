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"Ради денег!": в РАН раскритиковали доклад Greenpeace по Камчатке

"Ради денег!": в РАН раскритиковали доклад Greenpeace по Камчатке (2 фото)

Автор:
15 октября 2020 10:54
Сообщество : Истории
Метки: Камчатка 2020   интересное   камчатка   океан   ран   фото   экологическая катастрофа   экология   
1819
2

Учёные российской академии наук раскритиковали доклад Greenpeace, где они предоставили результаты анализов воды Камчатки. По мнению российских учёных, во всём виновато цветение водорослей, никакой катастрофы нет.

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Метки: Камчатка 2020   интересное   камчатка   океан   ран   фото   экологическая катастрофа   экология   
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26  комментариев
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60k
HundeBeißer2 2 часа назад
Гнилая бандитская власть под крышей старика - маазматика,
априори превращает в такое же болото РАН,битком набитый такими же старыми вороватыми крысами!
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11k
Максим 4 минуты назад
(во всём виновато цветение водорослей, никакой катастрофы нет.) это пиз,дец
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2k
Vasiliy Pakazyava 5 минут назад
Яб тех кто тут топит что все это звиздеж, окунул бы головой в ту воду, если местные, говорят что такой фуйни ещё не видели, то это наверное что то значит
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16k
Марина Vasiliy Pakazyava 3 минуты назад
Местные и сёрферов до этого не особо видели. А о фуйне как раз сёрферы говорят.
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16k
Марина 6 минут назад
Опять автор дебил противоречит сам себе.
У меня к учёным больше доверия, чем к попрошайкам из Гринписа.
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−31
Князь Курбский 43 минуты назад
Да, я желаю смерти всем русским.
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−31
Князь Курбский Час назад
Не взрыв, а хлопок
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25k
Ashabad Князь Курбский 45 минут назад
"Ради денег!": в РАН раскритиковали доклад Greenpeace по Камчатке
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13k
Ego sum qui sum Час назад
"Ради денег!": в РАН раскритиковали доклад Greenpeace по Камчатке
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546
Pingvo Час назад
Это точно не цветущие водоросли в море
Иначе бы из реки выливалась чистая вода и было бы темное пятно в море.
По всему со снимка видно, что химикат вылился именно из реки.
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6k
Alex Час назад
Пусть пустят импортных учёных и лаборантов для сбора проб! Кстати, пятнышки скоро и в Японию самостоятельно приплывут, ждать недолго.
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37
tj77 Час назад
Интересно как наше РАН без исследований так быстро уже все знает. Какие молодцы! Народ и партия едины!
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1k
No pasaran Час назад
"От чего погибли обитатели океана до сих пор остаётся загадкой. Но это точно не вина цветущих водорослей!"
На основании чего такие выводы?
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
Зелёная пися полностью политизировалась. И пляшет полностью под дудку пиндосов.
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27k
winergy2012 2 часа назад
Нашли кого прргласить,гринпис .Гринпись давно свою репутацию обосрал.
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9k
Bill 2 часа назад
Если хорошенько покопаться - то в Мировом Океане можно найти всю таблицу Менделеева. Огласите, пожалуйста, конкретные цифры в ПДК.
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−63
Андрей Аксаментов 2 часа назад
Цветет только наглость вранья!
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−3
Лев 2 часа назад
Типичные истории круговой поруки! Одни крысы покрывают других!
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4k
Бу 2 часа назад
И как всегда все замалчивают
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2k
Vladimir Klishin 3 часа назад
Камчатский краб в среднем обитает на глубине 90 - 120 метров. Что за водоросли то такие, токсины который идут вглубь...
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