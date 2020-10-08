Двухметровый динозавр-"попугай" обнаружен в Монголии

Многочисленные полные скелеты нового вида были обнаружены в пустыне Гоби в Монголии группой ученых Эдинбургского университета.
Недавно обнаруженный вид беззубых двухпалых динозавров пролил свет на то, как группа попугаеподобных животных процветала более 68 миллионов лет назад.
Названные Оксоко Аварсан (Oksoko Avarsan), пернатые всеядные существа достигали примерно двух метров в длину и имели только два функциональных пальца на каждом предплечье. У этих животных был большой беззубый клюв, похожий на тот, что встречается у современных видов попугаев.
Названные Оксоко Аварсан (Oksoko Avarsan), пернатые всеядные существа достигали примерно двух метров в длину и имели только два функциональных пальца на каждом предплечье. У этих животных был большой беззубый клюв, похожий на тот, что встречается у современных видов попугаев.
Необычный вид имел на предплечье на один палец меньше, чем его близкие родственники, что говорит об адаптивности, которая позволила животным распространиться в позднем меловом периоде, говорят исследователи. Удивительно хорошо сохранившиеся окаменелости стали первым свидетельством потери пальцев у трехпалых динозавров, известных как овирапторы.
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Открытие эволюции передних конечностей предполагает, что эти животные могли изменить свой рацион и образ жизни, что позволило им размножаться, говорит команда. Исследователи изучали уменьшение размера и возможную потерю третьего пальца в эволюционной истории овирапторов. Передние конечности этих динозавров резко изменились, возможно, одновременно с миграцией в новые географические районы – в частности, туда, что сейчас является Северной Америкой и пустыней Гоби.
Команда также обнаружила, что Оксоко Аварсан, как и многие другие доисторические виды, были социальны. Окаменелые останки четырех молодых динозавров были обнаружены лежащими вместе.
Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, финансировалось Королевским обществом и Советом по естественным наукам и технике Канады. В нем также приняли участие исследователи из Университета Альберты и музея динозавров Филиппа Дж.Карри в Канаде, Университета Хоккайдо в Японии и Монгольской академии наук.
Доктор Грегори Фанстон из школы геонаук Эдинбургского университета, руководивший исследованием, сказал: “Оксоко Аварсан интересны тем, что скелеты их обнаружены полными. Кроме того, то, что они были обнаружены все рядом, в одном месте, показывает, что молодые динозавры бродили вместе группами.
Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, финансировалось Королевским обществом и Советом по естественным наукам и технике Канады. В нем также приняли участие исследователи из Университета Альберты и музея динозавров Филиппа Дж.Карри в Канаде, Университета Хоккайдо в Японии и Монгольской академии наук.
Доктор Грегори Фанстон из школы геонаук Эдинбургского университета, руководивший исследованием, сказал: “Оксоко Аварсан интересны тем, что скелеты их обнаружены полными. Кроме того, то, что они были обнаружены все рядом, в одном месте, показывает, что молодые динозавры бродили вместе группами.
Но что еще более важно, двухпалая передняя конечность этого динозавра побудила нас взглянуть на то, как менялись передние конечности на протяжении эволюции овирапторов, что ранее не изучалось. Это выявило некоторые неожиданные тенденции, являющиеся ключевым элементом в загадке, почему овирапторы были так разнообразны до вымирания.”
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