На ТВ Белоруссии показали джентльменский набор "мирного протестующего": ниндзя курит в сторонке

На государственном канале белорусского телевещания «Беларусь 1» граждане страны увидели сюжет о 19-летнем участнике митинга, который отправился на несанкционированное мероприятие за 55 белорусских рублей (около 1640 российских рублей). Эти деньги ему любезно предложили сторонники демократических преобразований, окопавшиеся в соцсети Telegram.
В начале ролика показан «набор юного протестанта», который состоит из нескольких ножей, металлической дубины, аэрозоля с краской и балаклавы. По мнению авторов ролика, с этаким арсеналом уроженец Могилёва явился на «мирную» акцию, имеющую своей целью, как бы утверждение демократических ценностей.
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В сюжете говорится, что суд Ленинского района города Могилёва подверг юношу аресту. «В результате он был отчислен с выпускного курса Могилёвского государственного политехнического колледжа. А следующим этапом для него стала армия», — комментируют перерождение платного "воина света" белорусской оппозиции, в солдата и защитника своей Родины создатели ролика.
Многие пользователи сети выразили недоверие сюжету — они обратили внимание на его моменты, показавшиеся им постановочными, да и великодушие проявленное к молодому "протестуну" вызывает восхищение с лёгким налётом недоверия. Скорее всего, парень действительно был изловлен на демонстрации со всем этим глупым арсеналом, но вёл себя хорошо и власти сжалились, не стали ломать молодому человеку жизнь. Ему скорее всего предложили оказать помощь в съёмках ролика, а взамен дали возможность послужить стране, а затем восстановиться в незаконченном политехническом колледже. На что хлопчик благоразумно согласился.
P.S. Если есть среди наших читателей юридически подкованные люди, очень хотелось бы услышать их экспертное мнение по поводу того насколько потянула, показанная выше, амуниция в совокупности с участием в несанкционированном митинге в условиях современного российского правового поля?
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Свои, белорусские журналисты, отказались создавать заказную брехню.
Нам нужны пруфы
Давно пора с этой клоунадой заканчивать
Кстати, возможно, Вы не знаете, но шоссе Москва-Минск-Брест еще в советское время строилось с учетом возможности посадки и старта с него военных самолетов.
И даже стреляли мы из Калаша настоящими патронами тоже, будучи еще несовершеннолетними.
А также то, что в Калининграде все загородные шоссе кривые, косые и волнообразные именно чтобы бомбить трудно было.