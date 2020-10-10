Кукуха поехала: орловский студент угрожал ножом одногруппнику и педагогам

По словам свидетелей, на обидное замечание одногруппника, Никита схватился на нож и стал кричать: "Я с тобой расправлюсь!" На крики сбежались преподаватели. Несовершеннолетних развели в разные кабинеты, а маму Никиты вызвали к директору.



Однако у директора парню совсем не понравилось, и он решил с помощью ножа расчистить дорогу на свободу. Его уговаривали успокоиться многие люди, в том числе и мама. Но парень, крича и размахивая оружием, покинул помещение.