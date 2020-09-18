Опоздавший студент Бауманки решил пробраться на пару через вентиляцию, но что-то пошло не так

Вчера вечером в Сети распространился ролик, в котором студент МГТУ им. Н. Э. Баумана пытается крайне необычным путем проникнуть в аудиторию, но терпит неудачу.

Как рассказал одногруппник находчивого учащегося, строгая преподавательница не пускает на пары опоздавших студентов, запирая двери кабинета. Но герой этого видео так хотел послушать лекцию, что запертые двери его не остановили, и он нашел выход (точнее, вход) через вытяжку.