О недопущении антимусульманских публикаций заявили в Турции после появления карикатур на Эрдогана

"Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных оскорбительных изображений якобы нашего президента. Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть", - написал турецкий политик во вторник в Twitter .

Алтун также предупредил, что подстрекательства на религиозной почве способны вынудить турецкие власти на ответные действия и заметил, что Турция не собирается терпеть оскорблений своей культуры и религии.

Глава департамента призвал "здравомыслящих европейских друзей" присоединиться к протесту против этой разновидности культурного расизма и интеллектуального бесплодия.