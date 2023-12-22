Астролог устроила одиночный пикет у здания РАН из-за признания астрологию лженаукой

Российская академия наук выпустила меморандум, в котором объяснили, почему не стоит доверять астрологам. Астрологи обиделись.
Астролог Елена устроила одиночный пикет прямо у здания РАН. Она пообщалась с журналистами и рассказала, что нельзя было принимать такое серьёзное решение из-за ретроградного Меркурия. Девушка несколько часов простояла на морозе, а к ней никто не подошёл.
«Я астрологией давно занимаюсь, и когда новость появилась в СМИ, меня всколыхнуло, взбудоражило, и я решила проявить свою гражданскую позицию. Мой доход не сильно большой, я психолог по образованию, а астрологию я черпаю как древнюю науку, которая действительно даёт какие-то глубинные основы», - рассказала девушка.
Астролог рассказала, что сейчас как раз таки Меркурий находится в ретроградном движении. Нельзя принимать в это время какие-то важные решения. Однако, если Меркурий в вашей карте (что бы это ни значило) ретроградный, то важные решения принимать надо. Меркурий Елены сейчас в ретроградном положении и поэтому она решила проявить свою позицию.
Комиссия РАН по борьбе со лженаукой выпустила третий в своей истории меморандум, касающийся астрологии и вреда, который она несёт. На страницах документа суммируются доказательства о несостоятельности астрологии, развенчиваются основные аргументы, используемые как астрологами, так и их клиентами, а также анализируется научные данные о причинах доверия к этому учению.
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Вот астрологи и активизировались!
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Это сферическая ПЕЦДА В РЕТРОГРАДНОМ МЕРКУРИИ