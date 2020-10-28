О недопущении антимусульманских публикаций заявили в Турции после появления карикатур на Эрдогана

Руководитель департамента коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун выступил с заявлением, что распространение карикатур на Реджепа Тайипа Эрдогана является частью "антимусульманской программы" президента Франции Эммануэля Макрона.
"Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных оскорбительных изображений якобы нашего президента. Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть", - написал турецкий политик во вторник в Twitter .
Алтун также предупредил, что подстрекательства на религиозной почве способны вынудить турецкие власти на ответные действия и заметил, что Турция не собирается терпеть оскорблений своей культуры и религии.
Глава департамента призвал "здравомыслящих европейских друзей" присоединиться к протесту против этой разновидности культурного расизма и интеллектуального бесплодия.
Во вторник французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку своего очередного журнала карикатуру на президента Турции Тайипа Эрдогана. Политик изображён в исподнем с банкой напитка в руке. В то же время другой рукой он поднимает подол свой служанке. Изображение подписано: "Эрдоган в личной жизни очень игрив", - сообщает источник.
Похоже на то, что на наших глазах, в стане доблестных союзников по блоку НАТО заваривается крутая межрелигиозная каша, которая уже дала первые экономические плоды: арабы, в отличие от некоторых, добровольно отказались от изысканных французских сыров. Однако, как учит история, которая, как известно, ничему не учит, экономические санкции в межрелигиозных спорах далеко не предел.
Напомним, что толчком к развитию этой , чреватой последствиями ситуации, послужило убийство кавказским лицом французской национальности парижского учителя истории на религиозной почве с последующим отрезанием головы, 16 числа, этого месяца.
Для читателей, которые интересуются, но не успевают следить за развитием событий, краткая история возгорания конфликта показана в видеоролике внизу:
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Мусульмане с головой как раз дружат в отличае от лягушатников. А на рожон лягушатник полез в рамках спецоперации против мусульман: все затевалось чтобы был такой результат после чего начать гейропейский поход против мусульман.
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А ты чего так за гейропу переживаешь? гейропеец что-ли? тебя то без визы эти гейропейцы не пустят а ты тут распереживался за них, или твои переживания пролпачены твоим гейропейским куратором?
русский язык не родной?
Европа под завязку набита мусульманами, а это значит врагами белых людей, христиан, северян или как угодно. Это паразиты, которые несут разруху, ненависть и кровь невинных людей. Похоже, что Европе приходит конец. Но на месте россиян, я бы посмотрел на ситуацию в самой РФ. И скажу вам, что эта ситуация ничуть не отличается от ситуации в ЕС! Со всех грязных дыр (Таджикистон, Кыргизтон и пр.) в Россию стекаются орды мусульман и они творят и будут творить тоже самое, что и их собратья по вере в ЕС. Ислам приносит только отсталость, грязь, ненависть и никакого развития. Эта религия делает из человека дегенерата.
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ты определись, законы защищают или нет?
если защищают, то он был бы жив и с головой
Пох, что там французы об этом думают
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нужно быть справедливым и не забывать про
Золотой век ислама, иногда также Исламский ренессанс, Мусульманский ренессанс исторический период примерно с середины VIII по середину XIII века, в начале которого Арабский халифат был крупнейшим государством своего времени. В рамках халифата сложилось общемусульманское культурное пространство, которое продолжало существовать и после его распада. Благодаря этому, исламские учёные, писатели и деятели искусства указанного периода внесли значительный вклад в развитие мировой науки и культуры. После распада Арабского халифата развитие исламской культуры ненадолго подхватывает персидское государство Саманидов, а впоследствии череда тюркских империй Газни, Караханидов, Тимуридов, Сельджуков, Хулагуидов. Говард Тернер пишет: «мусульманские художники и учёные, рабочие и князья вместе создали уникальную культуру, которая имеет прямое и косвенное влияние на каждом континенте».
При «Исламском Возрождении» развились математика, медицина, философия, физика, химия и другие науки. Исламская культура, простиравшаяся от южной Испании до Китая, вобрала в себя достижения учёных из самых разных национальностей и вероисповеданий. Она развивала знания египтян, греков и римлян, добившись прорывов, подготовивших почву для эпохи Возрождения.
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С именем выдающегося центральноазиатского мусульманского математика Мухаммеда аль-Хорезми связывают введение десятичной системы счёта, дробей, тригонометрических функций, и множество других великих достижений, без которых невозможно представить современную математику. Десятеричную систему исчисления он изучал из трудов древнеиндийских математиков на санкскрите и дальше распространял в среде ученых огромной арабоязычной полиэтнической аудитории. Он написал первую книгу по алгебре под названием «Китаб аль-Джабр валь-Мукабал» («Книга восполнения и противопоставления»). Слово «аль-Джабр» из названия данной книги стало звучать на Западе как «Алгебра». Имя же самого учёного стало нарицательным и обозначать порядок действий, однозначно приводящий к результату алгоритм
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Среднеазиатский учёный аль-Фергани открыл существование пятен на Солнце, а его труды в области астрономии на протяжении 700 лет использовались в Европе в качестве учебного пособия. Он стал первым учёным, который вычислил точное значение кривизны эклиптики.
Среднеазиатский учёный Улугбек в своей обсерватории с главным инструментом которой был стенной квадрант с радиусом 40 метров и с рабочей частью от 20 до 80 , которому не было равных в мире к 1437 году составил Гурганский зидж каталог звёздного неба, в котором были описаны 1018 звёзд. Там же была определена длина звёздного года: 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд (с погрешностью + 58 секунд) и наклон оси Земли: 23,52 градусов (наиболее точное измерение).
Главным научным трудом Улугбека по праву считаются «Зиджи джадиди Гурагани» или «Новые Гурагановы астрономические таблицы». Автор завершил это произведение в 1444 году после тридцати лет кропотливой работы и астрономических наблюдений.
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и тд и тп.
Хотя ещё есть решения! Просто Германии и Франции НАДО ЗАХОТЕТЬ!