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В Белоруссии снова неизвестные в масках задержали женщин и увезли в газели

В Белоруссии снова неизвестные в масках задержали женщин и увезли в газели (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 13:49
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: белоруссия   задержания   интересное   политика   протесты   протесты в белоруссии   фото   
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В Минске неизвестные мужчины в балаклавах и без опознавательных знаков снова задержали женщин, которые сидели у двери Красного костела на площади Независимости с листами цветной бумаги.

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Метки: белоруссия   задержания   интересное   политика   протесты   протесты в белоруссии   фото   
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25  комментариев
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
К чему возмущения? Хочешь потроллить власть, попротестовать? Считаешь власть диктаторской? Ну, получи, распишись и не возмущайся, а иначе фигня какая-то получается. Если не заберут, то значит власть-то и не диктаторская вовсе, а спрашивается, на хрена тогда протестовать, против хорошей власти?
Нет уж, нет уж, назвался протестуном - полезай в кузов! Всё должно быть по правилам.
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520
Павел Астахов 14 минут назад
Пускай вышлют послов Польши, перекроют финансирование и все.....
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32
vova old 14 минут назад
это не снова. это тот же польский костёл. , и потом разве это не судьба профессионального революционера: в смысле пытки каторга, туберкулёз и ранняя смерть? это то что они хотят?
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227
Nane First NameLast Полчаса назад
Капец, их как овец уводят. Нах они сами выперлись без поддержки? Типа думали, что не тронут? Рукалицо.
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5k
Николай Полчаса назад
Кто кого увез... чего куда, ну да ладно протестующим видимо самим все понятно...
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7k
Иван Акимов 38 минут назад
Бездарно сыграный спектакль.
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683
Go 41 минуту назад
А типа выслать послов Польши и Литвы слабо? Что, зассал батька колхозник? Баб пиз.дить, типа, легко, а послов выслать ссыкатно! Падла усатая, вообще ни к чему не способен. Давай россияне, сделай все за меня! Денег дай, то дай, а сам то что? Это пипец! Литва и Польша называют его не легитимным, а он молчит с.ука!
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31k
kalinser 59 минут назад
"с женщинами неизвестные обращаются не лучшим образом"
Вы тут пропагандируете гендерное неравенство!
Ай-яй-яй!
А как же "общечеловеческие ценности"?!

"Женщина-она тоже человек!"
т.Сухов
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6k
DumDum Час назад
- Куда прикажете, барин?
- В Газели! К цыганам!
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15k
Андрей Иванов Час назад
1. Не газель, а форд
2. Как то не очень протестутки сопротивляются. Я такое в постановочном порно про изнасилования видел. Качество игры такое же
3. Неведомые в балаклавах как то не очень стремаются съёмки качественным съёмочным оборудованием (а явно не телефон). Если уж в балаклавах на дело, то и оператору можнодюлей накинуть, не так ли?

Отсюда выводы - видео постановочные, с нанятыми порноактёрами и актрисами
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13k
VIRO-PAX! Час назад
Покемонша
"задержали женщин и увезли в газели" - искать нужно в Беловежской пуще. По ходу там теперь работать будут)))))
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18k
Батончик с маком Час назад
раньше хохлы минусякали, теперь появились новые скакуны с пшековскими тряпками-прокладками
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56k
Viktor Час назад
Искали на свою жопу приключений, таки они их нашли!
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2k
Kot Matvey Viktor 46 минут назад
Правильно, Витя. Ты главное на ней сиди ровно, а то не ровен час случится чего... Тебе на ней ещё лет шестнадцать сидеть. Главное - не высовываться. Держи жопу в тепле, а мозги в холоде.
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2k
Ям Час назад
проституток на субботник повезли
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9k
Karelian Час назад
"На кадрах, опубликованных Telegram-каналом издания TUT.by., видно"
микроавтобус Ford
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
беспонтовая постанова. хоть бы на телефон снимали
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180
Старичок 2 часа назад
"Но тут прибежали санитары и зафиксировали нас"(с).
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118k
Игорь 2 часа назад
Ну весь мир пришёл к фашизму. Белоруссия не исключение.
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118k
Игорь Полминуты назад
Ну и ещё кувалдой по мозгам, что бы задумались И осознали три вещи. Первое, что в России с 1941 года реализуются положения плана "Ост". Если сравнить, то что предлагалось в этом плане и то что было реализовано, то как говориться найдите отличия. Вы это только осознали? Второе, что следует осознать, так это то, что у власти в России последователи Власова. Реализовавшие его политическую программу. Тоже как говориться, сравните, найдите отличия. Ну и последнее, что следует осознать, что в мире везде реализован фашизм. И в России тоже. Пусть пока и не классический, а близкий к режиму Салаза, в Португалии. Но мы уже на пути к режиму близкому к классическому, который от Муссолини. И Белоруссия от России, как выяснилось тоже не далеко ушла. Ну чернорубашечников только нету. Но что то говорить, что Лукаши для сохранения власти срочно нужны если уж не отряды штурмовиков, так отряды чёрнорубашечников точно.
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4k
SuperTroll 2 часа назад
Форд транзит* Какие же безграмотные все эти либерасты-провокаторы
.
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60k
HundeBeißer2 SuperTroll Час назад
Да это же совсем другое дело!
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SuperTroll HundeBeißer2 55 минут назад
Да. Я понимаю, что покимоника аутиска с дцп, пусть хотя бы в чем то разбираться будет.
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