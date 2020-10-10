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Увлекательная история самого длинного из известных доисторических путешествий

Увлекательная история самого длинного из известных доисторических путешествий (4 фото)

Автор:
10 октября 2020 08:58
Сообщество : Истории
Метки: в мире   забавно   интересно   история   путешествие   тропа   фото   
169
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Это чувство знакомо каждому родителю. Ваш ребёнок плачет и хочет домой, вы берёте его на руки, чтобы утешить и двигаться быстрее, ваши руки устали от долгой прогулки впереди — но вы не можете остановиться сейчас. Теперь же добавьте к этому ещё и скользкую грязь и множество голодных хищников вокруг.
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Метки: в мире   забавно   интересно   история   путешествие   тропа   фото   
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Ваник 3 минуты назад
В детсад несла .
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