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Мать второклассника попросила решить задачу - в Сети удивились уровню ее сложности

Мать второклассника попросила решить задачу - в Сети удивились уровню ее сложности (5 фото)

Автор:
02 октября 2020 11:06
Сообщество : Математические фишки
Метки: головоломка   задача   интересно   логика   математические фишки   
3208
5
Судя по всему, в США родители так же помогают отпрыскам с "домашкой", как и у нас. Иногда задания могут поставить в тупик даже взрослых. Тереза Хоппер зависла над решением одной задачки на логику и попросила помощи "зала".
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Метки: головоломка   задача   интересно   логика   математические фишки   
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11k
Пумба 2 часа назад
Что сложного?! Задание А вообще элементарщина, Б можно решить быстрее: (3х100+17х10+16х1)/2=243. Проверяем можно ли составить число 243 из имеющихся фишек. Можно. Значит, в оставшейся кучке тоже 243.
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10k
Кот 12 минут назад
Раскладываем фишки на две кучки. В каждой должно ролучиться число 243. Пусть, без ограничения общности, в первую кучку положили 2 фишки "по 100", тогда во второй будет фишка 1 "по 100". Осталось к первой кучке добавить лставшихся фишек на 43, а ко второй-на 143. Добавляем к первой m фишек "по 10" и n фишек "по 1", а ко второй, соответствено, 17-m и 16-n таких фишек. Получаем 2 уравнения:
1. 10 m+n=43
2. (17-m) 10+(16-n) 1 1=143
Выражаем n из первого и подставляя во второе уравнение, приходим к 2-м решениям: m=4, n=3 и m=3, n=13
Как то так. Проверять аремни нет, так как занимпюсь этой хренью, сидя на совещании...
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670
Дамир Саражаков 13 минут назад
Как я понимаю задача вообще про сложение в столбик: сотни, десятки, единицы, переход в другой разряд - хорошая задача. Грубо говоря: если мы берем в одну руку 3 фишки по 100, хватит ли нам во второй руке фишек, чтобы получилось >= 300, и так далее. Вариаций подобного решения может быть много. Задача для второклашки, а не по мат анализу, и решать надо простейшими методами, и это возможно.
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−194
kolya lopatin 18 минут назад
Число 162.

1 - делим 100-значных фишек по 3 каждому
2 - делим 10-значных фишек по 5 каждому и ещё стаются 2 10-значные фишки
3 - отдаём первым двум по одной 10-значной фишке а последнему отдаём 10 1-значных фишек
4 - делим ставшиеся 1-значные 6 фишек по 2 каждому

складываем и получаем число 162
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25k
Fat Lynx Полчаса назад
для второго класса современной школы, в которой готовят "потребителей" пойдет...
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2k
Rhino Fat Lynx 7 минут назад
Надо полагать, ты во втором классе логарифмы щёлкал?
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7k
arhshed Полчаса назад
Родители бывают идиотами ничуть не реже, чем любые другие люди. Даже наверное чаще, т.к. те что поумнее в молодости предпочитают предохраняться. Ну а потом уже косность мышления развивается. Задача простая как лапоть. Есть три разряда: сотни, десятки и единицы. 3 (300), 17 (170) и 16 соответственно. Нужно собрать два равных числа.
3 пополам - единица и 1 (либо 10 десятков) в уме.
17 и 10 в уме пополам - 13 и 1 (десять) в уме
16 и 10 в уме пополам - 13 ровно.

Складываем 100 + 130 + 13 получаем 243. Числа равные, задействованы все фишки. Осталось нарисовать. При этом калькулятор и деление в столбик не нужны, не говоря уж о какой-либо адовой комбинаторике, через которую так любят решать задачи начальной школы многочисленные яжпрограммисты с яжинженерами.
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7k
arhshed 13 минут назад
Ну и если все еще сложно, то выдаем ребенку лист бумаги и ножницы. Заодно отвлечется и голову разгрузит. На листочках пишем номиналы и вуаля, задача становится вообще элементарной.
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15k
Андрей Иванов 38 минут назад
"у девочки Карлы есть три фишки по 100 единиц, 17 по десять и 16 по одной единице. Вопрос, сможет ли Карла составить из этих фишек два одинаковых трёхзначных числа и сможет ли справиться с заданием, использовав все фишки."
1. Три фишки по 100 делим на 2 кучки(с условием "не ломать"). Получаем 200 и 100
2. Добавляем в меньшую кучку 10 по 10. 200 и 200
3. оставшиеся 7 по десять делим на 2. 240 и 230
4. добавляем в меньшую 10 по 1. 240 и 240
5. оставшиеся 6 по 1 делим на 2. 243 и 243

Затык (возможно из-за перевода). Составить - подразумевает "выложить", а не суммировать. Тогда - невозможно
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750
Алексей Андрей Иванов Полчаса назад
Зачем так сложно? Просто набрать 243 любым способом, все что останется в сумме тоже даст 243. Ничего делить по кучкам не надо.
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15k
Андрей Иванов Алексей Полчаса назад
Я привёл вариант решения для ребёнка, знакомого только со сложением. Без деления.
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15k
Андрей Иванов Алексей 20 минут назад
Да, и метод матвычисления здесь только запутает, поскольку фишки ломать нельзя. Если у вас есть два квадратных метра ламината, то не факт, что вы сможете выложить пол площадью 2 кв метра (нормально, а не через задницу)
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19k
Сибиряк 52 минуты назад
Мать второклассника попросила решить задачу - в Сети удивились уровню ее сложности
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3k
Мостли Хармлесс Сибиряк 37 минут назад
2020: как называется эта фигура?
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25k
Fat Lynx Мостли Хармлесс Полчаса назад
... из 1970-го года...
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285
g789 58 минут назад
Задача из разряда:
- Сколько будет 1/2 + 1/2?
- Эээээ, ну, дроби, сейчас.....
- Ок. 0.5 литра и 0.5 литра?
- 1 литр!

