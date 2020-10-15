"Ради денег!": в РАН раскритиковали доклад Greenpeace по Камчатке

Учёные российской академии наук раскритиковали доклад Greenpeace, где они предоставили результаты анализов воды Камчатки. По мнению российских учёных, во всём виновато цветение водорослей, никакой катастрофы нет.
Доклад организации Greenpeace показался учёным РАН очень поверхностным. Вице-президент РАН Андрей Андреанов в разговоре с «Комсомольской правдой» заявил, что Greenpeace просто хочет заработать денег «стараясь утянуть всё в экологическую проблематику». К слову сказать, в воде обнаружили тяжелые металлы, компоненты нефти, жирные кислоты. А еще - вещество, которое может входить в состав биопестицидов.
- Конечно, доклад поверхностный, - заявил Адреанов. - Потому что коллеги пишут, что вот нашли немножко этого, немножко этого и немножко этого. Исследования продолжаются. Результаты получим - сообщим. Даже из того, что написали, следует - они еще ничего не знают. Пишут, что там находится много химических веществ… Так они и будут находиться, и их будут находить организации, их не может там не быть. Но в количествах, не представляющих такой грандиозной опасности. А то, что у Гринписа все поверхностно, ну, так это такая понятная вещь. Они же не ученые. Они хватают все, что видят, хватаются за первые версии, стараются утянуть их в экологическую проблематику.
По мнению учёного, всё это ради денег и грантов.
- Задача Гринпис получать пожертвования, получать гранты, получать деньги. Да вы дочитайте доклад до конца - в конце написано: «пожертвуйте, кто сколько может».
- Я бы не назвал это катастрофой, - сказал Адреанов. - Понимаете, катастрофа - это что-то необратимое. А мы столкнулись с природным явлением, которое не является редкостью в северной части Тихого океана, - закончил Адреанов.
Экологическая катастрофа на Камчатке приобретает новые подробности. Если раньше губернатор заявлял о трёх причинах катастрофы, то теперь становится совершенно ясно, что во всём опять виновата промышленность.
Напомним, что речь идёт о загадочных пятнах и тёмной пене в Тихом океане. От чего погибли обитатели океана до сих пор остаётся загадкой. Но это точно не вина цветущих водорослей!
Напомним, что на Камчатке море вынесло на берег тысячи тел мертвых животных. Трупами морских обитателей были усеяны пляжи. Местные жители и серферы сообщали плохом самочувствии. По предварительным данным, Тихий океан пострадал от человеческой безалаберности – его просто «отравили».
Источник:
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априори превращает в такое же болото РАН,битком набитый такими же старыми вороватыми крысами!
Ну или хотя бы альма-матер...
У меня к учёным больше доверия, чем к попрошайкам из Гринписа.
Иначе бы из реки выливалась чистая вода и было бы темное пятно в море.
По всему со снимка видно, что химикат вылился именно из реки.
На основании чего такие выводы?