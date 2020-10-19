В ведомстве добавили, что водоём, в котором произошла массовая гибель рыбы, образован из талых и дождевых вод. В следствии отсутствия дождей и засухи караси погибли, сообщает "Интерфакс".

Это не первый случай в этом месяце. На прошлой неделе в Волгограде обнаружили целый пляж дохлых сомов. Стоит отметить, что Калмыкия находится рядом с Волгоградом.