Дол на ноже, или Страшная правда за ножи с "кровостоком""Кровосток" на ноже - тема крайне популярная, и практически во всех разговорах касаемо ножей, ведущихся на самых разных форумах, всплывает извечный вопрос: "Что же такое ножи с кровостоком, и,...