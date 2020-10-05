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А девочка просто хотела рисовать: в Краснодаре ребёнок исцарапал более десяти авто

А девочка просто хотела рисовать: в Краснодаре ребёнок исцарапал более десяти авто (4 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: автомобиль   девочка   деньги   краснодар   рисунки   царапины   
1019
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Жители краснодарского ЖК "Каскад" негодуют: на их автомобилях появились сердечки и цветочки.

Источник:

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Метки: автомобиль   девочка   деньги   краснодар   рисунки   царапины   
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18  комментариев
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71k
Броненосец Потелкам 55 минут назад
За набегут " ОНИЖЕДЕТИ"
Когда моя дочь открыла ногой заднюю дверь моего авто, на парковке, то с владельцем соседнего автомобиля я расплатился ощутимыми деньгами.
А потом выдрал засранку, ибо такое было не первый раз.
Подействовало.
К порядку приучил обеих дочерей.
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62
Cryptopunk 11 минут назад
Если бы народ не был таким нищим и 90% авто не были куплены в кредит, пуканы у автовладельцев не рвались так знатно. А так, конечно теперь будет неизгладимый след в психике ребёнка. И, возможно, теперь люди своей агрессией в ней загубят какой-то талант, важный для человечества в будущем. Но, не стоит в этом винить кого-то, виновата эпоха, в которую мы живём.
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26k
EvilHomer Cryptopunk 24 секунды назад
Т.е. если не в кредит или если доход выше среднего, то менее жалко? Просто вопрос, ты долб@йоб, да нет? А на счет девочки, это уже совершенно другой вопрос.
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120
Moon24 17 минут назад
Не верю что мамаша ничего не видела . Просто тупая самка , теперь за все заплатит
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4k
Elf_80_Lvl 18 минут назад
Почему то никто не пожалел мужа этой особы, ведь оплачивать все придется ему.
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21k
Андрей Elf_80_Lvl 7 минут назад
Ну не факт что он есть.
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249
Андрей 18 минут назад
Ну и влетит же этой художнице. Да и мамке от мужика тоже прилетит, телефон явно у неё стоит забрать :)
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61
Мистер Фикс Полчаса назад
Когда безнаказанность переходит во вседозволенность, развивается безответственность.
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909
Шурман Полчаса назад
Сразу вспоминаю этого человека .
Ссылка www.youtube.com
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6k
Wollas Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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314
Nane First NameLast Полчаса назад
Та толку. Родители по суду смогут выплачивать ажно по 1000р. в месяц. А ремонт нужен сейчас. Короче, автовладельцы встряли на бабки на ровном месте.
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4k
Летучий Мыш Nane First NameLast 4 минуты назад
А страховки такое не покрывают?
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29k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
какие родители такие и дети ...
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3k
tamin 47 минут назад
Ну....ребенок в 5 лет мог не понять. Ну мамаша...должна заплатить. Если просто царапины-запалируют. Если насквозь, то считай перекраска...тысяч по 15 деталь. Дохрена
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3k
lexa tamin 6 минут назад
элемент 5500 + р/с в самаре.
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9k
Евгений 52 минуты назад
12-17 машин и никто не пошевелился остановить творческий порыв.
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834
Walther Евгений 40 минут назад
Ну как не пошевелился? Вона сколько критиков высказалось, весь ВК кипит от негодования! Просто современные "ЯЖМАТЕРИ" и "ОНИЖДЕТИ" хуже негров из BLM! Хотя, конечно, мамаше ейным же телефоном, да по харе съездить бы....
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909
Шурман Walther 23 минуты назад
Это не в кассу , сидим на пляже мой первый еще маленький ( 10 назад ) ну и сидят Россияне , их мальчик подходит и бьет всех детей мать просто в восторге , когда к моему подошел и ударил мой в слезы и к мне я беру большую палку которую вынесло на пляж и говорю сынок бей его по голове но не по глазам . Вы бы слезы этого мальчика видели и истерику мамочки , она подбежала начала на меня орать я просто сказал а когда он моего бил и других вы радостно смотри , обматерила меня угрожала , я говорю наш дом вот сразу за лесом первый с видом на первую линию пускай ваш муж приедет я тоже самое сделаю :))
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