Кукуха поехала: орловский студент угрожал ножом одногруппнику и педагогам

В городе Орёл 16-летний учащийся техникума пронёс в учебное заведение нож и пытался прирезать своего знакомого.
По словам свидетелей, на обидное замечание одногруппника, Никита схватился на нож и стал кричать: "Я с тобой расправлюсь!" На крики сбежались преподаватели. Несовершеннолетних развели в разные кабинеты, а маму Никиты вызвали к директору.
Однако у директора парню совсем не понравилось, и он решил с помощью ножа расчистить дорогу на свободу. Его уговаривали успокоиться многие люди, в том числе и мама. Но парень, крича и размахивая оружием, покинул помещение.
Однако у директора парню совсем не понравилось, и он решил с помощью ножа расчистить дорогу на свободу. Его уговаривали успокоиться многие люди, в том числе и мама. Но парень, крича и размахивая оружием, покинул помещение.
Позже подростка положили в психбольницу, а мама забрала его документы из техникума. По факту случившегося полиция проводит проверку.
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Мужчина без ножа из дома не выходит
Когда я учился и жил в общаге, у нас тоже один кукухой поехал. Никто его не чмырил. Так он посреди комнаты натянул веревку, развесил на нее простыни и начал рисовать на них всем подряд - тушью, гуашью, акварелью. Но ни на кого он с режиком не кидался. Вот это я понимаю безобидный. Конечно, его забрали в дурку.