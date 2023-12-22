Астролог устроила одиночный пикет у здания РАН из-за признания астрологию лженаукой

Астролог рассказала, что сейчас как раз таки Меркурий находится в ретроградном движении. Нельзя принимать в это время какие-то важные решения. Однако, если Меркурий в вашей карте (что бы это ни значило) ретроградный, то важные решения принимать надо. Меркурий Елены сейчас в ретроградном положении и поэтому она решила проявить свою позицию.