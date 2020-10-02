Мать второклассника попросила решить задачу - в Сети удивились уровню ее сложности

Судя по всему, в США родители так же помогают отпрыскам с "домашкой", как и у нас. Иногда задания могут поставить в тупик даже взрослых. Тереза Хоппер зависла над решением одной задачки на логику и попросила помощи "зала".
Тереза Хоппер, мама второклашки, не смогла помочь ребенку с решением логической задачи и в закрытой группе "Фейсбука" попросила подписчиков подкинуть идей.
Вот та самая задача на логику: у девочки Карлы есть три фишки по 100 единиц, 17 по десять и 16 по одной единице. Вопрос, сможет ли Карла составить из этих фишек два одинаковых трёхзначных числа и сможет ли справиться с заданием, использовав все фишки.
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Оказалось, что и другие родители впали в ступор. Среди присутствующих оказался даже профессор математики в университете, который заявил, что понял условие лучше, если была бы какая-то диаграмма. Другие пользователи решили, что этих детишек явно готовят к программе покорения космоса.
Впрочем, нашлись и те, кто попытались решить задачу и даже нарисовали свой способ для наглядности. Сама Тереза призналась, что ей потребовалось время, чтобы все-таки "добить" эту заковыристую головоломку, правда, она не уверена в правильности ответа.
Итак, Тереза считает, что девочка из задачки сможет справиться с обоими заданиями. Для первого пункта ей подойдут числа 111, 222 и так далее — нужно просто разделить фишки на две равные части. А ответом второго пункта станет 243. Чтобы получить это число, нужно взять две фишки по 100 единиц, четыре фишки по десять единиц и три фишки по единице. Тоже самое число можно получить, если взять одну фишку на 100 единиц, 13 фишек по 10 единиц и 13 фишек по единице.
А как считаете вы, уважаемые фишкяне, задача решена корректно?
Итак, Тереза считает, что девочка из задачки сможет справиться с обоими заданиями. Для первого пункта ей подойдут числа 111, 222 и так далее — нужно просто разделить фишки на две равные части. А ответом второго пункта станет 243. Чтобы получить это число, нужно взять две фишки по 100 единиц, четыре фишки по десять единиц и три фишки по единице. Тоже самое число можно получить, если взять одну фишку на 100 единиц, 13 фишек по 10 единиц и 13 фишек по единице.
А как считаете вы, уважаемые фишкяне, задача решена корректно?
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1. 10 m+n=43
2. (17-m) 10+(16-n) 1 1=143
Выражаем n из первого и подставляя во второе уравнение, приходим к 2-м решениям: m=4, n=3 и m=3, n=13
Как то так. Проверять аремни нет, так как занимпюсь этой хренью, сидя на совещании...
1 - делим 100-значных фишек по 3 каждому
2 - делим 10-значных фишек по 5 каждому и ещё стаются 2 10-значные фишки
3 - отдаём первым двум по одной 10-значной фишке а последнему отдаём 10 1-значных фишек
4 - делим ставшиеся 1-значные 6 фишек по 2 каждому
складываем и получаем число 162
3 пополам - единица и 1 (либо 10 десятков) в уме.
17 и 10 в уме пополам - 13 и 1 (десять) в уме
16 и 10 в уме пополам - 13 ровно.
Складываем 100 + 130 + 13 получаем 243. Числа равные, задействованы все фишки. Осталось нарисовать. При этом калькулятор и деление в столбик не нужны, не говоря уж о какой-либо адовой комбинаторике, через которую так любят решать задачи начальной школы многочисленные яжпрограммисты с яжинженерами.
1. Три фишки по 100 делим на 2 кучки(с условием "не ломать"). Получаем 200 и 100
2. Добавляем в меньшую кучку 10 по 10. 200 и 200
3. оставшиеся 7 по десять делим на 2. 240 и 230
4. добавляем в меньшую 10 по 1. 240 и 240
5. оставшиеся 6 по 1 делим на 2. 243 и 243
Затык (возможно из-за перевода). Составить - подразумевает "выложить", а не суммировать. Тогда - невозможно
- Сколько будет 1/2 + 1/2?
- Эээээ, ну, дроби, сейчас.....
- Ок. 0.5 литра и 0.5 литра?
- 1 литр!
Так и тут: у вас в кошельке 3 банкноты 100р, 17 монет по 10р и 16 по 1р.
Поделите пополам и нарисуйте.
Сложно?
Хотя школьные задания бывают всякие. Например, у моей дочки в четвертом классе было задание по математике, над которым мне пришлось поломать голову. Оно касалось "магических квадратов". В нем предлагалось найти алгоритм вычисления количества вариантов расположения чисел (натуральных последовательных) в нормальном магическом квадрате n-ого порядка. Задание конечно было олимпиадное, но я его в общем виде решить не смог.
Точно четвертый класс? а не 4й курс? Потому что степени чисел начинают проходить с пятого класса, вот прямо сейчас у меня сын это проходит, причем школа с мат.уклоном...
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Ну ладно, домохозяйкам простительно. Но професор математики... наверное из тех, которые считают, что 2+2=22
4+4*4 = 20
Вы там чего курите?
-5+(-5)*(-5) = 20
Из условия непонятно - нужно все фишки использовать? Так что есть два варианта решения
Первое: Можно сделать две кучки в которых по одной фишке 100, и так далее. Вариантов десятки!
Второе: Чисто математическое
(100*3)+(10*17)+(1*16)=300+170+16=486/2=243
(100*2)+(10*4)+(1*3)=200+40+6=243
(100*1)+(10*13)+(1*13)=100+130+13=243
100+10+1 = 111 и 100+10+1 = 111
или
(100*2)+(10*2)+(1*2)= 222 и 100+(10*12)+(1*2)=222
слева
2x100
4x10
3x1
справа
1x100
13x10
13x1
и 5 минут не надо было