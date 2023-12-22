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Астролог устроила одиночный пикет у здания РАН из-за признания астрологию лженаукой

Астролог устроила одиночный пикет у здания РАН из-за признания астрологию лженаукой

Автор:
22 декабря 2023 20:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Астролог   РАН   интересное   пикет   ретроградный меркурий   российская академия наук   фото   
849
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Российская академия наук выпустила меморандум, в котором объяснили, почему не стоит доверять астрологам. Астрологи обиделись.

Астролог Елена устроила одиночный пикет прямо у здания РАН. Она пообщалась с журналистами и рассказала, что нельзя было принимать такое серьёзное решение из-за ретроградного Меркурия. Девушка несколько часов простояла на морозе, а к ней никто не подошёл.

«Я астрологией давно занимаюсь, и когда новость появилась в СМИ, меня всколыхнуло, взбудоражило, и я решила проявить свою гражданскую позицию. Мой доход не сильно большой, я психолог по образованию, а астрологию я черпаю как древнюю науку, которая действительно даёт какие-то глубинные основы», - рассказала девушка.

Астролог рассказала, что сейчас как раз таки Меркурий находится в ретроградном движении. Нельзя принимать в это время какие-то важные решения. Однако, если Меркурий в вашей карте (что бы это ни значило) ретроградный, то важные решения принимать надо. Меркурий Елены сейчас в ретроградном положении и поэтому она решила проявить свою позицию.

Комиссия РАН по борьбе со лженаукой выпустила третий в своей истории меморандум, касающийся астрологии и вреда, который она несёт. На страницах документа суммируются доказательства о несостоятельности астрологии, развенчиваются основные аргументы, используемые как астрологами, так и их клиентами, а также анализируется научные данные о причинах доверия к этому учению.

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Метки: Астролог   РАН   интересное   пикет   ретроградный меркурий   российская академия наук   фото   
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18  комментариев
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7k
Кружок Полчаса назад
У меня смутные сомнения, что на фото - САМА Покемонка))))
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11k
kaboza 2 минуты назад
А она не сказала сколько кошек у нее дома?
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2k
Звёздный странник 5 минут назад
А! Я понял!
Сегодня же - День "пяти двоек"! 22.12.2023!
Вот астрологи и активизировались!
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10k
JeanLuk 8 минут назад
Каким образом, висящий за тысячи светолет плазменный шар может влиять на вашу судьбу?(с)
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17k
Марина 11 минут назад
И что, от этого пикета астрология заработает?
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14k
..: Атеист :.. 13 минут назад
Пока белка в домене альфа центавры, а зелебоба на границе тени великого нептуна - астрологи идут на 3 буквы в любом направлении))
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9k
sedoisever 15 минут назад
Эх покеумница... Падежов бы тебе подучить.
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52k
Прораб 19 минут назад
Я вам один умный вещь скажу, она стоит у служебного входа в АН. А настоящий ровно с обратной стороны.
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21k
babuby 22 минуты назад
И это целая Академия Наук столько лет думала, чтобы это понять?
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6k
sumrаknn Полчаса назад
А скажите, после такого у нее права заберут сразу, или потом просто из дурки спавку не дадут?
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147
Falke Полчаса назад
Ну как тут не вспомнить Кузмича: - На Руси, слава богу, дураков лет на сто припасено:)) Хотя она конечно же не дура, а деньги из воздуха делает..
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189
ruslan d Полчаса назад
Надо было пару кругов на метле дать , и все бы поверили )))
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7k
Кружок Полчаса назад
Мужика ей надо нормального!
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16k
GROMOZEKA 38 минут назад
Я узнал её!
Это сферическая ПЕЦДА В РЕТРОГРАДНОМ МЕРКУРИИ
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
343260



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