Зажиточный россиянин потратил на фастфуд двести четыре тысячи рублей

Отдыхающий в Крыму россиянин решил откушать с шиком и заказал еду из Макдоналдса, который находится в другом регионе.
Турист заказал в Ялте вертолёт за двести тысяч рублей, на котором его помощник полетел в Краснодар, а там добрался до ближайшего ресторана McDonald’s и закупил 20 наименований еды на почти четыре тысячи рублей. После еда в термосумке была доставлена в Ялту. Дорога заняла всего 2 часа.
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Интересно, что Макдоналдсы по всему Крыму закрылись в 2014 году и с тех пор больше не открывались.
По словам представителей авиаперевозчика, на их памяти это первый такой забавный заказ. Обычно чартерные рейсы заказывают ради экскурсий по достопримечательностям.
По словам представителей авиаперевозчика, на их памяти это первый такой забавный заказ. Обычно чартерные рейсы заказывают ради экскурсий по достопримечательностям.
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А кто-то на эти деньги может прожить несколько месяцев— Егор Капкович (@egor2007krim) November 30, 2020
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Но жрать это говно????? Запихивать в свою родную тушку еду из макдональдса??? Да даже за деньги не стал бы такого делать!
И да, вот это вот "лучше бы...." - ну трындец, возьмите да раздайте свои, кто вам мешает ?
суть в том, что кто-то придумал как заработать и наслаждаться, а там хоть трава не расти... а кто-то сидя на диване, нишуя не сделал
Ну и вы нищеброды не отставайте.
https://www.kp.ru/daily/24335.3/526183/https://www.kp.ru/daily/24335.3/526183/
Путин, помогииииии......