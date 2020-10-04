11 самых шокирующих моментов, показанных по телевидению

Телевидение формирует наше восприятие мира, наверное, лучше, чем какое-либо другое изобретение ХХ века. Благодаря телевизору (а теперь и интернету) миллионы людей, находясь дома, могут видеть то, что происходит на другом краю света. И порой то, что они видят, настолько шокирует, что хочется выключить телевизор.

Эти 11 самых невероятных моментов в истории человечества попали в объективы телекамер, хотя некоторые из них и были позже удалены.