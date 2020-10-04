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11 самых шокирующих моментов, показанных по телевидению

11 самых шокирующих моментов, показанных по телевидению (12 фото + 7 видео)

Автор:
04 октября 2020 20:54
Метки: видео   катастроыф   трагедиии   фото   
2005
12
7

Телевидение формирует наше восприятие мира, наверное, лучше, чем какое-либо другое изобретение ХХ века. Благодаря телевизору (а теперь и интернету) миллионы людей, находясь дома, могут видеть то, что происходит на другом краю света. И порой то, что они видят, настолько шокирует, что хочется выключить телевизор.

Эти 11 самых невероятных моментов в истории человечества попали в объективы телекамер, хотя некоторые из них и были позже удалены.

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Метки: видео   катастроыф   трагедиии   фото   
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15k
SolomonA 6 часов назад
Вот нихрена не полный список без:
1. Расстрел Белого дома (дома правительства в Москве) из танков
Ссылка www.youtube.com

2. Месть Марвина Химейера
Ссылка www.youtube.com

Это то, что навскидку вспомнил...
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3k
Убийца Прохиндеев 4 часа назад
"После неудачных переговоров и провала попытки спасти захваченных, все 12 человек были убиты."
---
Это к вопросу о распиаренных антитеррористических силах Израиля.
Вообще, евреи мастера пиара и рекламы. Вспомнить их средненькую медицину.
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2k
Александр Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Вы читать умеете? Этото теракт был в Мюнхене. И облажались там именно немецкие спецслужбы. Израильских там не было. О средненькой медицине. какой? В какой области средненькая? И да, я не имею к Израилю ни малейшего отношения.
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3k
Дмитрий Григорьев Убийца Прохиндеев 58 минут назад
В те времена евреи ещё были круты - почитайте про рейд на «Энтеббе». На Олимпиаде опозорились спецслужбы ФРГ.
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3k
Убийца Прохиндеев Александр Полчаса назад
Средненькая медицина, разрекламированный пузырь - это израильская, да. По многим эпизодам это понял. Куча звона, высокие цены и слив операций, которые успешно выполнили в других странах.

Повторяю, я много раз убеждался, что евреи сильны не умом и профессионализмом, а взаимным пиаром.
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25k
Антон 5 часов назад
Взрыв "Челленджера" наблюдал в прямом эфире по телевизору. В Манилу - ни ногой. Это просто 3.14здец, как сработал SWAT.
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2k
x3matic 6 часов назад
Нет ни одного доказательства, высадки пиндосов на Луну.
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9k
Денис x3matic 4 часа назад
Да, и Земля - плоская :)
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8k
Касьян Пуздой x3matic 3 часа назад
уголковые отражатели
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22k
Кура́тор Денис 2 часа назад
как раз тот случай , что если бы земля и луна были плоскими , то пендосам было бы легче приземляться и прилуняться .
а так по Станиславскому - НЕ ВЕРЮ :-)
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60k
Gogaren_3Meu 6 часов назад
запасаемся попкорном и ждём срач по поводу 10 пункта
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55k
Александр Ломовицкий Gogaren_3Meu 6 часов назад
не будет срача , всем нас-рать . пусть повторят мы поверим.
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7k
владимир Gogaren_3Meu 6 часов назад
Начинай!
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4k
RomaXz Gogaren_3Meu 6 часов назад
Все эксперты, знающие о том, что высадка была ненастоящей, заняты уроками
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