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Зажиточный россиянин потратил на фастфуд двести четыре тысячи рублей

Зажиточный россиянин потратил на фастфуд двести четыре тысячи рублей (6 фото)

Автор:
30 ноября 2020 18:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Макдоналдс   вертолёт   деньги   еда   краснодар   крым   фастфуд   ялта   
6542
6
Отдыхающий в Крыму россиянин решил откушать с шиком и заказал еду из Макдоналдса, который находится в другом регионе.
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Метки: Макдоналдс   вертолёт   деньги   еда   краснодар   крым   фастфуд   ялта   
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46  комментариев
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121
vova old 2 часа назад
"нравятся" мне коментаторы там на фото котрые за жизнь уж точно никому не помогли, но тут пишут" придурок, лучше б детям больным помог" всегда в реале говорю ну ты вот и помоги, может щещё кого вдохновишь, сразу как на врага смотрят
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13k
Роман 4 минуты назад
Кубаноид, стопудово
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87
Миша 4 минуты назад
Так из в Ялты вертолёты только в Краснодар летают. Всего 385 км (по прямой).
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−87
im240 5 минут назад
ну крым это сейчас чисто ичкерия по уровню вливаемых средств
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1k
Vaskon 7 минут назад
Так молодец! Главный фактор экономики - чем больше люди тратят деньги, тем лучше идут дела в компаниях, тем лучше чувствует себя экономика страны, ведь мог просто кусочек золота купить и в сейф положить.
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2k
Дарвин и аморальная премия 24 минуты назад
Говорят,что он еще захотел трахнуть белого медведя с пингвином и послал своего помощника на Северный полюс
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−192
Алексей _______ 50 минут назад
Когда открыли первый Макдак в Москве, люди хотели тело тирана сжечь и обменять на бургер.
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9k
Великий Кормчий Алексей _______ 36 минут назад
Они же сейчас и заминусят
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3k
Мих Час назад
Я могу понять все. И доставку еды из другого города, и траты, недоступные среднему человеку ладе во сне. Сам иногда трачу хорошую лишку на то, чтобы купить не то, что продается тут и сейчас, а такое, что хочется, но тут не продается. Все понимаю.
Но жрать это говно????? Запихивать в свою родную тушку еду из макдональдса??? Да даже за деньги не стал бы такого делать!
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2k
glazz_19 Мих 3 минуты назад
Чет веганы вспомнились со своими "мясо вредно!", "вы едите трупы" и т.д. :) как говорится, найди хоть сколько-то отличий от ваших высказываний. Не хочу вступать в полемику по поводу полезности макдаковской пищи, единственное, что хочется сказать - не лезьте в чужой рот со своими возмущениями. И да, в макдаках и тому подобных заведениях питаются люди, такие же, как и которые питаются дома и в других местах. Не "плебс", как высказался тут один "дворянин", а обычные, нормальные люди.
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18k
Matrosskin Час назад
Потратил и потратил, его деньги - ему и решать (уж как он их заработал - другой вопрос, но претензий со стороны "органов" вроде нет же ?). Есть у меня один родственник дальний, не плохо поднявший денег в 90-х предпринимательством. Не "новый русский" но был при хороших деньгах - машины, квартиры. Как-то заказал тройку лошадей с каретой к подъезду, на какое-то торжество ездил. Кончилось, кстати, достаточно грустно - пробухался и протратился, бизнес не вынес таких финансовых нагрузок, и в 2000х был уже ближе к нищебродству, весь в долгах. Деньги нужно уметь не только зарабатывать, но и сохранять.
И да, вот это вот "лучше бы...." - ну трындец, возьмите да раздайте свои, кто вам мешает ?
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4k
Fishki_surfer Час назад
Через два часа картофель-фри уже несвежий. Деньги на ветер.
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19k
hebpat Час назад
вот комуняки до чего страну довели, а, это, типа, не комуняки, а, при сталине бы расстреляли, не да ладно, комуняки всё равно плохие.....
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9k
Леонович Час назад
Кому бриллианты мелкие, а кому щи постные.
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3k
Владимир 2 часа назад
ну почему у того, у кого есть деньги, нет мозгов!
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6
Вот такой хреновый год Владимир 2 часа назад
Если бы у него не было мозгов, он бы не заработал такие деньги, которые он готов потратить...
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807
Карл Такойто Вот такой хреновый год Час назад
Ну это ты зря так думаешь)Сколько в стране таких как широко известный полковник Захарченко,какие то помельче какие то покрупнее,они не обладают как правило ни каким то выдающимся умом,ни особыми знаниями. Просто они ,,свои парни,, в системе,либо оказавшиеся в нужном месте либо либо чьи то сыновья/родственники. Работка у них непылньая,забрал бабло,отвёз бабло,передал бабло-и бабла у них у самих много))Только вот невыездные многие по долгу службы,поэтому Ялта,и вертолеты с едой из Макдональдса-поверь бизнесмены такой херней бы страдать не стали))А ,,полковники,, под коксом на отдыхе-вполне
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6
Вот такой хреновый год Карл Такойто Час назад
значит у изначальной цепочки был мозг... как у человеческой многоножки, кто-то срет, кто-то жрет...
суть в том, что кто-то придумал как заработать и наслаждаться, а там хоть трава не расти... а кто-то сидя на диване, нишуя не сделал
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6
Вот такой хреновый год Час назад
но это не значит, что надо красть из бюджета или у бабушкину пенсию
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31
worldstreetmusic Владимир Полчаса назад
Вы о чём вообще??? Это же просто реклама Макдака....Ну типа богачи тратят безумные деньги на их га*но)))

Ну и вы нищеброды не отставайте.
Вы о чём вообще??? Это же просто реклама Макдака....Ну типа богачи тратят безумные деньги на их га*но))) Ну и вы нищеброды не отставайте.
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36k
Прораб 2 часа назад
Вспомнился анекдот из 90-х - На Канарах садится самолёт и оттуда выходит новый русский в лыжном костюме и с лыжами. Местные - господин, это Канары, здесь люди купаются и загорают. Новый русский - сейчас сядут ещё два самолёта со снегом, тогда посмотрим, кто-где загорает.
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4k
Bhaal 2 часа назад
Чья-то годовая зарплата))
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3k
dampfer 2 часа назад
Нищеброд. То ли дело сидя в Баку, заказать суши в Лондоне и отправить за ними самолёт


https://www.kp.ru/daily/24335.3/526183/https://www.kp.ru/daily/24335.3/526183/
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4k
Echo 2 часа назад
не дай бог так оголодать
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921
евгений 2 часа назад
Пара пам пам паам
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753
Олег 2 часа назад
На кота с лампой похоже. Хрючево из мака только плебс жрёт.
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2k
Ivan Олег 2 часа назад
Я не ем, но уверяю тебя, макдачину едят весьма и весьма состоятельные люди.
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753
Олег Ivan Час назад
из помойки в князи вылезли, а привычки остались
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3k
Мих Ivan 58 минут назад
Пора им рассказать, что можно есть не дерьмо, а еду.
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10k
[email protected] 3 часа назад
А что надо сделать, чтобы и у нас не было Макдоналдса???
Путин, помогииииии......
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7k
Alexander 3 часа назад
Рекламой попахивает. Есть в Крыму и Макдак, и Кентукский цыплёнок. Только называются по-другому.
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