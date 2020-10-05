А девочка просто хотела рисовать: в Краснодаре ребёнок исцарапал более десяти авто

Жители краснодарского ЖК "Каскад" негодуют: на их автомобилях появились сердечки и цветочки.
Были подняты видео с камер наблюдения ЖК. Оказалось, что одна из жительниц вышла погулять с детьми – маленьким на коляске и девочкой лет 5. Когда мама была увлечена малышом и телефоном, то оставленная без присмотра девчушка решила "украсить" скучные машины своими рисунками. Острым предметом ребенок нарисовал линии, волны, цветы, сердечки.
Неизвестно, прихватило ли сердечко у родителей, но, видимо, раскошелиться им придётся. По разным данным пострадало от 12 до 17 автомобилей.
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Когда моя дочь открыла ногой заднюю дверь моего авто, на парковке, то с владельцем соседнего автомобиля я расплатился ощутимыми деньгами.
А потом выдрал засранку, ибо такое было не первый раз.
Подействовало.
К порядку приучил обеих дочерей.