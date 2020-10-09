"Почти все погибли": учёные исследовали дно в Авачинском заливе

Пока губернатор Камчатского края гадает, у кого бы ещё попросить помощи, группа учёных Кроноцкого заповедника, активисты Greenpeace и представители Камчатского научно-исследовательского института отправились в Авачинский залив, чтобы взять пробы воды и выяснить причину гибели морских обитателей. На дне обнаружили мёртвых морских ежей, звёзд и других морских обитателей. Хитоны — "полуживые", рыба пока не пострадала, сообщает Life.