Увлекательная история самого длинного из известных доисторических путешествий

Это чувство знакомо каждому родителю. Ваш ребёнок плачет и хочет домой, вы берёте его на руки, чтобы утешить и двигаться быстрее, ваши руки устали от долгой прогулки впереди — но вы не можете остановиться сейчас. Теперь же добавьте к этому ещё и скользкую грязь и множество голодных хищников вокруг.
Это история о самом длинной тропе ископаемых следов в мире
Новое открытие, опубликованное в Quaternary Science Reviews, сделано в национальном парке Уайт-Сандс в Нью-Мексико международной командой, работающей в сотрудничестве со специалистами из Службы национальных парков США.
Следы были обнаружены на высохшем дне озера, известном как плайя, которое содержит буквально сотни тысяч следов, датируемых от конца последнего ледникового периода (около 11,55 тысяч лет назад) до более чем 13 тысяч лет назад.
В отличие от многих других известных троп, эта дорога отличается своей длиной — более 1,5 км — и прямолинейностью. Этот человек не отклонялся от своего курса. Но, что ещё более примечательно, несколько часов спустя он снова пошел домой по этой же дороге.
Каждый след может рассказать многое: здесь человек поскользнулся, там потянулся, чтобы не попасть в лужу. Земля была влажной и скользкой от грязи, и он шёл с довольно утомительной скоростью. По оценкам учёных, человек шёл со скоростью более 1,7 метра в секунду — при том, что комфортная скорость ходьбы составляет от 1,2 до 1,5 метра в секунду по плоской сухой поверхности. Следы довольно маленькие и, скорее всего, сделаны женщиной или подростком.
Следы были обнаружены на высохшем дне озера, известном как плайя, которое содержит буквально сотни тысяч следов, датируемых от конца последнего ледникового периода (около 11,55 тысяч лет назад) до более чем 13 тысяч лет назад.
В отличие от многих других известных троп, эта дорога отличается своей длиной — более 1,5 км — и прямолинейностью. Этот человек не отклонялся от своего курса. Но, что ещё более примечательно, несколько часов спустя он снова пошел домой по этой же дороге.
Каждый след может рассказать многое: здесь человек поскользнулся, там потянулся, чтобы не попасть в лужу. Земля была влажной и скользкой от грязи, и он шёл с довольно утомительной скоростью. По оценкам учёных, человек шёл со скоростью более 1,7 метра в секунду — при том, что комфортная скорость ходьбы составляет от 1,2 до 1,5 метра в секунду по плоской сухой поверхности. Следы довольно маленькие и, скорее всего, сделаны женщиной или подростком.
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Загадочное путешествие
В нескольких местах пути есть серия маленьких детских следов, сделанных, когда человек опускал ребёнка, чтобы переместить его на другую сторону или для минутной передышки. Судя по размеру детских следов, они были сделаны малышом примерно 2 лет или чуть младше.
Следы обратного пути менее разнообразны по форме и имеют более узкую форму. Это позволяет предположить, что поверхность немного подсохла.
Следы обратного пути менее разнообразны по форме и имеют более узкую форму. Это позволяет предположить, что поверхность немного подсохла.
Опасные хищники
Плайя была домом для многих вымерших животных ледникового периода, на которых, возможно, до их исчезновения охотились люди. Следы мамонтов, гигантских ленивцев, саблезубых кошек, ужасных волков, бизонов и верблюдов помогли определить возраст тропы.
Между путешествиями в прямом и обратном направлении дорогу пересекли ленивец и мамонт. Следы ленивца показывают, что он знал о проходе человека. Когда животное приблизилось к тропе, оно встало на задние лапы, чтобы уловить запах, после чего упало на четвереньки и ушло. Ленивец осознавал опасность.
Что касается следов мамонта, то они пересекают тропу человека без отклонений — скорее всего, он не заметил людей.
Между путешествиями в прямом и обратном направлении дорогу пересекли ленивец и мамонт. Следы ленивца показывают, что он знал о проходе человека. Когда животное приблизилось к тропе, оно встало на задние лапы, чтобы уловить запах, после чего упало на четвереньки и ушло. Ленивец осознавал опасность.
Что касается следов мамонта, то они пересекают тропу человека без отклонений — скорее всего, он не заметил людей.
Эта дорога многие тысячи лет спустя всё ещё рассказывает замечательную историю
Что этот человек делал один и с ребёнком на плайе, двигаясь в спешке? Очевидно, это говорит о социальной организации, люди знали пункт назначения и были уверены в дружеском приёме.
Был ли ребёнок болен? Или его возвращали матери? Ливень начался так внезапно, что застигнул мать и ребёнка врасплох?
У нас нет возможности узнать это точно, поэтому очень легко начать делать предположения, для которых слишком мало доказательств.
Что можно сказать более определенно, так это то, что хотя женщине было неудобно идти по такому ландшафту, она всё равно отправилась в путь. Так что когда вы в следующий раз будете метаться по супермаркету с уставшим ребёнком на руках, помните, что даже доисторические родители испытывали такие же эмоции.
Был ли ребёнок болен? Или его возвращали матери? Ливень начался так внезапно, что застигнул мать и ребёнка врасплох?
У нас нет возможности узнать это точно, поэтому очень легко начать делать предположения, для которых слишком мало доказательств.
Что можно сказать более определенно, так это то, что хотя женщине было неудобно идти по такому ландшафту, она всё равно отправилась в путь. Так что когда вы в следующий раз будете метаться по супермаркету с уставшим ребёнком на руках, помните, что даже доисторические родители испытывали такие же эмоции.
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