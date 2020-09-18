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Опоздавший студент Бауманки решил пробраться на пару через вентиляцию, но что-то пошло не так

Опоздавший студент Бауманки решил пробраться на пару через вентиляцию, но что-то пошло не так (8 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 16:37
Сообщество : Жить в России
Метки: МГТУ имени Баумана   вентиляция   видео   курьез   студент   
1742
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1

Когда препод строгий, дверь закрыта, но так хочется вкусить плодов от древа познания.

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Метки: МГТУ имени Баумана   вентиляция   видео   курьез   студент   
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7  комментариев
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1k
Александр 2 часа назад
Зачет по физре! Неуд по сопромату))
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Андрей 11 минут назад
Это случайно не тот, который под вымышленной фамилией приехал из Беларуси учиться?
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220
bad boy 47 минут назад
Yippee-ki-yay, motherfucker
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573k
XoCTeJI 49 минут назад
Опоздавший студент Бауманки решил пробраться на пару через вентиляцию, но что-то пошло не такПосмотреть
Опоздавший студент Бауманки решил пробраться на пару через вентиляцию, но что-то пошло не так
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18k
Батончик с маком Час назад
приходит на учёбу через вентиляцию, а сваливает с пар через канализацию.
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35k
Нанук Паналык 2 часа назад
В самом вузе эту информацию опровергли, хотя инцидент подтвердили. Оказалось, что во время сильных дождей в здании протекла крыша, и в аудитории оказалась повреждена часть потолка, образовалось отверстие. Туда и решил заглянуть студент.

Знаем, что никто не пострадал. Конечно, это утка. Что-то там с вентиляцией действительно случилось, сейчас разбираемся. Он лез не снаружи из вентиляции в аудиторию, а решил проверить, как выглядит вентиляция изнутри, из аудитории, тем самым разломав ещё часть потолка, рассказала начальник управления информационной и молодёжной политики МГТУ Марина Добринец.

Никто не пострадал, ремонтные работы уже ведутся.
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