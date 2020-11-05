Версия № Раз: «охотничья»



Собственно, этой теории (а вернее целой группе версий) дол и обязан своим простонародным названием. Якобы история этого элемента уходит корнями в средневековье, когда охотники поняли, что с помощью дола можно обескровливать убиенную добычу. Повестись на подобную выдумку способны разве что представители офисного планктона, видевшие сельскую местность и натуральное хозяйство только на картинках. Сведущие же люди в курсе, что для решения такой задачи тушу попросту подвешивают вниз головой и вскрывают шейные кровеносные сосуды. По узенькой же бороздке оставленного в туше ножа много крови не выпустишь.



Ещё одна интерпретация охотничьей версии гласит, что дичь после удара ножом, который остался в теле, вскоре ослабеет от потери крови, которая будет вытекать из него сами догадайтесь благодаря чему. Бредовость заключается в том, что здесь всё зависит от места ранения: если нож воткнут в сердце, печень, селезёнку или прочие места с повышенным кровенаполнением, то зверёк итак быстро откинет копыта от обильного внутреннего кровотечения. Если же поразить условного оленя в мышцу жопы, то он вероятней всего ускачет в кусты, прихватив с собой ваш любимый клинок.



Теория, мать честнАя, «телесного вакуума»



Эта версия объясняет предназначение дола физическими законами, приводя в качестве аргумента некую загадочную теорию «телесного вакуума». Загадочен он по той простой причине, что обычно и сами адепты теории не в курсе, что оно такое. Итак, дол на клинке нужен (цитата с одного форума): «для выпуска воздуха из тела, дабы под возникшим давлением нож не заклинило». Ну, что здесь скажешь… Воздух из тела и правда иногда выходит – к скажем, в случае метеоризма или калового перитонита, однако данные процессы не предполагают какого-либо заклинивания ножа в отверстии.



Немного видоизменённым вариантом теории является обратная версия: якобы желоб позволяет воздуху проникнуть в тело, нарушая его внутренний вакуум и не позволяя засосать нож в рану в результате смыкания её краёв. Звучит правдоподобно, однако маловероятно от слова «совсем» – полости человеческого тела всё же не компрессор, посему вряд ли засосут нож так, чтобы его нельзя было извлечь. В конце концов, лезвие без проблем прорежет себе обратный путь, как бы не сопротивлялись сомкнувшиеся ткани.



Особо одарённые искренне полагают, что дол позволяет «забортному» воздуху инфицировать рану, повысив тем самым «убойную силу», либо же что вытекающая по нему кровь разгерметизирует рану, облегчая вынимание ножа из тела жертвы.