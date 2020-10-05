А девочка просто хотела рисовать: в Краснодаре ребёнок исцарапал более десяти авто

Были подняты видео с камер наблюдения ЖК. Оказалось, что одна из жительниц вышла погулять с детьми – маленьким на коляске и девочкой лет 5. Когда мама была увлечена малышом и телефоном, то оставленная без присмотра девчушка решила "украсить" скучные машины своими рисунками. Острым предметом ребенок нарисовал линии, волны, цветы, сердечки.