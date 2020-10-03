Почему женские вещи стоят дороже мужских?

Существует так называемый "розовый налог". Это наценка на женские продукты. Складывается она исходя из того, что на товары для девушек требуется больше средств во время производства и раскрутки. Милая упаковка, продвижение/реклама, все это закладывается в цену продукта. Потому-то женские вещи и стоят дороже. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.