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На ТВ Белоруссии показали джентльменский набор "мирного протестующего": ниндзя курит в сторонке

На ТВ Белоруссии показали джентльменский набор "мирного протестующего": ниндзя курит в сторонке (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 22:44
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: арсенал   белоруссия   изъяли   мирный   политика   протестующий   протесты   
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На государственном канале белорусского телевещания «Беларусь 1» граждане страны увидели сюжет о 19-летнем участнике митинга, который отправился на несанкционированное мероприятие за 55 белорусских рублей (около 1640 российских рублей). Эти деньги ему любезно предложили сторонники демократических преобразований, окопавшиеся в соцсети Telegram.

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Метки: арсенал   белоруссия   изъяли   мирный   политика   протестующий   протесты   
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32  комментария
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3k
Шура ОсЕчкин 47 минут назад
На белорусском ТВ подобное дерьмище сейчас штампуют российские штрейхбрекеры-журнашлюхи.
Свои, белорусские журналисты, отказались создавать заказную брехню.
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71k
Броненосец Потелкам Шура ОсЕчкин 43 минуты назад
Пруфы, шура.
Нам нужны пруфы
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6k
Караганда 11 минут назад
в переди похоже не армия.
но всё видео смахивает на постановку-хотя чем ини должны быть хуже западных-идёт промывание мозгов.
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2k
SNZV 12 минут назад
Это ему Ник с Майком ЦУ давали
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398
Шел мимо 13 минут назад
Времена диктаторов/царей/падишахов и просто "братков" - ушли... и такая лапша в сети не спасет ни лукашенко ни путина ни бердымухаммедова и т.д.. Оправдать "жесткую руку" и коррупцию не получится
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9
Атомный Крот Шел мимо 11 минут назад
Елизавета II в курсе?
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27k
winergy2012 13 минут назад
Такая же была на протестах в Москве.Когда задержали 150 голов хохлоскота.
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2k
Dmitrii Ivanov 18 минут назад
Интересно, какое звание у актера?
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2k
Hallo FreeSpace 20 минут назад
какой-то детский набор с АЛИ )
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6k
KOSTELLO 24 минуты назад
Чет батька растягивает удовольствие.
Давно пора с этой клоунадой заканчивать
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597
Сыр Полчаса назад
Журношлюхи на пайке из картошки...
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27k
winergy2012 Сыр 12 минут назад
А тебе видно сыр напихали в очко.
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8k
gnyS i Полчаса назад
Чел выщипывает волосы на сосках
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−3
Mystic Полчаса назад
Надо было свастику добавить и гринкарту для пущей убедительности.
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6k
Михалыч Полчаса назад
Ну, он хотел проявить себя с оружием - он себя проявит!
Батька - мечты сбываются!
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1k
Мороз 42 минуты назад
Из всего арсенала,самое грозное,это "металлическая дубина".Ножи поделки из ларьков,ХО не признают.
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7k
Prostovopros 43 минуты назад
Хрень без редьки от батьки
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−21
Вася с ложкой 43 минуты назад
А мальчика, мальчика в трусиках уже распяли ?
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3k
Едондер пуп Вася с ложкой 12 минут назад
Пока только кастинг идёт.
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865
Афраний 46 минут назад
Всего лишь в армию?Мне кажется,наличие холодного оружия на статью тянет.
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3k
uutb Афраний 39 минут назад
А, где там ХО?
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865
Афраний uutb 37 минут назад
Ножи.
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3k
uutb Афраний Полчаса назад
Не керамбит, не полукинжал не является ХО.
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3k
Едондер пуп 50 минут назад
Лукашенко вообще-то с автоматическим огнестрелом по городу бегает - и норм.
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3k
Едондер пуп Атомный Крот 37 минут назад
А я про несовершеннолетнего Колю.
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9
Атомный Крот Броненосец Потелкам Полчаса назад
Кстати, может и такое решение принять. Имеет право. Просто в силу занимаемой должности.

Кстати, возможно, Вы не знаете, но шоссе Москва-Минск-Брест еще в советское время строилось с учетом возможности посадки и старта с него военных самолетов.
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9
Атомный Крот Едондер пуп Полчаса назад
Уроки НВП с нами тоже с несовершеннолетними проводили.

И даже стреляли мы из Калаша настоящими патронами тоже, будучи еще несовершеннолетними.
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71k
Броненосец Потелкам Атомный Крот Полчаса назад
Все знаю.
А также то, что в Калининграде все загородные шоссе кривые, косые и волнообразные именно чтобы бомбить трудно было.
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3k
Едондер пуп Атомный Крот Минуту назад
Ну значит, подросток с ножичком и с дубинкой тем более не страшен))
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