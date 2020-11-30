Зажиточный россиянин потратил на фастфуд двести четыре тысячи рублей

Интересно, что Макдоналдсы по всему Крыму закрылись в 2014 году и с тех пор больше не открывались.



По словам представителей авиаперевозчика, на их памяти это первый такой забавный заказ. Обычно чартерные рейсы заказывают ради экскурсий по достопримечательностям.