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Митинг в Берлине против нарушения прав и свобод в связи с COVID-19 закончился жёстким разгоном

Митинг в Берлине против нарушения прав и свобод в связи с COVID-19 закончился жёстким разгоном (5 фото + 3 видео)

Автор:
18 ноября 2020 22:45
Сообщество : Политика
Метки: бундестаг   германия   демократия   закон   коронавирус   политика   протесты   свобода   
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В то время, когда Бундестаг рассматривал законопроект, приняв который, власти получат полномочия, нарушать основополагающие права и свободы граждан, прописанные в Конституции, к примеру, без ордера вламываться в дома к людям, на том основании, что их лишь подозревают в нарушении коронавирусных ограничений. В Берлине возмущённые жители вышли на массовую акцию протеста, но их пыл охладили из полицейских водомётов.

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Метки: бундестаг   германия   демократия   закон   коронавирус   политика   протесты   свобода   
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
интересно, "батька" предложил уже меркель посредничество в отношениях с митингующими?!...
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9k
кира 18 минут назад
Да... А разумная Швеция спокойно живет дальше...
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734
ВазгенСемёнович 19 минут назад
На улицы выйдут, но из рабства кредитно-денежной системы не уйдут, поэтому "кому надо" так или иначе свои правила навяжут.
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429
Олег Полчаса назад
напомните пожалуйста, когда последний раз кровавый мордорский режим включал водометы?
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3k
AlekseiTFS Олег 3 минуты назад
Там где не за что идти на баррикады - там и водомёты включать не приходится.
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−1
Chaim Kushnir Полчаса назад
вы не понимаете! это - другое!
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2k
Frank Borman 43 минуты назад
Хе-хе. Элиты очень грамотно загоняют людишек в стойло. Сначала был цирк 9/11 с международным терроризмом, сейчас коронавирус. Уже сейчас государство подсматривает, подслушивает, читает корреспонденцию, контролирует расходы с помощью информации о кредитных картах, распознает лица и номера машин всех жителей страны, на вполне законных основаниях. Завтра оно сможет сажать любого в концлагерь, ибо эпидемия.
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−35
plintus9990 56 минут назад
Это просто дезинфекция.
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3k
AlekseiTFS Час назад
Это как бы не только в Германии. Это и во Франции и в Чехословакии и в Испании и в Италии.
В России пока таких выступлений нет. Возможно не так много прав ,а из-за тех,что имеются лезть на баррикады - себе дороже.
А так :
Экономисты спрогнозировали «полевение» государств из-за коронакризиса
Роль государства из-за вызванного COVID-19 кризиса будет расти, а свобода бизнеса и общества, напротив, сократится, считают ректоры ведущих экономических вузов. После окончания пандемии потерянные права вернутся не полностью

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/18/11/2020/5fafbe639a79478c042feb51?from=from_main_8https://www.rbc.ru/economics/18/11/2020/5fafbe639a79478c042feb51?from=from_main_8
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4k
Leo Sun Час назад
Ой, а где крики с Запада о том, чтобы людям дали свободу волеизъявления или что они там обычно трубят? А-а-а, ну да, это же другое.
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125
В. Л. Leo Sun Час назад
Их ожидаемо нет и не будет. Ведь там "совсем другое"!!!
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8k
Sasa Час назад
Не верю! Снято на Мосфильме! Наши правозащитники молчат, значит ничего такого нет и не может быть! Ну не могут же они не отреагировать на такое отношение в демократической стране!

Так что видео это - фейк!

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3k
AlekseiTFS Sasa Час назад
Это уготовано всем странам
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0
Программа Час назад
Жёлтые жилеты добились своего
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93k
Редька с хреном Автор поста Программа Час назад
Ещё добиваются:
Ссылка youtu.be
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29k
parallax Час назад
Правильно, что разогнали. Если не ценят свои жизни, пусть подумают о чужих.
В Германии есть законы и правила регулирющие действия властей при эпидемиях.
Походу, можно организатора демонстрации слегка травануть, а потом забрать в Россию на лечен, ие как жертву диктатуры Меркель. ))
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93k
Редька с хреном Автор поста Дмитрий Егоров 54 минуты назад
Если достаточно долго проживём, то убедишься, что всё происходящее только цветочки. Вангую - выход из череды корон - NWO, то бишь электронный концлагерь, вся происходящая хрень для этого и задумана, а в рукавах Координаторов ещё полно козырей.
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2k
Serg Дмитрий Егоров 49 минут назад
А может по другому. Меры против ковида не работают, т.к. растет количество ковид-идиотов. Ну просили же весной сидеть дома, не шляться по отпускам, не собираться компаниями, носить маски, ограничить общение и т.п.
Не, у нас же все в отрицалове, если власть говорит, значит все неправда и надо сопротивляться.
Эпидемиологические меры комплексные и работают, когда их все соблюдают, а если треть положила йух, то ничего толком работать не будет, эффект будет очень медленным и недостаточным.
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9k
ss Редька с хреном 46 минут назад
Сейчас уже понятно, что к этому и идёт.
Идиоты в масках даже не хотят думать. Они, как истинные бараны, несут бред типа "а если твои родители заболеют" и не хотят понять, что они, если и заболеют, то заболеют всё равно, так как эти мероприятия безрезультатны и бессмысленны.
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2k
Serg Дмитрий Егоров Полчаса назад
А у меня от ковида умер тесть - 68 лет, заразился и умер коллега - 43 года, еще двое в тяжелом состоянии в больнице. У супруги умерла коллега, женщина - 54 лет.

Взял статистику, в области за 8 месяцев текущего года умерло почти столько же человек, сколько за 12 месяцев 2019 г., в среднем получилось, что умирает на 150 чел. больше в месяц, чем прошлом году.
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3k
AlekseiTFS parallax 42 секунды назад
Всё просто.
Смотрите количество жителей в стране
Смотрите какие карантинные меры были введены
Смотрите на график смертей
===
Делаем выводы по целесообразности карантинных мер.
Всё просто. Смотрите количество жителей в стране Смотрите какие карантинные меры были введены Смотрите на график смертей === Делаем выводы по целесообразности карантинных мер.
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2k
VL 2 часа назад
Наша либересня должна быть последовательной и решительно осудить попрание демократических прав в ФРГ...
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1k
Mellivora VL Полчаса назад
Нельзя.Грантов и донатов лишат.
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
всех ждёт экстерминатус
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129
etheral 2 часа назад
Не верьте, это совсем другое. Всё снято на Мосфильме уйгурами при разгоне протестующих палестинцев против стройки самого длинного моста в Китае из Вьетконга в Северную Корею при участии молдавских прорабов и украинских менеджеров. Бетон поставляется из Сирии силами ьурецкой армии на американских бетоноразгончьелях, сконструированных Иломамаой под эгидой Билла Нортона, который... выпивка закончидась. Я спать. Всем доброго времяпровождения!
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