Самое смешное, что это был автомобиль директора "Тепловых сетей" и провалился он "на пороге" самой организации из-за коммунальной аварии.
Внедорожник директора "Новоалтайских тепловых сетей" Александра Адонина провалился под землю из-за коммунальной аварии.
Инцидент произошел 11 октября перед въездом на территорию "Тепловых сетей". В асфальте образовалась огромная дыра, куда провалилась половина внедорожника. Причиной аварии стал прорыв трубы, вода из которой размыла грунт.
Жители Барнаула обсудили аварию в соцсетях: многих она развеселила и доказала, по их мнению, что карма существует.
Вскоре директор "Новоалтайских тепловых сетей" прокомментировал инцидент и сообщил, что его расстроили комментарии местных жителей.
"Повезло, что это случилось со мной, а не с кем-то еще. Кто-то мог влететь туда на большой скорости. Машина не сильно пострадала — по сути, только бампер. Вытащили ее тоже очень аккуратно. Скорее было неприятно читать все эти комментарии", - написал Александр Адодин.
Источник:
- А девочка просто хотела рисовать: в Краснодаре ребёнок исцарапал более десяти авто
- Гонку "Формулы-2" в Сочи отменили из-за серьезной аварии
- Мужчина напал на женщину с детьми из-за замечания
- Пьяная 14-летняя сахалинка угнала машину отца, устроила ДТП и пнула врача
- Декан московского вуза запретил вызывать МЧС для застрявших в лифте студентов
Понравилось22
1)Как с ремонта дорог украсть 5 миллионов.
2) как на эти 5 миллионов купить новый мерседес, чтобы по накладным это был асфальт.
3) расхреначить этот мерс об плохие дороги
Источник:
267 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...