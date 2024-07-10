Выживший террорист из ростовского СИЗО назвал сотрудника, продававшего заключённым ножи и заточки

Единственный выживший при штурме ростовского СИЗО-1 террорист Даниил Камнев дал первые показания. На допросе он рассказал, что ножи, использовавшиеся его подельниками при захвате заложников, они приобрели за 5 тысяч рублей у 28-летнего начальника дневной смены. Камнев отметил, что именно этот сотрудник СИЗО купил холодное оружие, завернул во флаги с исламскими надписями и пронёс в их камеры в коробке.





По поводу сказанного следователи начали проверку показаний. Если слова террориста подтвердятся, то сотрудника СИЗО привлекут по статье о превышении полномочий.