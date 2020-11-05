«Кровосток» на клинке ножа – тема уже давно ставшая хрестоматийной и обросшая множеством мифов и легенд. Что же собой представляет сей пресловутый «кровосток», в чём его особенности и предназначение? Давайте разбираться.
Начнём с того, что под этим в корне неверным термином обычно подразумевают специальный желоб на клинке холодного оружия. Если на каком-то ножевом форуме вы не дай боже хотя бы заикнётесь об этом самом «кровостоке», вас тотчас же закидают тапками и пригрозят физической расправой – возможно, даже ногами! Мотивируя тем, что сие есть вульгарный жаргонизм, недостойный уст уважающего себя «кнайфера», и вот это вот всё.
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Стараниями Голливуда, с точки зрения среднестатистического обывателя, «кровосток» – неотъемлемый атрибут любого боевого «жабокола» вроде живопыры Джона Рэмбо. В действительности же картина немного иная. Для начала рассмотрим наиболее распространённые версии касаемо предназначения данного элемента.
Версия № Раз: «охотничья»
Собственно, этой теории (а вернее целой группе версий) дол и обязан своим простонародным названием. Якобы история этого элемента уходит корнями в средневековье, когда охотники поняли, что с помощью дола можно обескровливать убиенную добычу. Повестись на подобную выдумку способны разве что представители офисного планктона, видевшие сельскую местность и натуральное хозяйство только на картинках. Сведущие же люди в курсе, что для решения такой задачи тушу попросту подвешивают вниз головой и вскрывают шейные кровеносные сосуды. По узенькой же бороздке оставленного в туше ножа много крови не выпустишь.
Ещё одна интерпретация охотничьей версии гласит, что дичь после удара ножом, который остался в теле, вскоре ослабеет от потери крови, которая будет вытекать из него сами догадайтесь благодаря чему. Бредовость заключается в том, что здесь всё зависит от места ранения: если нож воткнут в сердце, печень, селезёнку или прочие места с повышенным кровенаполнением, то зверёк итак быстро откинет копыта от обильного внутреннего кровотечения. Если же поразить условного оленя в мышцу жопы, то он вероятней всего ускачет в кусты, прихватив с собой ваш любимый клинок.
Теория, мать честнАя, «телесного вакуума»
Эта версия объясняет предназначение дола физическими законами, приводя в качестве аргумента некую загадочную теорию «телесного вакуума». Загадочен он по той простой причине, что обычно и сами адепты теории не в курсе, что оно такое. Итак, дол на клинке нужен (цитата с одного форума): «для выпуска воздуха из тела, дабы под возникшим давлением нож не заклинило». Ну, что здесь скажешь… Воздух из тела и правда иногда выходит – к скажем, в случае метеоризма или калового перитонита, однако данные процессы не предполагают какого-либо заклинивания ножа в отверстии.
Немного видоизменённым вариантом теории является обратная версия: якобы желоб позволяет воздуху проникнуть в тело, нарушая его внутренний вакуум и не позволяя засосать нож в рану в результате смыкания её краёв. Звучит правдоподобно, однако маловероятно от слова «совсем» – полости человеческого тела всё же не компрессор, посему вряд ли засосут нож так, чтобы его нельзя было извлечь. В конце концов, лезвие без проблем прорежет себе обратный путь, как бы не сопротивлялись сомкнувшиеся ткани.
Особо одарённые искренне полагают, что дол позволяет «забортному» воздуху инфицировать рану, повысив тем самым «убойную силу», либо же что вытекающая по нему кровь разгерметизирует рану, облегчая вынимание ножа из тела жертвы.
Собственно, этой теории (а вернее целой группе версий) дол и обязан своим простонародным названием. Якобы история этого элемента уходит корнями в средневековье, когда охотники поняли, что с помощью дола можно обескровливать убиенную добычу. Повестись на подобную выдумку способны разве что представители офисного планктона, видевшие сельскую местность и натуральное хозяйство только на картинках. Сведущие же люди в курсе, что для решения такой задачи тушу попросту подвешивают вниз головой и вскрывают шейные кровеносные сосуды. По узенькой же бороздке оставленного в туше ножа много крови не выпустишь.
Ещё одна интерпретация охотничьей версии гласит, что дичь после удара ножом, который остался в теле, вскоре ослабеет от потери крови, которая будет вытекать из него сами догадайтесь благодаря чему. Бредовость заключается в том, что здесь всё зависит от места ранения: если нож воткнут в сердце, печень, селезёнку или прочие места с повышенным кровенаполнением, то зверёк итак быстро откинет копыта от обильного внутреннего кровотечения. Если же поразить условного оленя в мышцу жопы, то он вероятней всего ускачет в кусты, прихватив с собой ваш любимый клинок.
Теория, мать честнАя, «телесного вакуума»
Эта версия объясняет предназначение дола физическими законами, приводя в качестве аргумента некую загадочную теорию «телесного вакуума». Загадочен он по той простой причине, что обычно и сами адепты теории не в курсе, что оно такое. Итак, дол на клинке нужен (цитата с одного форума): «для выпуска воздуха из тела, дабы под возникшим давлением нож не заклинило». Ну, что здесь скажешь… Воздух из тела и правда иногда выходит – к скажем, в случае метеоризма или калового перитонита, однако данные процессы не предполагают какого-либо заклинивания ножа в отверстии.
Немного видоизменённым вариантом теории является обратная версия: якобы желоб позволяет воздуху проникнуть в тело, нарушая его внутренний вакуум и не позволяя засосать нож в рану в результате смыкания её краёв. Звучит правдоподобно, однако маловероятно от слова «совсем» – полости человеческого тела всё же не компрессор, посему вряд ли засосут нож так, чтобы его нельзя было извлечь. В конце концов, лезвие без проблем прорежет себе обратный путь, как бы не сопротивлялись сомкнувшиеся ткани.
Особо одарённые искренне полагают, что дол позволяет «забортному» воздуху инфицировать рану, повысив тем самым «убойную силу», либо же что вытекающая по нему кровь разгерметизирует рану, облегчая вынимание ножа из тела жертвы.
Теория кавитационного взрыва
Моя любимая версия, фантастическая по своей невероятности и нелепости – вполне возможно, это попросту чей-то тонкий троллинг. Правда, речь здесь идёт не о ложбинке, а о целой сквозной прорези. Итак, готовим блокноты, записываем…
Сквозная прорезь на клинке вызывает весьма интересный поражающий эффект: кавитационный взрыв! В результате исследований учёных спецназа было установлено, что при резком извлечении такого ножа в жидкой среде (крови) образуется возникает кавитационная полость. Она-то с дикой силой и схлопывается, вызывая сильную контузию нервных окончаний. Как следствие, противник мгновенно теряет сознание и падает у ног победителя. Именно поэтому в свободной продаже отсутствуют ножи с прорезью, ведь они запрещены Конвенцией. А воина, пойманного с таким клинком, расстреливают без суда и следствия. Такие вот пироги.
«Технические» версии
Нередко встречаются и технологические версии, претендующие на некую долю здравого смысла. Скажем, что дол на ноже снижает его общий вес. Конечно же, это так. А сквозные дырки дают ещё больший эффект облегчения – почему же тогда предпочтение отдаётся именно бороздкам? Также можно услышать мнение, что дол не только облегчает нож, но и меняет его балансировку. Однако баланс можно корректировать и более эффективными способами. Наконец, попадалась на глазах версия, согласно которой дол упрощает процесс ковки: мол режущая кромка в процессе закалки нагревается быстрее обуха (тупой толстой части клинка), а дол каким-то образом сей дисбаланс устраняет.
Моя любимая версия, фантастическая по своей невероятности и нелепости – вполне возможно, это попросту чей-то тонкий троллинг. Правда, речь здесь идёт не о ложбинке, а о целой сквозной прорези. Итак, готовим блокноты, записываем…
Сквозная прорезь на клинке вызывает весьма интересный поражающий эффект: кавитационный взрыв! В результате исследований учёных спецназа было установлено, что при резком извлечении такого ножа в жидкой среде (крови) образуется возникает кавитационная полость. Она-то с дикой силой и схлопывается, вызывая сильную контузию нервных окончаний. Как следствие, противник мгновенно теряет сознание и падает у ног победителя. Именно поэтому в свободной продаже отсутствуют ножи с прорезью, ведь они запрещены Конвенцией. А воина, пойманного с таким клинком, расстреливают без суда и следствия. Такие вот пироги.
«Технические» версии
Нередко встречаются и технологические версии, претендующие на некую долю здравого смысла. Скажем, что дол на ноже снижает его общий вес. Конечно же, это так. А сквозные дырки дают ещё больший эффект облегчения – почему же тогда предпочтение отдаётся именно бороздкам? Также можно услышать мнение, что дол не только облегчает нож, но и меняет его балансировку. Однако баланс можно корректировать и более эффективными способами. Наконец, попадалась на глазах версия, согласно которой дол упрощает процесс ковки: мол режущая кромка в процессе закалки нагревается быстрее обуха (тупой толстой части клинка), а дол каким-то образом сей дисбаланс устраняет.
