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Девушка поделилась задачей для первоклашек, которая поставила в тупик взрослых

Девушка поделилась задачей для первоклашек, которая поставила в тупик взрослых (12 фото)

Автор:
14 октября 2020 09:04
Сообщество : Математические фишки
Метки: головоломка   задача   интересно   логика   математические фишки   фото   
448
12
Хелен зависла над решением одной задачки на логику и попросила помощи "зала".
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Метки: головоломка   задача   интересно   логика   математические фишки   фото   
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7  комментариев
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71k
Броненосец Потелкам 47 минут назад
Отберите у автора учебника то, что он курит !!!!
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9k
Karelian Полчаса назад
Это называется "вырвать из контекста".
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2k
PLT LDR Полчаса назад
Всё просто... апельсины это белые, а бананы это чернокожие... и надо их уровнять во всём... в корзинах, в правах и условиях жизни. Сейчас в школах США этому обучают.
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564
Мистер Фикс 38 минут назад
И в этом вся политика. Дано условие, а верность решения будет засчитываться лишь от прихоти проверяющего.
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16k
babuby 42 минуты назад
Знак = между картинками можно будет поставить лишь в том случае, если дорисовать на второй три яблока и два банана. Это так сложно?
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1k
SSD 51 минуту назад
По моему надо тупо нарисовать во второй корзинке такую же хрень что и в первой...
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