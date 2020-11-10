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Протестующие в Ереване разгромили парламент и избили спикера: видео

Протестующие в Ереване разгромили парламент и избили спикера: видео (10 фото)

Автор:
10 ноября 2020 08:59
Сообщество : Политика
Метки: Ереван   армения   беспорядки   пашинян   политика   протесты   разгром   спикер   
1739
10

Жители Армении недовольные тем, что Никола Пашинян подписал заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, ворвались в здание парламента, устроили там разгром, затем отправились к резиденции премьер-министра, попутно вытащив из машины и избив политика Арарата Мирзояна.

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Метки: Ереван   армения   беспорядки   пашинян   политика   протесты   разгром   спикер   
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1k
MC Час назад
Да пох...й, что они там делают! Единственное чего хотелось бы так это всех их вместе с азерами депортировать восвояси! Всех нах.уй из России в свой чуркистан!
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791
Роман Машков 8 минут назад
скорее всего Армения проиграла войну - иначе не пошли на это позорное для Армении соглашение
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9k
Eltiftel 10 минут назад
за что избили? продавал мандарины дешевле других в парламенте?
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268
Driver Полчаса назад
Удивительные люди. Вы проэтовали по сути войну против Азербайджана, потому что судя по всему можете в десятиром одного убивать или кастетами голову проламывать ударом сзади. А вы сталкнулись с хорошо подготовленной армией Азербайджана и Турции и...вот результат. Чего громить собственный парламент то ? Почему все погромщики у парламента, а не с АК на передовой ?!?
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473
Денис Пантюшев 37 минут назад
Капец чурки. Им войну прекратили - они воевать хотят. Эрдоган ржет наверное над Путиным: "Ты что думаешь, они несчастные, страдальцы? Миротворец сраный.".

Надо наших парней отвести, а этих "протестующих" собрать и на передовую.

Опять русские лезут со своим миром к чуркам. [мат], ничему история русских не учит. Русские будут там под азерабайджанскими пулями погибать ради армяшек - а те будут русских проклинать - за то, что не дали им воевать. За то, что вмешались. За то, что воевали за них.

Максиму, что можно - продать им оружие, и пусть воюют.

Чурки ХОТЯТ воевать. Нужно дать им эту возможность.
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1k
Сергей 42 минуты назад
Что же ты Ара, там прыгаешь, а не на линии соприкосновения с противником? Какие смелые армяне! Надо воевать до последней капли крови, но не моей...
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15k
Alush 53 минуты назад
Пошумят да перестанут. А Карабах уже не вернуть. Горе побежденным.
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10k
Элитный тигр 59 минут назад
Как воевать - так "Россия, помоги" и наемники из Абхазии, как парламент громить - куча хероев объявилась...
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680
Денис Ануфриев Час назад
началось??
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28k
Alex Час назад
Обезьянки наелись говна по полной. Не хрен с америкосами дружить
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2k
Том Сойер Час назад
Воевать идите, горняки херовы, а то как парламент громить - так они все тут как тут, да ещё как много людей-то, а как на передовую - так желающих, как видно, мало.....
Воевать идите, горняки херовы, а то как парламент громить - так они все тут как тут, да ещё как много людей-то, а как на передовую - так желающих, как видно, мало.....
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3k
Sergey Том Сойер 42 минуты назад
Приказ воевать отдал главнокомандующий диванных войск ))
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2k
Том Сойер Sergey 15 минут назад
Протестующие в Ереване разгромили парламент и избили спикера: видео
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3k
Sergey Том Сойер 8 минут назад
Гггг, держи пилюлю с гордо поднятой головой. Ты же главнокомандующий )
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6k
Alexandr Barhudarov Час назад
Т.е. бравые армянские парни только парламенты громить умеют и на фронт ни ногой?
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268
Driver Alexandr Barhudarov Полчаса назад
Они еще голову кастетом из под тишка могут проломить...
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838
Mikhail K Час назад
Пашиняна, как скотину на площади надо отхерачить. Сам затеял войнушку. Не удивлюсь если он уже сбежал из страны.
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15k
Alush Mikhail K 48 минут назад
Справедливости ради,войну ни он затеял. Он просто абсолютно не был к ней готов. Плюс чистки среди генералитета. Пашанян-это ставленник соросятника. Им пох на страну у них свои интересы.
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336
Александр Туманов Alush 41 минуту назад
Ту дело не в том кто начал! Просто они нам нах. Не нужны! Мне лично не интересно кто там прав кто нет. Вы не друзья нам и не братья разбираетесь со своим гемороем сами и желательно к себе домой езжайте!!!
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5k
workmen77 Mikhail K 37 минут назад
У вас что то с памятью? Эту войну затеял Алиев вместе с турками, которые кстати, теперь будут вести себя как хозяева на всем Кавказе, ибо Россия показала, что боится Турции.
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7k
albedo Час назад
Да уж - традиционно для Кавказа- смелые толпой на одного.
Может им стоит попробовать напасть на российских миротворцев, раз такие смелые?
Грузины уже пробовали.
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2k
Frank Borman Час назад
А почему эти храбрые обезьяны громят парламент, а не воюют в Карабахе с оружием в руках?
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−5
Sweetie Час назад
Силовиков с Белоруссии там не хватает
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3k
Пепелац 2 часа назад
А чего они не на передовой такие смелые?
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