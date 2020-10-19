На побережье водохранилища Аршань-Зельмень обнаружили тысячи мёртвых рыб вдоль берега. Очевидец рассказал о вони и предположил, что во всём виноваты люди, загрязнившие воду. Однако, природоохранная прокуратура опровергла страхи жителей Калмыкии.
Местный житель Санчир Горяев поделился видеозаписью, которую он сделал на водохранилище Аршань-Зельмень. Тысячи мёртвых рыб прибило к берегу, вонь стоит невыносимая на километры.
«Вонь стоит на несколько километров! Если на Камчатке в океан попали какие-то химические вещества, что же произошло в Сарпинской низменности?» — подписал автор видео.
В комментариях большинство конечно же обвинило во всём заводы и фабрики, которые сбрасывают отходы в воду. Однако, некоторые предположили, что мор карася может случиться из-за недостатка кислорода в воде и засухе. В прокуратуре подтвердили эти слова.
В ведомстве добавили, что водоём, в котором произошла массовая гибель рыбы, образован из талых и дождевых вод. В следствии отсутствия дождей и засухи караси погибли, сообщает "Интерфакс".
Это не первый случай в этом месяце. На прошлой неделе в Волгограде обнаружили целый пляж дохлых сомов. Стоит отметить, что Калмыкия находится рядом с Волгоградом.
Волгоградцы выкладывают в соцсетях видео с десятками мертвых сомов, лежащих на берегу. Причина массовой гибели рыбы пока не установлена - прямо как на Камчатке.
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пробы на серу брали ?
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Очередная дичь от правительства... караси сами виноваты, наплодились и передохли, давайте ещё и оштрафуем карасей...
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