На ТВ Белоруссии показали джентльменский набор "мирного протестующего": ниндзя курит в сторонке

Многие пользователи сети выразили недоверие сюжету — они обратили внимание на его моменты, показавшиеся им постановочными, да и великодушие проявленное к молодому "протестуну" вызывает восхищение с лёгким налётом недоверия. Скорее всего, парень действительно был изловлен на демонстрации со всем этим глупым арсеналом, но вёл себя хорошо и власти сжалились, не стали ломать молодому человеку жизнь. Ему скорее всего предложили оказать помощь в съёмках ролика, а взамен дали возможность послужить стране, а затем восстановиться в незаконченном политехническом колледже. На что хлопчик благоразумно согласился.

P.S. Если есть среди наших читателей юридически подкованные люди, очень хотелось бы услышать их экспертное мнение по поводу того насколько потянула, показанная выше, амуниция в совокупности с участием в несанкционированном митинге в условиях современного российского правового поля?