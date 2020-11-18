Митинг в Берлине против нарушения прав и свобод в связи с COVID-19 закончился жёстким разгоном

Самые предусмотрительные и по-немецки основательные демонстранты взяли на митинг не только маски, но и ещё зонты, плащи подсуетились не зря – для разгона протестующих в ход пошли водомёты. В ответ в ряды полицейских летят петарды, дым от которых заставляет менять медицинские маски на респираторы и противогазы.

То, что раньше именовалось временными мерами по борьбе с ковидом, с этого дня может стать обязательным к исполнению на долгое время. Германским властям больше не нужно будет часами играться в демократию и искать компромиссы. Что такое закон - в Германии прекрасно знают.

Внутри самого парламента - противостояние оппозиции с депутатами от правящей коалиций не уступает напору улицы.