Почему женские вещи стоят дороже мужских?

Различные исследования, проводимые в США, Европе и даже России говорят о том, что базовые женские вещи, товары личной гигиены, шампуни и тд, стоят на 3-7% дороже, чем мужские. С чем это связано?
Существует так называемый "розовый налог". Это наценка на женские продукты. Складывается она исходя из того, что на товары для девушек требуется больше средств во время производства и раскрутки. Милая упаковка, продвижение/реклама, все это закладывается в цену продукта. Потому-то женские вещи и стоят дороже. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.
Некоторые магазины в США и Европе даже специально сделали цену на мужские товары дороже на 7% в поддержку женщин
Сейчас по всему миру отходят от подобной тенденции, стараясь делать цену на одни и те же товары для мужчин и женщин одинаковой.
×
А вот сравнения цен на одежду на Авито
Из графика видно, что женская обувь, например, стоит в среднем дешевле, чем мужская, зато верхняя одежда для девушек точно обходится дороже.
В каталоге на сайте компании "Парфюм лидер" решили посмотреть на стоимость средств личной гигиены, дезодоранты фирмы Рексона
А вы замечали, что идентичные женские базовые вещи стоят дороже мужских?
Источник:
Ссылки по теме:
- Объемные цветы из бумаги: 18 идей как сделать их для украшения
- Невероятные кадры, наглядно показывающие, что время не щадит никого и ничего
- Будка для собаки своими руками: инструкции для изготовления из досок, поддонов и картона
- Непохожие на других: люди с биологическими аномалиями
- Жук-могильщик: «Похоронный бизнес» в мире животных
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
Тоже самое парфюм. Мужик купит 1 на 10 лет и ещё баба ему купит на 23-е, тогда можно и 1 не покупать. Поэтому - по максимуму. А бабам - пока тумбочка не треснет, плюс ухажёру(рам) дарить что-то надо. Поэтому хоть и ниже (иногда), но немного - дарить дешёвку не комильфо.
Верхняя одежда - костюм, джинсы, пальто-куртка, ну про баб промолчим, чернил в мониторе не хватит
А вот носки и бельё снашиваются, поэтому можно брать и подороже.
Пишет громкий заголовок и размещает фото противоречащее ему.
Взвинтили цены? В поддержку женщин? Да, конечно! А прибыль кому?
Женщина купит абсолютно ненужную вещь, если ей дадут скидку вдвое.
У женщин голова по другому устроена , перемерять всё что есть в ТЦ , "отвези меня в ,,," , а там блин пешком быстпее чем я парковку найду. По итогу купить какую нибудь хрень и 2-3 вечера смотреть ( и меня доставать) а хорошо ли с этими туфлями вот так или так ... Реально бесит...