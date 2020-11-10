Протестующие в Ереване разгромили парламент и избили спикера: видео

Жители Армении недовольные тем, что Никола Пашинян подписал заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, ворвались в здание парламента, устроили там разгром, затем отправились к резиденции премьер-министра, попутно вытащив из машины и избив политика Арарата Мирзояна.
Корреспондент «Интерфакса» сообщает, что протестующие громят в здании окна и предметы мебели, а также сорвали табличку с двери кабинета премьер-министра Никола Пашиняна. Отмечается, что армяне называют премьера предателем страны и требуют его немедленной отставки.
Протестующие в Ереване избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Как сообщает RT, изначально конфликт произошёл между охраной Мирзояна и протестующими. Политика выволокли из служебной машины, избили и оставили лежать на асфальте в крови. По предварительным данным, его состояние тяжёлое.
Отдельные протестующие направились к резиденции премьер-министра Пашиняна.
Беспорядки в Ереване достигли такого накала, что успокоить протестующих старалась успокоить сама супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян. В своём Facebook она сделала несколько записей.
«Дорогой народ, родные. Не поддавайтесь панике. Как и все наши солдаты, мы на своих позициях», — написала Акопян, которая в данный момент, вместе с первым женским взводом Армении находится в зоне боевых действий.
Далее она также добавила, что после подписания договора получила указания покинуть позиции вместе с отрядом и вернуться в Ереван. Однако она отказалась и заявила, что никуда не поедет без разговора с супругом: «Переместилась туда, где можно было выйти на связь, и как я была уверена, премьер-министр республики Армения, мой муж, сказал мне никуда не ехать».
Тем временем в здании правительства:
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Надо наших парней отвести, а этих "протестующих" собрать и на передовую.
Опять русские лезут со своим миром к чуркам. [мат], ничему история русских не учит. Русские будут там под азерабайджанскими пулями погибать ради армяшек - а те будут русских проклинать - за то, что не дали им воевать. За то, что вмешались. За то, что воевали за них.
Максиму, что можно - продать им оружие, и пусть воюют.
Чурки ХОТЯТ воевать. Нужно дать им эту возможность.
Может им стоит попробовать напасть на российских миротворцев, раз такие смелые?
Грузины уже пробовали.