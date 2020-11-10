Протестующие в Ереване разгромили парламент и избили спикера: видео

Беспорядки в Ереване достигли такого накала, что успокоить протестующих старалась успокоить сама супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян. В своём Facebook она сделала несколько записей.





«Дорогой народ, родные. Не поддавайтесь панике. Как и все наши солдаты, мы на своих позициях», — написала Акопян, которая в данный момент, вместе с первым женским взводом Армении находится в зоне боевых действий.





Далее она также добавила, что после подписания договора получила указания покинуть позиции вместе с отрядом и вернуться в Ереван. Однако она отказалась и заявила, что никуда не поедет без разговора с супругом: «Переместилась туда, где можно было выйти на связь, и как я была уверена, премьер-министр республики Армения, мой муж, сказал мне никуда не ехать».





