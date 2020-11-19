Девушка нашла на берегу океана обезглавленное тело и вызвала полицейских

Последнее, что вы хотите найти на белом песочке вблизи океана - это фигуру человека без головы, покрытую водорослями и ракушками.
Волонтёр организации Ocean Hour, которая занимается чисткой океана и берега, в один из своих рейдов обнаружила на белом песке пляжа Пердидо Ки, штат Флорида, США, фигуру человека. Девушка запаниковала и тут же позвонила в службу 911.
Специалисты, прибывшие на место заверили девушку, что это не труп, а манекен без головы. Об этом свидетельствует дырка на пятке, в которую вставляется крепёж. Представители компании заявили, что были безумно рады, что находка оказалась обычным манекеном.
Судя по состоянию манекена, в воде он провёл несколько лет. На нём поселились водоросли, колонии морских желудей и других представителей морской флоры и фауны.
Испуг девушки можно объяснить, ведь издалека манекен и правда похож на человеческое тело.
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Ментам нужно было поржать и вызвать бригаду патологоанатомов)
Ну вот там я и увидел повешенного человека, который стоял на коленях и видно было как веревка вверх к дереву уходила, но головы не было видно. Угол это глухой, с другой стороны обойти посмотреть невозможно и место скажем тихое. Вызвал полицию. Приехали и офигели... типа точно кто то повесился, но там забор и зайти туда сложно... короче пока перелезли через забор... пока подошли, а оказалось кто то поприкалывался и повесил маникен... НО маникен был очень качественный, одет в дорогую одежду и с обувью...
Как потом оказалось, накануне вечером какая то шантрапа сперла его где то.
Вот такая история...
8 класса сдал экстерном экзамены и поступил на физико-математический факультет, получил диплом магистра, после ещё один в другом институте. После стал разработчиком в сфере банковского ПО. Мне проще на английском писать процедуры, функции и что бы там ни было...) Филология не мой конек...
А если бы она занималась дайвингом и увидела нечто подобное?