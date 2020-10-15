"Ради денег!": в РАН раскритиковали доклад Greenpeace по Камчатке

Доклад организации Greenpeace показался учёным РАН очень поверхностным. Вице-президент РАН Андрей Андреанов в разговоре с «Комсомольской правдой» заявил, что Greenpeace просто хочет заработать денег «стараясь утянуть всё в экологическую проблематику». К слову сказать, в воде обнаружили тяжелые металлы, компоненты нефти, жирные кислоты. А еще - вещество, которое может входить в состав биопестицидов.





- Конечно, доклад поверхностный, - заявил Адреанов. - Потому что коллеги пишут, что вот нашли немножко этого, немножко этого и немножко этого. Исследования продолжаются. Результаты получим - сообщим. Даже из того, что написали, следует - они еще ничего не знают. Пишут, что там находится много химических веществ… Так они и будут находиться, и их будут находить организации, их не может там не быть. Но в количествах, не представляющих такой грандиозной опасности. А то, что у Гринписа все поверхностно, ну, так это такая понятная вещь. Они же не ученые. Они хватают все, что видят, хватаются за первые версии, стараются утянуть их в экологическую проблематику.