Так и тут: у вас в кошельке 3 банкноты 100р, 17 монет по 10р и 16 по 1р.
Поделите пополам и нарисуйте.
Сложно?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Мать второклассника попросила решить задачу - в Сети удивились уровню ее сложности
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580k
Result Автор поста Дарвин и аморальная премия 55 минут назад
Послушайте, уважаемый, что в предложении "На Фишках запрещено постить картинки с матом" вам не ясно?
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750
Алексей Час назад
Сначала прочитал задачу и подумал: "Во, круто. Комбинаторика, теория чисел". А потом подумал несколько секунд и понял, что задача-то элементарная, решается просто, двумя арифметическими действиями, а куча данных даны только чтобы запутать.

Хотя школьные задания бывают всякие. Например, у моей дочки в четвертом классе было задание по математике, над которым мне пришлось поломать голову. Оно касалось "магических квадратов". В нем предлагалось найти алгоритм вычисления количества вариантов расположения чисел (натуральных последовательных) в нормальном магическом квадрате n-ого порядка. Задание конечно было олимпиадное, но я его в общем виде решить не смог.
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8k
Бендер Родригес Алексей 5 минут назад
Алгоритм!!!! Вычисления количества вариантов!!! Нормального магического квадрата.......
Точно четвертый класс? а не 4й курс? Потому что степени чисел начинают проходить с пятого класса, вот прямо сейчас у меня сын это проходит, причем школа с мат.уклоном...
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750
Алексей Бендер Родригес Минуту назад
А при чем тут степени чисел?
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266
Nane First NameLast Час назад
другие родители впали в ступор. Среди присутствующих оказался даже профессор математики
-------------
Ну ладно, домохозяйкам простительно. Но професор математики... наверное из тех, которые считают, что 2+2=22
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1k
Фрэнд Час назад
Не к тем людям за помощью эта мадама обратилась. Вот кого надо было привлекать
:
Ссылка youtu.be
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686
Tashka75 Час назад
были знакомые немцы. так вот, моей дочери ...цать лет назад в первом (!) классе задали решить уравнение Х+Х*Х=20 и вторая задача: даны 4 точки, образующие квадрат. соедини тремя линиями все 4 точки. так вот дети-немцы, которые учились тогда в 5, 7 и 9 классах впали в ступор от таких задач.....
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686
Tashka75 Max Lu 6 минут назад
от логики. там в уравнении логика.
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686
Tashka75 Kvint 4 минуты назад
я в советское время когда училась, мы в первом классе палочки рисовали в прописях. сейчас детей берут в школу, чтоб уже читать умели, считать и тд...
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686
Tashka75 Алексей 3 минуты назад
здесь нет отрицательных чисел. логика. подбор числа, одного. ответ 4. 4+4*4=20. то есть, 4*4=16+4=20
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8k
Бендер Родригес Алексей 2 минуты назад
где тут отрицательные числа?
4+4*4 = 20
Вы там чего курите?
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750
Алексей Бендер Родригес Полминуты назад
Х=-5
-5+(-5)*(-5) = 20
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5k
Duckk Час назад
"Ну, тупые!" (с)
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9k
Типа граф 2 часа назад
2+2 умножить на 2
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25k
labuda.blog 2 часа назад
Условие: Составить два трёхзначных числа! Это может быть любое число в диапазоне от 100 до 999.
Из условия непонятно - нужно все фишки использовать? Так что есть два варианта решения

Первое: Можно сделать две кучки в которых по одной фишке 100, и так далее. Вариантов десятки!

Второе: Чисто математическое
(100*3)+(10*17)+(1*16)=300+170+16=486/2=243

(100*2)+(10*4)+(1*3)=200+40+6=243
(100*1)+(10*13)+(1*13)=100+130+13=243
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25k
labuda.blog Час назад
А если имеется ввиду что цифры должны быть одинаковыми то:

100+10+1 = 111 и 100+10+1 = 111

или

(100*2)+(10*2)+(1*2)= 222 и 100+(10*12)+(1*2)=222
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1k
Jaan Veber 2 часа назад
Довольно простая задачка - в школе и посложнее были...
Довольно простая задачка - в школе и посложнее были...
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2k
Max Lu 2 часа назад
раскидываешь на 2 стороны и всё... вообще легко

слева
2x100
4x10
3x1

справа
1x100
13x10
13x1

и 5 минут не надо было
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33k
dima423 2 часа назад
чето я вообще не понял... задачка же элементарнейшая ну да 2 кучки по 243, можно сделать даже несколькими вариантами, например 1 по 100, 14 по 10, и 3 по 1, вторая кучка 2 по 100, 3 по 10, и 13 про 1... или я чето не так понял и там какой то подвох?
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750
Алексей dima423 Час назад
Нет там подвоха. Задачка для второго класса. Просто "американцы тупые".
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993
Павел dima423 Час назад
это 2 класс
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4k
Ф Ив 2 часа назад
Всё просто: в первом случае берем по фишки и кладем: сто и сто. сто это и есть трехзначное число. Во втором просто кладем все фишки друг на друга в двух кучках, сверху опять кладем сто.
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