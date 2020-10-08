Фотограф-самоучка доказывает, что для хорошего фото много не надо

Для того, чтобы поучаствовать в профессиональном фотосете, необязательно нанимать фотографа с собственной студией и профессионального стилиста! Фотограф-самоучка филиппинец Сиджан Симангала устраивает своим сестрам и братьям фотосессии с использованием подручных предметов в качестве реквизита - и результаты получаются не хуже, чем у именитых мастеров объектива! Чтобы доказать, что для хорошей фотосессии годится самая скромная обстановка, Сиджан публикует снимки, рассказывающие о процессе создания фото.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Сиджан Симангала интересно качественно филиппины фото фотограф-самоучка фотографии фотосессии
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