Двухметровый динозавр-"попугай" обнаружен в Монголии

Команда также обнаружила, что Оксоко Аварсан, как и многие другие доисторические виды, были социальны. Окаменелые останки четырех молодых динозавров были обнаружены лежащими вместе.



Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, финансировалось Королевским обществом и Советом по естественным наукам и технике Канады. В нем также приняли участие исследователи из Университета Альберты и музея динозавров Филиппа Дж.Карри в Канаде, Университета Хоккайдо в Японии и Монгольской академии наук.



Доктор Грегори Фанстон из школы геонаук Эдинбургского университета, руководивший исследованием, сказал: “Оксоко Аварсан интересны тем, что скелеты их обнаружены полными. Кроме того, то, что они были обнаружены все рядом, в одном месте, показывает, что молодые динозавры бродили вместе группами.