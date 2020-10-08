FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5039 постов • 616 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Фотограф-самоучка доказывает, что для хорошего фото много не надо

Фотограф-самоучка доказывает, что для хорошего фото много не надо (16 фото)

Автор:
08 октября 2020 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Сиджан Симангала   интересно   качественно   филиппины   фото   фотограф-самоучка   фотографии   фотосессии   
364
16
Для того, чтобы поучаствовать в профессиональном фотосете, необязательно нанимать фотографа с собственной студией и профессионального стилиста! Фотограф-самоучка филиппинец Сиджан Симангала устраивает своим сестрам и братьям фотосессии с использованием подручных предметов в качестве реквизита - и результаты получаются не хуже, чем у именитых мастеров объектива! Чтобы доказать, что для хорошей фотосессии годится самая скромная обстановка, Сиджан публикует снимки, рассказывающие о процессе создания фото.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Сиджан Симангала   интересно   качественно   филиппины   фото   фотограф-самоучка   фотографии   фотосессии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
KOSTELLO 16 минут назад
Мдааааа, какая же масштабная идет деградация, если понятие хорошего фото, это щелкать свое лицо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SerGProS 13 минут назад
Дети сфотографированы как взрослые модели..Меня одного настораживает творчество этого "фотографа"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Невероятные примеры существования женской логики (15 фото) Невероятные примеры существования женской логики (15 фото) Увидеть преступления прошлого своими глазами Увидеть преступления прошлого своими глазами Венеция 1890-х: все так же прекрасна Венеция 1890-х: все так же прекрасна Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров Индийский художник превращает людей в богов и героев Индийский художник превращает людей в богов и героев Папа с дочкой снимают на фото бег времени Папа с дочкой снимают на фото бег времени
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

211885



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда иронии слишком много
4
42
Когда иронии слишком много
"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО
2
80
"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мемы и фотожабы про Лукашенко, которые будут понятны всем
0
147
Мемы и фотожабы про Лукашенко, которые будут понятны всем
Автовсячина
0
4
Автовсячина
Невероятные примеры существования женской логики (15 фото)
Невероятные примеры существования женской логики (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#авария#авто авария#прикольные#дети#не уступил#на различный вкус#комментарии
#юмор#прикол#россия#интересно#актеры#забавно#люди#природа#в мире#маразм
#история#интересное#дтп#кино#картинки#разное#москва#смешные#китай#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться