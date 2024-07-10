Выживший террорист из ростовского СИЗО назвал сотрудника, продававшего заключённым ножи и заточки

Сейчас слова преступника проверяются. Странно, что следователи не вышли на продажного тюремщика самостоятельно. Ведь изначально было понятно, что им помогал кто-то из сотрудников изолятора.
Единственный выживший при штурме ростовского СИЗО-1 террорист Даниил Камнев дал первые показания. На допросе он рассказал, что ножи, использовавшиеся его подельниками при захвате заложников, они приобрели за 5 тысяч рублей у 28-летнего начальника дневной смены. Камнев отметил, что именно этот сотрудник СИЗО купил холодное оружие, завернул во флаги с исламскими надписями и пронёс в их камеры в коробке.
По поводу сказанного следователи начали проверку показаний. Если слова террориста подтвердятся, то сотрудника СИЗО привлекут по статье о превышении полномочий.
Добавим, что 28-летний террорист Камнев был ранен в голову при штурме СИЗО. С 16 июня он находился в коме, из которой вышел спустя пять дней. Спустя две недели, 4 июля, он оклемался настолько, что суд решил из специализированной больницы отправить его под арест.
Захват заложников произошёл в воскресенье 16 июня. Шестеро подозреваемых по террористическим статьям распилили прутья решётки на окнах и смогли выбраться из двух камер. К счастью, окна выходили во внутренний дворик с мусоркой, а остальная часть СИЗО, откуда можно было добраться до оружейной, находилась за забором. Тем не менее преступникам удалось схватить двух сотрудников СИЗО в качестве заложников и потребовать за их жизни оружие, транспорт и "зелёный коридор". Их требования, судя по всему, никто всерьёз не воспринимал. Примерно через два часа подъехали спецназовцы и без особых проблем ликвидировали террористов, сохранив жизни и здоровье заложникам.
Источник:
- Как правильно точить ножи
- Грабитель приставил нож к спине кассира, но ситуация вышла из-под контроля
- В Омске все по-прежнему: во время приготовления ужина местный вспорол себе живот
- Искусство самообороны в 1940 году
- Массивный нож
Для дебилов? Никто не в курсе? Ну конечно руководство было в курсе и в доле.
Опять в гуманистов играете с этими бармалеями ???
А здесь получается не сильно надо.
Вы же не думаете, что такое могло произойти без участия начальства колонии?