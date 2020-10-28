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О недопущении антимусульманских публикаций заявили в Турции после появления карикатур на Эрдогана

О недопущении антимусульманских публикаций заявили в Турции после появления карикатур на Эрдогана (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 04:40
Сообщество : Политика
Метки: Макрон   Эрдоган   ислам   политика   протесты   противоречия   турция   франция   
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Руководитель департамента коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун выступил с заявлением, что распространение карикатур на Реджепа Тайипа Эрдогана является частью "антимусульманской программы" президента Франции Эммануэля Макрона.

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Метки: Макрон   Эрдоган   ислам   политика   протесты   противоречия   турция   франция   
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6k
Alex 3 часа назад
Вот и пусть бы беженцы - мусульмане в исламские страны бежали! В ОАЭ, Иран, Ирак, Саудовскую Аравию... Чё они в христианскую Европу-то прутся? К братьям по вере всех их выслать!
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−12
Name 2 минуты назад
>Нахрена этот учитель на рожон полез? Неужели не знал, что некоторые мусульмане с головой не дружат.
-----------
Мусульмане с головой как раз дружат в отличае от лягушатников. А на рожон лягушатник полез в рамках спецоперации против мусульман: все затевалось чтобы был такой результат после чего начать гейропейский поход против мусульман.
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−12
Гани Алимбеков 2 минуты назад
Эти фишки больше напоминают фашистские, расистские уклоны. Что не напишешь даже объективно все равно минусуют, а мне по барабану все равно буду писать. Правда больнее
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−12
Name 4 минуты назад
>Вот и пусть бы беженцы - мусульмане в исламские страны бежали! В ОАЭ, Иран, Ирак, Саудовскую Аравию... Чё они в христианскую Европу-то прутся? К братьям по вере всех их выслать!
-----------
А ты чего так за гейропу переживаешь? гейропеец что-ли? тебя то без визы эти гейропейцы не пустят а ты тут распереживался за них, или твои переживания пролпачены твоим гейропейским куратором?
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 5 минут назад
кавказским лицом французской национальности

русский язык не родной?
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10k
* 6 минут назад
Кэвсегда удивляло, как и мигранты едут из своих стран за лучшей жизнью. А потом там пытаются жить в своих гетто и сделать страну точно такой-же как та с которой они уехали...
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1k
NickLon 10 минут назад
А мне интересно другое. почему карикатура конкретно на Эрдогана стала вдруг карикатурой на весь ислам?
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2k
Hagalaz 23 минуты назад
не нравится, пошли вон из Европы... ! Живите на Родине и не выеживайтесь!
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934
Go 47 минут назад
Европа заигралась в толерастию и гомосексуализм. Вот и результат! Самое удивительное, что ЛГБТ активно стояли на стороне мигрантов, все кричали "Беженцы добро пожаловать!!!" Твари недобитые! Именно толерасты, либерасты и гомосеки добили старушку Европу! Впредь наука для России: Либераст и пед.ераст - враг человека!
Европа под завязку набита мусульманами, а это значит врагами белых людей, христиан, северян или как угодно. Это паразиты, которые несут разруху, ненависть и кровь невинных людей. Похоже, что Европе приходит конец. Но на месте россиян, я бы посмотрел на ситуацию в самой РФ. И скажу вам, что эта ситуация ничуть не отличается от ситуации в ЕС! Со всех грязных дыр (Таджикистон, Кыргизтон и пр.) в Россию стекаются орды мусульман и они творят и будут творить тоже самое, что и их собратья по вере в ЕС. Ислам приносит только отсталость, грязь, ненависть и никакого развития. Эта религия делает из человека дегенерата.
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2k
Азиз Ниязов Go 38 минут назад
Что за истерика? К сведению - любая религия несет отсталость и ненависть. В Ирландии католики мочатся с протестантами. Попы из РПЦ обдирают старушек.
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934
Go Азиз Ниязов 36 минут назад
Заметьте, они "мочатся" у себя дома.
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217
Brontozavr1 56 минут назад
Нахрена этот учитель на рожон полез? Неужели не знал, что некоторые мусульмане с головой не дружат.
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934
Go Brontozavr1 40 минут назад
В конце концов он у себя дома! А если, мусульманам не приемлем образ жизни француза - пошел н.а.х.у.й в свой гребаный чуркистан!
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2k
Азиз Ниязов Brontozavr1 37 минут назад
Он верил в то, что французские законы защищают его, но не учел того что фанатикам похер на законы
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6k
scorpio1965 Азиз Ниязов Полчаса назад
Он верил в то, что французские законы защищают его, но не учел того что фанатикам похер на законы
---------------------------
ты определись, законы защищают или нет?

если защищают, то он был бы жив и с головой
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10k
* scorpio1965 8 минут назад
Так вера и действительность разные вещи. Азиз говорит, что он верил.
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986
kovalev908424 Час назад
Наоборот - французским гражданином кавказской национальности.
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12k
Алан kovalev908424 13 минут назад
Кавказской национальности не существует. Нужно просто писать : чеченец , гражданин Франции
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3k
Петрович kovalev908424 5 минут назад
Он не был гражданином Франции
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6k
Кенвуд Час назад
Пока эти твари бородатые противопоставляют себя всему разумному обществу, за что их терпеть и уважать? И какого члена в Европу прутся, какого члена в Москву понаехали, ненавидят же нас европеоидов каждым волоском своей дебильной бороды.
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2k
Азиз Ниязов Кенвуд Полчаса назад
Денюжки хочется, в кишлаке только барашки есть
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13k
Юрий Час назад
Что ж стыдливо картинку обрезали?
Что ж стыдливо картинку обрезали?
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−12
Гани Алимбеков Юрий Час назад
Вечерами каждый сам знает что делать, а как бы мы мусульмане размножались. На счет служанки не знаю.
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622
Серый Мех 2 часа назад
Если бы у меня была служанка, я бы, наверное, тоже ей юбку бы задирал.
Пох, что там французы об этом думают
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513
ВазгенСемёнович 2 часа назад
Исламизация = деградация. Вся их наука сводится к мытью ж.пы вместо вытирания и использованию достижений науки (изобретений где просто кнопки нажимать можно, не думая) против тех кто эти технологии создал. Даже социальный комфорт превращают в грязь и разруху.
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−12
Гани Алимбеков ВазгенСемёнович Час назад
У вас когда канализации строили чистоплотник ?
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33k
AE ВазгенСемёнович 17 минут назад
Вся их наука сводится к мытью ж.пы вместо вытирания
-
нужно быть справедливым и не забывать про

