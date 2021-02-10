Острие должно быть острым. Это кажется очевидным и звучит как тавтология, но встречаются «ножи для выживания» с угловатым, закругленным, искривленным или затупленным острием. Существует куча причин, почему ваш нож должен иметь копьеобразный клинок. Во-первых, это важно на случай самообороны от зверя или от человека. Все не заостренные на конце ножи снижают возможность использования его в качестве оружия, особенно когда имеется толстый слой меха или одежды.



Нож с копьеобразным клинком может быть использован и как орудие для охоты — как сам по себе, так и будучи примотанным к длинной палке и превращенным в полноценное копье. Во втором случае будет нелишним иметь в ножнах шестигранник, чтобы открутить рукоять и сделать копье более удобным.

Копьеобразный клинок гораздо удобнее в очистке мелких предметов вроде кедровых или грецкий орехов, желудей, в чистке рыбы, в сверлении и проделывании отверстий, в починке одежды и снаряжения и в изготовлении приманок.