"Почти все погибли": учёные исследовали дно в Авачинском заливе

Смертоносное пятно для морских обитателей постоянно движется и учёные пытаются взять пробу, гоняясь за ним по Тихому океану. При этом специалисты заметили на дне Авачинского залива мёртвых морских ежей и звёзд.
Пока губернатор Камчатского края гадает, у кого бы ещё попросить помощи, группа учёных Кроноцкого заповедника, активисты Greenpeace и представители Камчатского научно-исследовательского института отправились в Авачинский залив, чтобы взять пробы воды и выяснить причину гибели морских обитателей. На дне обнаружили мёртвых морских ежей, звёзд и других морских обитателей. Хитоны — "полуживые", рыба пока не пострадала, сообщает Life.
Замдиректора Кроноцкого заповедника Дарья Паничева заявила, что пробы были взяты, но пока о наличии техногенного загрязнения говорить рано, необходимо дождаться результатов анализов.
Экологическая катастрофа на Камчатке приобретает новые подробности. Если раньше губернатор заявлял о трёх причинах катастрофы, то теперь становится совершенно ясно, что во всём опять виновата промышленность.
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Заметили они морских звёзд!
Как он из этого.
"Замдиректора Кроноцкого заповедника Дарья Паничева заявила, что пробы были взяты, но пока о наличии техногенного загрязнения говорить рано, необходимо дождаться результатов анализов."
Ведал такой вывод?
"Если раньше губернатор заявлял о трёх причинах катастрофы, то теперь становится совершенно ясно, что во всём опять виновата промышленность."
Если нет явного техногенного пятна, а на дне дохлые обитатели, причём в строго ограниченном районе, то налицо стихийная причина, в данном случае скорее всего выброс газов и\или кипятка в связи с вулканической деятельностью. Там вулканов - как грязи