Вскоре директор "Новоалтайских тепловых сетей" прокомментировал инцидент и сообщил, что его расстроили комментарии местных жителей.



"Повезло, что это случилось со мной, а не с кем-то еще. Кто-то мог влететь туда на большой скорости. Машина не сильно пострадала — по сути, только бампер. Вытащили ее тоже очень аккуратно. Скорее было неприятно читать все эти комментарии", - написал Александр Адодин.