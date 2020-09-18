Опоздавший студент Бауманки решил пробраться на пару через вентиляцию, но что-то пошло не так

Когда препод строгий, дверь закрыта, но так хочется вкусить плодов от древа познания.
Вчера вечером в Сети распространился ролик, в котором студент МГТУ им. Н. Э. Баумана пытается крайне необычным путем проникнуть в аудиторию, но терпит неудачу.
Как рассказал одногруппник находчивого учащегося, строгая преподавательница не пускает на пары опоздавших студентов, запирая двери кабинета. Но герой этого видео так хотел послушать лекцию, что запертые двери его не остановили, и он нашел выход (точнее, вход) через вытяжку.
В ролике видно ноги юноши торчащие, из потолка; и слышен безудержный смех его одногруппников. Находчивому студенту удалось благополучно спуститься, спрыгнув на парту. О реакции строгого преподавателя, к сожалению ничего не известно.
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Зато известно о реакции соцсетей. Ролик набрал массу ироничных комментариев.
Меня очень веселит факт, что там написали "в шараге"— звёздное пиво 👽 (@pivas_logana) September 18, 2020
Когда учишься в одной из ведущих шараг страны😆
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Знаем, что никто не пострадал. Конечно, это утка. Что-то там с вентиляцией действительно случилось, сейчас разбираемся. Он лез не снаружи из вентиляции в аудиторию, а решил проверить, как выглядит вентиляция изнутри, из аудитории, тем самым разломав ещё часть потолка, рассказала начальник управления информационной и молодёжной политики МГТУ Марина Добринец.
Никто не пострадал, ремонтные работы уже ведутся.