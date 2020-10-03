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Почему женские вещи стоят дороже мужских?

Почему женские вещи стоят дороже мужских? (8 фото)

Автор:
03 октября 2020 07:29
Метки: интересно   мужчины и женщины   розовый налог   сравниваем цены   фото   цены на товары   
6646
8
Различные исследования, проводимые в США, Европе и даже России говорят о том, что базовые женские вещи, товары личной гигиены, шампуни и тд, стоят на 3-7% дороже, чем мужские. С чем это связано?
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Метки: интересно   мужчины и женщины   розовый налог   сравниваем цены   фото   цены на товары   
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15k
Андрей Иванов 3 часа назад
Мужики покупают обувь "на сезон(ы)". То есть ботинки, скажем, на лето, лучше, чтоб на пять хватило. Максимум ещё кроссовки, совсем пижоны - сандалии. Сколько бабе нужно на одно лето? Поэтому мужская обувь - максимум по которой купят, женскую - можно подешевле за пару, чтоб купили не 5 пар, а 10.
Тоже самое парфюм. Мужик купит 1 на 10 лет и ещё баба ему купит на 23-е, тогда можно и 1 не покупать. Поэтому - по максимуму. А бабам - пока тумбочка не треснет, плюс ухажёру(рам) дарить что-то надо. Поэтому хоть и ниже (иногда), но немного - дарить дешёвку не комильфо.
Верхняя одежда - костюм, джинсы, пальто-куртка, ну про баб промолчим, чернил в мониторе не хватит
А вот носки и бельё снашиваются, поэтому можно брать и подороже.
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2k
aleksei 11 минут назад
Тут все просто, мужик покупает только то, что ему нужно, женщина пркупает все, что блестит и удержаться от соблазна ей в разы сложнее
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14k
Мойша 20 минут назад
Почему женские вещи стоят дороже мужских?
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716
Kariya Час назад
Женские трусы за 200р тоже существуют, как и шампуни без взвинченной цены. По-моему здесь скорее разницы в мажорство-брендовости: в женской области оно упор делается на цацки и тряпки, а в мужской на технику и, скажем, спортивные принадлежности. Но везде можно найти исключения в обе стороны цены. Мне вот сразу вспомнилась маска-от-ковида за 30к, которую купил какой-то футболист)
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100
Плюшкинь Час назад
что за бред... Такое разнообразие товаров и разный ценовой сегмент.
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589
Евгения Ефимова Час назад
Женские бритвы однозначно стоят дороже мужских. По этой причине я пользуюсь обычным мужским "жилетом", кстати, качество у него получше будет.
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5k
Ковыль Перистый Час назад
Хлеб делится на мужской и женский?)) Это для меня удивительное открытие!
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716
Kariya Ковыль Перистый Час назад
Прикол, есть даже йогурты чисто for men, for real men :D
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12k
Роман Час назад
У автора проблемы с логикой.
Пишет громкий заголовок и размещает фото противоречащее ему.
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53k
7guest 2 часа назад
Ну да, мои трусы стоят дешевле, чем трусы для жены.
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10k
* 2 часа назад
Судя по фоткам, для мужчин часть вещей стоит дороже. А вообще не стоит забывать, что в обычной семье, деньгами скорее всего распоряжается женщина, и не важно кто их зарабатывает.
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3k
Vadim 2 часа назад
Что за деление на женское мужское? Где гендерное равенство?
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2k
stb22 2 часа назад
"Некоторые магазины в США и Европе даже специально сделали цену на мужские товары дороже на 7% в поддержку женщин"

Взвинтили цены? В поддержку женщин? Да, конечно! А прибыль кому?
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3k
Vadim stb22 2 часа назад
Меня другое интересует. Что за дискриминация мужиков?
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7k
GRuslan stb22 44 минуты назад
в поддержку женщин говорили они
, а почему бы не понизить цены в поддержку женщин, лицемеры матьихтак гребаные
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1k
Гарик 2 часа назад
средняя цена футболки 1720? как скромно я оказывается живу..
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5k
Фельдъегерь 2 часа назад
Мужчина заплатит вдвое больше за вещь, которая ему нужна.
Женщина купит абсолютно ненужную вещь, если ей дадут скидку вдвое.
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2k
Павел Новиченко Фельдъегерь 2 часа назад
Тут немного по другому ) Когда я иду покупать туфли, к примеру, я точно знаю что я хочу купить и по какой цене. Я не буду весь рынок обходить и мерить всякую ненужную фигню. Понравилось - беру. Мой поход на "рынок" завершён ...
У женщин голова по другому устроена , перемерять всё что есть в ТЦ , "отвези меня в ,,," , а там блин пешком быстпее чем я парковку найду. По итогу купить какую нибудь хрень и 2-3 вечера смотреть ( и меня доставать) а хорошо ли с этими туфлями вот так или так ... Реально бесит...
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