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Кукуха поехала: орловский студент угрожал ножом одногруппнику и педагогам

Кукуха поехала: орловский студент угрожал ножом одногруппнику и педагогам (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2020 10:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Орёл   нападение   несовершеннолетний   нож   студент   техникум   
1092
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В городе Орёл 16-летний учащийся техникума пронёс в учебное заведение нож и пытался прирезать своего знакомого.

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Метки: Орёл   нападение   несовершеннолетний   нож   студент   техникум   
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12  комментариев
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7k
Антон Семёныч Час назад
Ненавижу тех кто за нож хватается. Особенно без причины.
Ссылка www.youtube.com
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−15
Князь Курбский 44 минуты назад
Я всегда с ножом ходил и хожу
Мужчина без ножа из дома не выходит
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−15
Князь Курбский 45 минут назад
А я б еиу ствол продал
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Князь Курбский Час назад
Откостил
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2k
Schumacher Князь Курбский Час назад
какие кости?
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8k
Бендер Родригес 2 часа назад
Прессовали морально, возможно и физически, но не сильно, как говорится - лошили. Была у парня предрасположенность, вот кукухой и поехал. А лошили скорее всего, из-за того, что был немного странный, скорее всего безобидный, сдачи не смог дать - вот и понеслось..
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220
Nane First NameLast Бендер Родригес 2 часа назад
Ага. С режиком. Безобидный.

Когда я учился и жил в общаге, у нас тоже один кукухой поехал. Никто его не чмырил. Так он посреди комнаты натянул веревку, развесил на нее простыни и начал рисовать на них всем подряд - тушью, гуашью, акварелью. Но ни на кого он с режиком не кидался. Вот это я понимаю безобидный. Конечно, его забрали в дурку.
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3k
ezhik 2 часа назад
списать не дали
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220
Nane First NameLast 3 часа назад
Не могли ему в бороду зарядить, чтоб отключился? А так с ним до утра можно цацкаться.
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8k
БарНалей Nane First NameLast 15 минут назад
Сейчас такая дурость творится, что дав ему в бороду, сразу будешь уволен. А, скорее всего, еще и статью нарисуют
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220
Nane First NameLast БарНалей 12 минут назад
Какая статья? Он с ножом был! Или пока никого не зарезал - бить в бороду нельзя?
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8k
БарНалей Nane First NameLast 8 минут назад
Ты удивишься...
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