Золотой век ислама, иногда также Исламский ренессанс, Мусульманский ренессанс исторический период примерно с середины VIII по середину XIII века, в начале которого Арабский халифат был крупнейшим государством своего времени. В рамках халифата сложилось общемусульманское культурное пространство, которое продолжало существовать и после его распада. Благодаря этому, исламские учёные, писатели и деятели искусства указанного периода внесли значительный вклад в развитие мировой науки и культуры. После распада Арабского халифата развитие исламской культуры ненадолго подхватывает персидское государство Саманидов, а впоследствии череда тюркских империй Газни, Караханидов, Тимуридов, Сельджуков, Хулагуидов. Говард Тернер пишет: «мусульманские художники и учёные, рабочие и князья вместе создали уникальную культуру, которая имеет прямое и косвенное влияние на каждом континенте».
При «Исламском Возрождении» развились математика, медицина, философия, физика, химия и другие науки. Исламская культура, простиравшаяся от южной Испании до Китая, вобрала в себя достижения учёных из самых разных национальностей и вероисповеданий. Она развивала знания египтян, греков и римлян, добившись прорывов, подготовивших почву для эпохи Возрождения.
==
С именем выдающегося центральноазиатского мусульманского математика Мухаммеда аль-Хорезми связывают введение десятичной системы счёта, дробей, тригонометрических функций, и множество других великих достижений, без которых невозможно представить современную математику. Десятеричную систему исчисления он изучал из трудов древнеиндийских математиков на санкскрите и дальше распространял в среде ученых огромной арабоязычной полиэтнической аудитории. Он написал первую книгу по алгебре под названием «Китаб аль-Джабр валь-Мукабал» («Книга восполнения и противопоставления»). Слово «аль-Джабр» из названия данной книги стало звучать на Западе как «Алгебра». Имя же самого учёного стало нарицательным и обозначать порядок действий, однозначно приводящий к результату алгоритм
==
Среднеазиатский учёный аль-Фергани открыл существование пятен на Солнце, а его труды в области астрономии на протяжении 700 лет использовались в Европе в качестве учебного пособия. Он стал первым учёным, который вычислил точное значение кривизны эклиптики.

Среднеазиатский учёный Улугбек в своей обсерватории с главным инструментом которой был стенной квадрант с радиусом 40 метров и с рабочей частью от 20 до 80 , которому не было равных в мире к 1437 году составил Гурганский зидж каталог звёздного неба, в котором были описаны 1018 звёзд. Там же была определена длина звёздного года: 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд (с погрешностью + 58 секунд) и наклон оси Земли: 23,52 градусов (наиболее точное измерение).

Главным научным трудом Улугбека по праву считаются «Зиджи джадиди Гурагани» или «Новые Гурагановы астрономические таблицы». Автор завершил это произведение в 1444 году после тридцати лет кропотливой работы и астрономических наблюдений.
==
и тд и тп.
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1k
light12 3 часа назад
Причём тут мусульмане? Если карикатура будет на президента какой-нибудь Греции, то это будет считаться оскорблением всех православных? У мусульман везде уже мерещатся оскорбления. Средневековье какое-то...
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10k
Денис light12 2 часа назад
"Вы не понимаете, это же другое" (с) :)
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140k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Макарона наверно еще за эти всякие дела муслимы презирают)
Макарона наверно еще за эти всякие дела муслимы презирают)
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140k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Макарон ипанулся, скоро там Эйфелева башня будет без перерыва гореть.
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13k
Ser 3 часа назад
Хм... и европейцам и французам нужно было раньше начинать "сдерживать" мусульманизацию Европы.
Хотя ещё есть решения! Просто Германии и Франции НАДО ЗАХОТЕТЬ!
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934
Go Ser 42 минуты назад
Чтобы решить эту ситуацию, Европе необходимо кардинально измениться, т.к. придется прибегнуть к радикальным мерам - силой гнать мусульман из ЕС назад к Эрдогану. Он их типа лидер, так пусть принимает назад всю эту нечисть.
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2k
Азиз Ниязов Go 23 минуты назад
Поздно уже меняться, число мигрантов скоро привысит коренное население, и уже белым придется бежать.
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934
Go Азиз Ниязов 12 минут назад
Скорее всего Вы, к сожалению, правы. Хотя, если использовать армию, полицию и этническое ополчение, думаю в течении года Европу можно очистить, т.е. попросить всех "гостей" на выход.
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202
Best surface 3 часа назад
Ощущение себя неполноценным в сочитании с глупостью всегда даёт интересные результаты. Проверено на себе - Т.Эрдоган.
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25k
blus 3 часа назад
Вытворяя такое "шарли" будь готов получить по "эбду"...
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