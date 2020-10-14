Девушка поделилась задачей для первоклашек, которая поставила в тупик взрослых

Выяснилось, что всё куда проще, чем могло показаться на первый взгляд. Каждый фрукт в корзинке слева — это условная единица. В корзине справа нужно нарисовать такое же количество фруктов, как и в правой, чтобы между ними можно было поставить знак равно. Вот и всё!