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Выживший террорист из ростовского СИЗО назвал сотрудника, продававшего заключённым ножи и заточки

Выживший террорист из ростовского СИЗО назвал сотрудника, продававшего заключённым ножи и заточки

Автор:
10 июля 2024 20:04
Сообщество : Криминал
Метки: Ростов-на-дону   СИЗО-1   захват заложников   ножи   показания   превышение полномочий   террористы   
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Сейчас слова преступника проверяются. Странно, что следователи не вышли на продажного тюремщика самостоятельно. Ведь изначально было понятно, что им помогал кто-то из сотрудников изолятора.

Единственный выживший при штурме ростовского СИЗО-1 террорист Даниил Камнев дал первые показания. На допросе он рассказал, что ножи, использовавшиеся его подельниками при захвате заложников, они приобрели за 5 тысяч рублей у 28-летнего начальника дневной смены. Камнев отметил, что именно этот сотрудник СИЗО купил холодное оружие, завернул во флаги с исламскими надписями и пронёс в их камеры в коробке.


По поводу сказанного следователи начали проверку показаний. Если слова террориста подтвердятся, то сотрудника СИЗО привлекут по статье о превышении полномочий.

Добавим, что 28-летний террорист Камнев был ранен в голову при штурме СИЗО. С 16 июня он находился в коме, из которой вышел спустя пять дней. Спустя две недели, 4 июля, он оклемался настолько, что суд решил из специализированной больницы отправить его под арест.


Захват заложников произошёл в воскресенье 16 июня. Шестеро подозреваемых по террористическим статьям распилили прутья решётки на окнах и смогли выбраться из двух камер. К счастью, окна выходили во внутренний дворик с мусоркой, а остальная часть СИЗО, откуда можно было добраться до оружейной, находилась за забором. Тем не менее преступникам удалось схватить двух сотрудников СИЗО в качестве заложников и потребовать за их жизни оружие, транспорт и "зелёный коридор". Их требования, судя по всему, никто всерьёз не воспринимал. Примерно через два часа подъехали спецназовцы и без особых проблем ликвидировали террористов, сохранив жизни и здоровье заложникам.

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Метки: Ростов-на-дону   СИЗО-1   захват заложников   ножи   показания   превышение полномочий   террористы   
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46  комментариев
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3k
Сергей 6 часов назад
Превышение полномочий?? Или все таки пособничество проведению террористического акта?:
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1k
Darki 41 минуту назад
Хорошо что он с комы вышел и сказал кто им помог,а то бы наши следаки тунца бы соснули и сказали бы что вся эта атрибутика случайно оказалась в СИЗО.
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645
Шурман 2 часа назад
Если он действительно офицер то дать его служебный пм и один патрон и постоять за дверью . Я бы сам себе в голову выстрелил если бы предал своих людей и наше общество !
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−9
645
Шурман 3 часа назад
Ну если сейчас раздают так звание то простите меня сразу , я его заслужил и отвечу честью и отвагой а продаться за деньги извините меня и за паек , да я лучше подохну и мать моя это знает и сын и жена , я буду стоять на своем и лучше в бой пойду что бы не быть терпимой как тыловые крысы !!! я не интертевский герой а просто обычный человек !
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14k
Vital Idol 3 часа назад
за 5 000 руб купили доблестного фсиновца?! да, ещё и поди офицер!!!
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13k
butata 3 часа назад
Сжечь, имущество всей родни конфисковать
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125
Nick Lee 3 часа назад
Какое превышение? Тут просто торговля без лицензии, чего жизнь хорошему человеку портить?
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923
Руслан 3 часа назад
Какое нах превышение!!??? "завернул в тряпки с символикой" - ИЗМЕНА РОДИНЕ!!!! А лучше сразу к стенке ублюдка!!!!
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5
Валентин 3 часа назад
А вы ,что его не узнали,он же типа с ним сидел под ножём,посмотрите снимки перед захватом.
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182
Liberman 3 часа назад
Главное при расследовании преступления не выйти на самих себя (с)
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9k
Allmaster 3 часа назад
Похоже этот сотрудник уже уволен заранее. И взятки гладки, как всегда впрочем.... Ну, может штраф заплатит аж тыщи 2 ну или аж 5...
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125
Nick Lee Allmaster 3 часа назад
В смысле 5? Весь прибыток забрать? Да у вас сердца нет!
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42k
АнтонПолднев 3 часа назад
Странно, что следователи не вышли на продажного тюремщика самостоятельно. Ведь изначально было понятно, что им помогал кто-то из сотрудников изолятора.(с)
Для дебилов? Никто не в курсе? Ну конечно руководство было в курсе и в доле.
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7k
Pashuta 4 часа назад
Хренасе "превышение полномочий"!!. Вы угораете???? Да там чистой воды пособничество террористам, как минимум!!!
Опять в гуманистов играете с этими бармалеями ???
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3k
Gusev 4 часа назад
Мне одному интересно, почему Даниил Камнев стал исламистом? Вроде славянская фамилия?
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2k
Александр 4 часа назад
Нам тряпку с надписями, 6 мочалок, 6 заточек - с вас 5 тысяч. Б -бизнес.
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2k
Александр 4 часа назад
Либо этот сотрудник очень туп (ну за 5 тысяч такой риск), либо оговорил - чтобы отмазать того, кто реально принёс и может с такими же "убеждениями" и чтобы он продолжал свою "деятельность".
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17k
_delphin_ 4 часа назад
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30
Pуслан . 4 часа назад
таких сотрудников нужно на кол сажать, как при Иване Грозном на площади при всём народе
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20k
ron 5 часов назад
каким же надо быть жадным и тупым, чтобы продавать заключенным исламистам НОЖИ И ЗАТОЧКИ! Или он думал, что они ими будут яблоки делить?
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34k
Юрьевич 5 часов назад
Полицая нужно расстрелять. Это будет справедливо.
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Burzum
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