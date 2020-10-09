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"Почти все погибли": учёные исследовали дно в Авачинском заливе

"Почти все погибли": учёные исследовали дно в Авачинском заливе (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 12:54
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   камчатка   катастрофа на Камчатке   учёные   фото   экология   
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Смертоносное пятно для морских обитателей постоянно движется и учёные пытаются взять пробу, гоняясь за ним по Тихому океану. При этом специалисты заметили на дне Авачинского залива мёртвых морских ежей и звёзд.

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Метки: животные   интересное   камчатка   катастрофа на Камчатке   учёные   фото   экология   
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13  комментариев
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25k
Fat Lynx Час назад
Посмотрел я на эту Камчатку через яндекс и что-то там какой-то промышленности, которая может сотворить такую хрень, не нашел... добыча и переработка рыбы - ВСЕ!
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4k
Roman 3 минуты назад
Неужели нельзя было нагуглить хоть какую-нибудь фотку дна?!
Заметили они морских звёзд!
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3k
aleksei 22 минуты назад
Я вот не понимаю, анализ делается за несколько часов, чего они там всю ждут неделями?
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15k
Андрей Иванов 36 минут назад
Пробы только взяты, анализы не сделаны, а виновата промышленность, которой в Авачинском заливе просто нет
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19k
Батончик с маком Час назад
япошки собирались фукусимскую бяку в океан сливать. походу уже слили втихаря
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25k
labuda.blog Батончик с маком 40 минут назад
Фукусима сливает радиоактивную воду после аварии ежедневно. Но это никто не замечает! Это другое!
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
"Почти все погибли": учёные исследовали дно в Авачинском заливе
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17k
Vital Idol ☣️Месть печенегов☣️ 24 минуты назад
нееее, у них сахар просто поднялся....
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16k
Марина Час назад
Автор дибил?
Как он из этого.
"Замдиректора Кроноцкого заповедника Дарья Паничева заявила, что пробы были взяты, но пока о наличии техногенного загрязнения говорить рано, необходимо дождаться результатов анализов."
Ведал такой вывод?
"Если раньше губернатор заявлял о трёх причинах катастрофы, то теперь становится совершенно ясно, что во всём опять виновата промышленность."
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354
Советский Оккупант Марина Час назад
Правильно: "дЕбил". Уважайте русский язык.
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28k
Azesh Марина 50 минут назад
автору уже все ясно, чего непонятного? Он на кофейной гуще раскинул, и для верности с гороскопом сверился.
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15k
Андрей Иванов Azesh Полчаса назад
С методичками из Госдепа он сверялся.
Если нет явного техногенного пятна, а на дне дохлые обитатели, причём в строго ограниченном районе, то налицо стихийная причина, в данном случае скорее всего выброс газов и\или кипятка в связи с вулканической деятельностью. Там вулканов - как грязи
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28k
Azesh Андрей Иванов Полчаса назад
я предпочитаю подождать мнения тех людей, которым это по должности и по образованию положено.
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