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Игравшие со спичками дети случайно подорвали автомобиль

Игравшие со спичками дети случайно подорвали автомобиль (3 фото + 3 видео)

Автор:
19 сентября 2020 13:58
Сообщество : Автомир
Метки: взрыв   видео   газовый баллон   дети   казахстан   спички   
2100
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3

Вот что бывает, когда дома отключают интернет.

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Метки: взрыв   видео   газовый баллон   дети   казахстан   спички   
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11  комментариев
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10k
Yasen_Perec 5 часов назад
Игравшие со спичками дети случайно подорвали автомобиль
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183
Алекс 49 минут назад
Первая мысль - ни хрена себе, вторая мысль - а, Казахстан!
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15k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
А лисички взяли спички, подожгли слону яички
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681
Афраний 2 часа назад
Это ещё хорошо,что они не играли в подвале в Гестапо.
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14k
Муки Псаки 3 часа назад
Может, все-таки, "игравшие"?
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405
zu4ara 3 часа назад
Игравшие со спичками дети случайно подорвали автомобиль
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82
чокнутый 3 часа назад
вот именно, были ли дети там со спичками? любят по шаблонам слухи разносить
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1k
Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
Чем бы дитя не тешилось-лишь бы не плакало
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3k
Chanceux Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
...... лишь бы не беременело
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28k
Лесли 🥰 4 часа назад
...нашли ли тех сорванцов и действительно ли они повинны в пожаре.

Ну, бл*ять началось)))
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