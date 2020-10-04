11 самых шокирующих моментов, показанных по телевидению

Телевидение формирует наше восприятие мира, наверное, лучше, чем какое-либо другое изобретение ХХ века. Благодаря телевизору (а теперь и интернету) миллионы людей, находясь дома, могут видеть то, что происходит на другом краю света. И порой то, что они видят, настолько шокирует, что хочется выключить телевизор.
Эти 11 самых невероятных моментов в истории человечества попали в объективы телекамер, хотя некоторые из них и были позже удалены.
1. Погоня за О. Джей Симпсоном
Легенда американского футбола и актер О. Джей Симпсон прославился далеко не своими профессиональными успехами. Его обвиняли в убийстве бывшей жены Николь Браун и ее любовника Рона Голдмана. Все усложнилось еще больше, когда были найдены улики против Симпсона и футболист попытался сбежать от полицейских на своем автомобиле по дорогам Лос-Анджелеса.
В конце концов, в 1995 году он был оправдан, невзирая на улики, и смог избежать смертной казни. Тогда суд обязал Симпсона выплатить штраф в размере 33,5 млн долларов. Несмотря на печальный опыт, спортсмен все-таки попал за решетку в 2007 году по другому делу и до сих пор находится в тюрьме.
2. Захват автобуса с заложниками в Маниле
В 2010 году произошел громкий инцидент с заложниками на Филиппинах. Вооружившись винтовкой M16, бывший полицейский Роландо Мендоза угнал автобус, в котором были в основном туристы и гиды. Долгие и эмоциональные переговоры попали в объективы телекамер.
Тогда на месте преступления появился брат Мендозы, который попытался поговорить с ним, однако полиция арестовала брата, заявив, что он прошел на огороженную территорию с оружием по собственной инициативе. Увидев арест своего брата, Мендоза сорвался и застрелил 12 человек.
3. Падение Берлинской стены
Символ конфликта и напряженности между Советами и НАТО, Берлинская стена разделяла Германию с момента окончания Второй мировой войны. В 1989 году мир ликовал, глядя, как стену сносят, а Германия вновь объединяется.
4. Теракт на мюнхенской Олимпиаде
В 1972 году террористы взяли в заложники 12 человек, 11 из которых были израильскими спортсменами. В обмен на освобождение заложников преступники требовали отпустить политзаключенных в Израиле. После неудачных переговоров и провала попытки спасти захваченных, все 12 человек были убиты.
5. Беспорядки во имя Родни Кинга
В 1991 году темнокожего мужчину по имени Родни Кинг арестовали за вождение в нетрезвом виде. Во время ареста полицейские жестоко его избили, а прохожий успел снять все на видео.
Четырех полицейских судили, но оправдали, что повлекло за собой массовые беспорядки в Лос-Анджелесе, в которых погибли 53 человека.
5. Цунами в Японии
В 2011 году камеры новостного канала запечатлели ужасную волну, захлестнувшую Японию. В результате цунами, которое было вызвано одним из самых сильных землетрясений в истории, погибли 13 000 человек. Волны тогда достигали высоты 40 метров.
7. Осада в Уэйко
В 1993 году в результате осады ранчо в городе Уэйко, которая длилась 51 день, погибли 86 человек. Агенты Бюро ATF окружили ранчо, на котором обосновалась Ветвь Давидова — религиозная секта, которая проповедовала полигамию и запасалась оружием.
8. «Челленджер»
Ужасное окончание космической гонки — шаттл «Челленджер» должен был стать проводником США в новую эпоху галактических разработок и полетов в космос. Вместо этого инженерная ошибка привела к взрыву, в результате которого погибли все члены экипажа.
9. Убийство Ли Харви Освальда
Американское общество и так пошатнулось после убийство президента Джона Ф. Кеннеди. После ареста предполагаемого убийцы — Ли Харви Освальда — страна не ожидала, что еще одно жестокое убийство будет снято на камеру: и это было убийство самого Освальда, которое осуществил Джек Руби.
10. Высадка на Луну
Шокирующие моменты не обязательно должны быть трагическими. Человечество увидело, как лунный модуль «Орел» коснулся поверхности Луны. Считается, что этот момент в прямом эфире могли видеть около 600 миллионов человек.
11. Теракты 11 сентября
Множество телеканалов по всему миру показало, как два пассажирских самолета врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке в 2001 году. Тогда погибли более 3000 человек.
Источник:
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1. Расстрел Белого дома (дома правительства в Москве) из танков
2. Месть Марвина Химейера
Это то, что навскидку вспомнил...
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Это к вопросу о распиаренных антитеррористических силах Израиля.
Вообще, евреи мастера пиара и рекламы. Вспомнить их средненькую медицину.
Повторяю, я много раз убеждался, что евреи сильны не умом и профессионализмом, а взаимным пиаром.
а так по Станиславскому - НЕ ВЕРЮ :-)