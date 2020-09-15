В Белоруссии снова неизвестные в масках задержали женщин и увезли в газели

В Минске неизвестные мужчины в балаклавах и без опознавательных знаков снова задержали женщин, которые сидели у двери Красного костела на площади Независимости с листами цветной бумаги.
На кадрах, опубликованных Telegram-каналом издания TUT.by., видно, как неизвестные в балаклавах подошли к женщинам, сидевшим у Красного костела с цветными листками в руках, символизирующими бело-красно-белый флаг. Мужчины погрузили женщин в газель и увезли в неизвестном направлении. Спустя несколько минут подъехала новая газель с другими мужчинами.
Издание TUT.by сообщает о новых задержаниях протестующих по всему Минску. К сожалению, с женщинами неизвестные обращаются не лучшим образом, и точно не известно, куда увозят задержанных.
"3 700 рублей каждая российская семья подарит Беларуси": Реакция соцсетей на обещание Путина
Первый раз после начала протестов в Беларуси президент России встретился с Александром Лукашенко. Переговоры за закрытыми дверями шли более четырех часов. Их итоги многих ввергли в шок. Реакция общественности в соцсетях не заставила себя долго ждать.
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Нет уж, нет уж, назвался протестуном - полезай в кузов! Всё должно быть по правилам.
Вы тут пропагандируете гендерное неравенство!
Ай-яй-яй!
А как же "общечеловеческие ценности"?!
"Женщина-она тоже человек!"
т.Сухов
- В Газели! К цыганам!
2. Как то не очень протестутки сопротивляются. Я такое в постановочном порно про изнасилования видел. Качество игры такое же
3. Неведомые в балаклавах как то не очень стремаются съёмки качественным съёмочным оборудованием (а явно не телефон). Если уж в балаклавах на дело, то и оператору можнодюлей накинуть, не так ли?
Отсюда выводы - видео постановочные, с нанятыми порноактёрами и актрисами
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