Увлекательная история самого длинного из известных доисторических путешествий

Новое открытие, опубликованное в Quaternary Science Reviews, сделано в национальном парке Уайт-Сандс в Нью-Мексико международной командой, работающей в сотрудничестве со специалистами из Службы национальных парков США.



Следы были обнаружены на высохшем дне озера, известном как плайя, которое содержит буквально сотни тысяч следов, датируемых от конца последнего ледникового периода (около 11,55 тысяч лет назад) до более чем 13 тысяч лет назад.



В отличие от многих других известных троп, эта дорога отличается своей длиной — более 1,5 км — и прямолинейностью. Этот человек не отклонялся от своего курса. Но, что ещё более примечательно, несколько часов спустя он снова пошел домой по этой же дороге.



Каждый след может рассказать многое: здесь человек поскользнулся, там потянулся, чтобы не попасть в лужу. Земля была влажной и скользкой от грязи, и он шёл с довольно утомительной скоростью. По оценкам учёных, человек шёл со скоростью более 1,7 метра в секунду — при том, что комфортная скорость ходьбы составляет от 1,2 до 1,5 метра в секунду по плоской сухой поверхности. Следы довольно маленькие и, скорее всего, сделаны женщиной или подростком.