Митинг в Берлине против нарушения прав и свобод в связи с COVID-19 закончился жёстким разгоном

В то время, когда Бундестаг рассматривал законопроект, приняв который, власти получат полномочия, нарушать основополагающие права и свободы граждан, прописанные в Конституции, к примеру, без ордера вламываться в дома к людям, на том основании, что их лишь подозревают в нарушении коронавирусных ограничений. В Берлине возмущённые жители вышли на массовую акцию протеста, но их пыл охладили из полицейских водомётов.
Жёсткие задержания проводились даже за банальное отсутствие маски. Не сразу отреагировал на требования полиции - и уже ведут с заломанными за спину руками. Сегодняшние столкновения в Берлине - выглядит как генеральная репетиция установления тоталитарного режима под видом борьбы с инфекцией, которой независимо от решения властей ближайшее время должен переболеть каждый, кто намерен остаться жить на земле.
И вот мы уже наблюдаем, как борьба властей "за всё хорошее" против коронавируса всё больше напоминает борьбу со своими же народом.
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Самые предусмотрительные и по-немецки основательные демонстранты взяли на митинг не только маски, но и ещё зонты, плащи подсуетились не зря – для разгона протестующих в ход пошли водомёты. В ответ в ряды полицейских летят петарды, дым от которых заставляет менять медицинские маски на респираторы и противогазы.
То, что раньше именовалось временными мерами по борьбе с ковидом, с этого дня может стать обязательным к исполнению на долгое время. Германским властям больше не нужно будет часами играться в демократию и искать компромиссы. Что такое закон - в Германии прекрасно знают.
Внутри самого парламента - противостояние оппозиции с депутатами от правящей коалиций не уступает напору улицы.
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В самом парламенте - накал страстей между оппозиционными избранниками и депутатами от правящей коалиций не уступает по напору улице.
До конца дня по результатам голосования решится: будет ли теперь население Германии именно подчиняться уже не мерам, а именно закону, который принесёт демократические права и свободы граждан в жертву коронавирусу на неограниченное время.
А пока, кадры с места событий дают наглядное представление - на чьей стороне Бундестаг: полицейские поливалки, для разгона толпы заправляют именно из кранов этого здания.
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Против антиконституционного коронапереворота вышли в едином строю и были оттеснены потоками воды и дубинами полицейских: гомосексуалисты и натуралы,
верующие и атеисты
националисты-консерваторы,
либералы и даже анархисты.
P.S. Глядя на всё происходящее и понимая его значение для будущего, невольно приходят на ум строки из коммунистического интернационала: "Это есть наш последний и решительный бой...".
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В России пока таких выступлений нет. Возможно не так много прав ,а из-за тех,что имеются лезть на баррикады - себе дороже.
А так :
Экономисты спрогнозировали «полевение» государств из-за коронакризиса
Роль государства из-за вызванного COVID-19 кризиса будет расти, а свобода бизнеса и общества, напротив, сократится, считают ректоры ведущих экономических вузов. После окончания пандемии потерянные права вернутся не полностью
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/18/11/2020/5fafbe639a79478c042feb51?from=from_main_8https://www.rbc.ru/economics/18/11/2020/5fafbe639a79478c042feb51?from=from_main_8
Так что видео это - фейк!
В Германии есть законы и правила регулирющие действия властей при эпидемиях.
Походу, можно организатора демонстрации слегка травануть, а потом забрать в Россию на лечен, ие как жертву диктатуры Меркель. ))
Не, у нас же все в отрицалове, если власть говорит, значит все неправда и надо сопротивляться.
Эпидемиологические меры комплексные и работают, когда их все соблюдают, а если треть положила йух, то ничего толком работать не будет, эффект будет очень медленным и недостаточным.
Идиоты в масках даже не хотят думать. Они, как истинные бараны, несут бред типа "а если твои родители заболеют" и не хотят понять, что они, если и заболеют, то заболеют всё равно, так как эти мероприятия безрезультатны и бессмысленны.
Взял статистику, в области за 8 месяцев текущего года умерло почти столько же человек, сколько за 12 месяцев 2019 г., в среднем получилось, что умирает на 150 чел. больше в месяц, чем прошлом году.
Смотрите количество жителей в стране
Смотрите какие карантинные меры были введены
Смотрите на график смертей
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Делаем выводы по целесообразности карантинных мер.