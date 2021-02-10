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6 главных качеств идеального ножа для выживания

6 главных качеств идеального ножа для выживания (7 фото)

Автор:
10 февраля 2021 10:59
Метки: ножи   особенности   требования   
768
7
Нож для выживания должен делать именно то, что указано в его названии — помогать вам выжить.
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Метки: ножи   особенности   требования   
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28  комментариев
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22k
Vazari 2 часа назад
Хм, странно для источника (zen.),но тут все советы дельные. Говорю, как любитель побродить по лесу в одиночестве. Замечу только, что, если поход был запланирован заранее, то намного лучше взять несколько разнопрофильных ножей, тк универсального ножа, увы не существует.
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Rihovich Полчаса назад
Ну и нож-то где? Показали бы хоть Тот Самый идеальный нож для выживальщика!
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18k
Nik Час назад
Мне кажется это идеально поможет выжить. А так - любой нож будет в помощь.
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7k
Тудаблин Час назад
+должен обеспечивать надёжную связь, чтоб вытащить выживальщика из епеней, куда он полез выживать
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40k
Евгений Час назад
Не существует "нажа выживания", это сказки для далёких от ножевой темы людей.
"Скругленный или скошенный обух делают такую операцию почти невозможной." - это вообще про что? Каким образом форма обуха может мешать резать?
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22k
Vazari Евгений Час назад
Очевидно имеется ввиду, что если у ножа скругленный или скошенный обух, по нему не ударишь камнем, чтобы глубже вонзить нож в кору или расколоть полено.
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372
Весельчак У 2 часа назад
афтар мамкин выживальщик, собрал барахло одно, самое главное качество это набор инструментов и компактность!
вот этим пользуюсь 12 лет, и другой на хер ненать!
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8k
Кыся Весельчак У Час назад
Да, без штопора трудновато выжить...
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22k
Vazari Весельчак У Час назад
Не продолжай позориться, хвастунишка. Пилка под карандаш, пинцет, зубочистка, шило, штопор и открывашка. Не забудь еще гигиенчику и крем от загара захватить)))
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372
Весельчак У Vazari Час назад
тяжело жить без мозга? ты сильно удивишься что может эта "пилка"
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22k
Vazari Весельчак У Час назад
вырезать из картона бабочку?
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5k
citrus1 Весельчак У 49 минут назад
ты где выживаеш , на станции метро ?
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
традиционный якутский нож. проверено веками .
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KL11 2 часа назад
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doker 2 часа назад
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Taras Kozalupko 2 часа назад
Традиционно - минусую выживальщиков с их барахлом!
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6k
Lev Asriev Taras Kozalupko 2 часа назад
Думаешь, это кому-нибудь интересно?
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80k
Taras Kozalupko Lev Asriev 2 часа назад
"Выживальщик"?
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
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