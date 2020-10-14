Девушка поделилась задачей для первоклашек, которая поставила в тупик взрослых

Хелен зависла над решением одной задачки на логику и попросила помощи "зала".
Задачки по математике для малышей только на первый взгляд могут показаться наипростейшими — иногда у них оказывается настолько запутанное описание, что в тупик попадают не только обычные взрослые, но и люди с техническим образованием. Пользовательница Твиттера показала подписчикам задачу для первоклашек, которую не смогла решить, и многие комментаторы присоединились к её недоумению.
Пользовательница Твиттера по имени Хелен поделилась с подписчиками математической задачкой
Пользовательница Твиттера по имени Хелен поделилась с подписчиками математической задачкой, которая поставила её саму и её друга (выпускника технологического института) в затруднительное положение. Как бы они не старались, но упражнение из рабочей тетради для первоклассника им так и не далось.
Используйте математические рисунки, чтобы уравнять эти картинки. Соедините их знаком «=», чтобы получились верные числовые предложения.
Используйте математические рисунки, чтобы уравнять эти картинки. Соедините их знаком «=», чтобы получились верные числовые предложения.
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В комментариях даже появились готовые ответы
Но такой вариант комментаторы забраковали, потому что в итоге здесь получилось, что 5 = -5.
Вот, как должен был выглядеть ответ
Выяснилось, что всё куда проще, чем могло показаться на первый взгляд. Каждый фрукт в корзинке слева — это условная единица. В корзине справа нужно нарисовать такое же количество фруктов, как и в правой, чтобы между ними можно было поставить знак равно. Вот и всё!
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