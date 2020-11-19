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Девушка нашла на берегу океана обезглавленное тело и вызвала полицейских

Девушка нашла на берегу океана обезглавленное тело и вызвала полицейских (3 фото)

Автор:
19 ноября 2020 10:59
Сообщество : Истории
Метки: интересное   манекен   на берегу океана   находка   океан   ужас   фото   
4980
3

Последнее, что вы хотите найти на белом песочке вблизи океана - это фигуру человека без головы, покрытую водорослями и ракушками.

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Метки: интересное   манекен   на берегу океана   находка   океан   ужас   фото   
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9k
Serg2001 58 минут назад
Хорошо, что заметили дырку на пятке, в которую вставляется крепёж. Потому, что дырка на месте шеи (раз в 5 побольше), видимо, их никак не смутила... )
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8k
Алексей 3 минуты назад
Девушка нашла на берегу океана обезглавленное тело и вызвала полицейских
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2k
Leo 20 минут назад
Вот так "пердидо" у манекена)
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492
Andrew Belaks 22 минуты назад
Если уже в ракушках - давно лежит на дне морском. А значит вместо жопы там будет тазабедренная кость, и вообще это будет ска скелет... Насмотрятся своих спанч бобов, а потом ментов драконят почём зря...
Ментам нужно было поржать и вызвать бригаду патологоанатомов)
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27k
lem02 Полчаса назад
Я голову его нашел...

Я голову его нашел...
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423
Vlad Simonov 58 минут назад
В Сочи бы никто полицию не вызвал!
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243
Dorell Vlad Simonov 48 минут назад
В Сочи обратно в воду бы столкнули, чтоб драгоценное место на пляже не занимал, ему уже не нужно.
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−141
человек в телогрейке Час назад
по питерски
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4k
Александр Час назад
Я на работу приехал и там где машину ставлю, во дворе палисадник.
Ну вот там я и увидел повешенного человека, который стоял на коленях и видно было как веревка вверх к дереву уходила, но головы не было видно. Угол это глухой, с другой стороны обойти посмотреть невозможно и место скажем тихое. Вызвал полицию. Приехали и офигели... типа точно кто то повесился, но там забор и зайти туда сложно... короче пока перелезли через забор... пока подошли, а оказалось кто то поприкалывался и повесил маникен... НО маникен был очень качественный, одет в дорогую одежду и с обувью...

Как потом оказалось, накануне вечером какая то шантрапа сперла его где то.

Вот такая история...
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9k
Евгений Александр 49 минут назад
Машина в палисаднике - очень нужная вещь.
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5k
Сергей Александр Полчаса назад
Мы когда пацанами были, херней маялись. Нашли на помойке телагу, ватные штаны, набили тряпками. Короче получилось подобие "тело". Короче забирались на 14-этаж дома и с общего балкона скидывали. Один знакомый спрятавшись за парапетом истошно кричал. Короче кто то вызвал ментов, чучело у нас отобрали, дали по хорошему пинку под срачники и отпустили с миром. Ой как я сейчас понимаю какими придурками мы были.
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7k
GRuslan Александр Полчаса назад
Бывает. Но только манекен, а не маникен, даже в посте есть это слово написанное без ошибок. Можно вопрос? Просто интересно. Сколько Вам лет? Я 1980 г.р., в школе по русскому языку не блистал, но в постах вижу так много ошибок, что создается впечатление, будто я эксперт по русскому языку. Неужели сейчас так плохо преподают???
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4k
Александр GRuslan Полчаса назад
У меня в школе практически не было учителя русского и украинского языков, они постоянно менялись и уходили. Я больше пошел в математику/информатику/физику, с
8 класса сдал экстерном экзамены и поступил на физико-математический факультет, получил диплом магистра, после ещё один в другом институте. После стал разработчиком в сфере банковского ПО. Мне проще на английском писать процедуры, функции и что бы там ни было...) Филология не мой конек...
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Вот дура,она бы еще первую помощь начала бы оказывать
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101
Антон2 Дарвин и аморальная премия 42 минуты назад
Массаж сердца.Дыхание рот в ?
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29k
Mamin Sibiriak Час назад
Подводные скульптуры, бюджетный вариант.
А если бы она занималась дайвингом и увидела нечто подобное?

Подводные скульптуры, бюджетный вариант. А если бы она занималась дайвингом и увидела нечто подобное?
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4k
Серега Час назад
А я думал новость про Питер. Еще подумал - откуда там океан?
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9k
Типа граф Серега Полчаса назад
По течению принесло из Питера . Очередной маньяк тренировался
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16k
SolomonA Час назад
Вот ведь америкосы. Чуть что - сразу полицию. А самой реанимацию провести слабо? Может и откачала бы...
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4k
кот базилий SolomonA Час назад
Головы нет, как искуственное дыхание делать?
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16k
SolomonA кот базилий Час назад
Вот все это отмазки... Дырка есть - вот и дуй.
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5k
Дмитрий SolomonA Час назад
Я бы подорожник полюбому сначала приложил))) А там уже как карта ляжет)
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25k
Acu900 2 часа назад
Нет тела - нет дела...
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