Мать второклассника попросила решить задачу - в Сети удивились уровню ее сложности

Впрочем, нашлись и те, кто попытались решить задачу и даже нарисовали свой способ для наглядности. Сама Тереза призналась, что ей потребовалось время, чтобы все-таки "добить" эту заковыристую головоломку, правда, она не уверена в правильности ответа.

Итак, Тереза считает, что девочка из задачки сможет справиться с обоими заданиями. Для первого пункта ей подойдут числа 111, 222 и так далее — нужно просто разделить фишки на две равные части. А ответом второго пункта станет 243. Чтобы получить это число, нужно взять две фишки по 100 единиц, четыре фишки по десять единиц и три фишки по единице. Тоже самое число можно получить, если взять одну фишку на 100 единиц, 13 фишек по 10 единиц и 13 фишек по единице.

А как считаете вы, уважаемые фишкяне, задача решена корректно?