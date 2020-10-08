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Двухметровый динозавр-"попугай" обнаружен в Монголии

Двухметровый динозавр-"попугай" обнаружен в Монголии (5 фото)

Автор:
08 октября 2020 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   динозавр   интересно   монголия   находка. люди   раскопки   фото   
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Многочисленные полные скелеты нового вида были обнаружены в пустыне Гоби в Монголии группой ученых Эдинбургского университета.
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Метки: в мире   динозавр   интересно   монголия   находка. люди   раскопки   фото   
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