Эстетическая теория
Стёбная, но в современных реалиях вполне справедливая версия, согласно которой дол делается чисто… для красоты и солидности. В кругу обывателей, особо не вникающих в тему, пресловутый «кровосток» уже давно и прочно стал неотъемлемым атрибутом «крутости» ножа, вот и лепят его многие производители куда попало исключительно с целью угодить покупателю.
Стёбная, но в современных реалиях вполне справедливая версия, согласно которой дол делается чисто… для красоты и солидности. В кругу обывателей, особо не вникающих в тему, пресловутый «кровосток» уже давно и прочно стал неотъемлемым атрибутом «крутости» ножа, вот и лепят его многие производители куда попало исключительно с целью угодить покупателю.
И всё же – для чего действительно нужен дол?
Дол, как таковой, начал появляться на различных клинках ещё в эпоху раннего средневековья, а то и раньше. И первозданным его предназначением являлось (да и остаётся по сей день) снижение массы и увеличение прочности клинка.
Дол, как таковой, начал появляться на различных клинках ещё в эпоху раннего средневековья, а то и раньше. И первозданным его предназначением являлось (да и остаётся по сей день) снижение массы и увеличение прочности клинка.
Здесь более сведущие в сопромате товарищи могут меня поправить, но мне картина видится примерно следующим образом. Клинок с долом – это некое подобие двутавровой балки (другие названия: double-T, I-beam, H-shaped). Названием сей популярный в архитектуре элемент обязан латинскому слову «taurus» – бык (видимо, по схожести среза с рожками оного животного).
Если верить Википедии, балка двутаврового профиля ориентировочно в 7 раз прочнее и в 30 раз жёстче балки квадратного профиля аналогичной площади сечения. В этой связи при строительстве каркасов небоскрёбов и прочих сооружений используется именно двутавр. Иным словами, при снижении массы изделия мы добиваемся большей его прочности на изгиб, что очень важно в случае интенсивной физической эксплуатации клинка.
Если верить Википедии, балка двутаврового профиля ориентировочно в 7 раз прочнее и в 30 раз жёстче балки квадратного профиля аналогичной площади сечения. В этой связи при строительстве каркасов небоскрёбов и прочих сооружений используется именно двутавр. Иным словами, при снижении массы изделия мы добиваемся большей его прочности на изгиб, что очень важно в случае интенсивной физической эксплуатации клинка.
Убедиться в этом очень просто: вы без проблем согнёте монолитную металлическую полосу толщиной в несколько миллиметров, но вряд ли сможете проделать тот же фокус с аналогическим профилем, выполненным в форме «уголка». Происходит это за счёт увеличения количества осей конструкции, или как-то так – опять же, пусть инженеры меня поправят.
И ещё один нюанс: чем длиннее клинок, тем ощутимей эффект двутаврового профиля (читай – дола), посему на мечах, шашках, саблях и иже с ними этот элемент является жизненно необходимым. На клинках же длиной чуть более ладошки полезность дола крайне мала, посему возвращаемся к версии «для красоты и солидности».
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Метки: нож ножи холодное оружие
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Как этот кошмар рождается вообще?
Что за "за" ножи???
Я "с" того дома, скучаю "за" тобой", правда "за" ножи.
Откуда такое позорное косноязычие то, господи...
Жду комментприев из серии:
- ну все же вокруг меня так говорят, значит это правильно;
- я ни на уроки рускава;
- а то шо учитель;
- а тибе кокое дело.
Неужели не противно разговаривать как необразованное недалекое существо.
Позорище!
снижение массы БЕЗ СУЩЕСТВЕННОГО УМЕНЬШЕНИЯ прочности клинка.
Дол это снижение массы, так же, как и в двутавровых балках. И всё.
И оправдано это было тогда, когда стали было мало, она была дорогая и "ножики" были двуручные по метру длиной.
Прочность - это способность выдержать нагрузку без разрушения или пластических деформаций.
Жесткость - это сохранение формы без упругих деформаций.
Ну, и возвращаясь к клинкам, то и жесткость тоже не увеличится при удалении части материала.
Допустимая сила, приложенная к брусу будет примерно в 8 раз больше силы, приложенной к двутавру.
Если есть ошибка просьба исправить. Разумеется ни о каких в 8 раз в клинках речи не идёт, т.к. площадь сечения будет отличаться очень незначительно, но всё же она будет в пользу сплошного клинка, без дола.
В целом проблема здесь не в жёсткости, а в массе. При равной массе, меч с долом имеет оптимальную форму и наибольшую жёсткость. Без дола, он будет либо короче, что не устроит пользователя, либо тоньше, а значит менее жёстким. Возможно оттуда и пошёл миф о том что дол- для жёсткости.
Это технологические отверстия, отверстия для крепления, монтажа и унификации а также для снижения массы и мат.затрат без существенного снижения прочности.