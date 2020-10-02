Видео: как чесалка может изменить настроение собаки за 1 секунду

Хозяйка золотистого ретривера по кличке Гус записала забавное видео, на котором ее питомец наслаждается почесываниями специальной чесалкой для спины, улыбаясь до ушей. Но стоит на секунду убрать чесалку от головы питомца - выражение его мордочки тут же меняется на прямо противоположное!
Милейшему золотистому ретриверу по кличке Гус (Gus) - один год, и он живет с хозяйкой во Флориде, США. Не так давно Шелби Харрисон, хозяйка пса, опубликовала в Инстаграме питомца смешное видео с его участием. На нем песик наслаждается почесываниями специальной чесалкой для спины, улыбаясь до ушей.
Однако, стоило хозяйке резко убрать чесалку с головы Гуса, выражение его мордочки тут же поменялось. Серьезный пес возмущенно смотрел на хозяйку, всем своим видом требуя снова начать его чесать.
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Посмотрите на этого очаровашку, который за день набрал 10 тысяч просмотров:
У Гуса есть инстаграм, где хозяйка каждый день публикует фото из его жизни на радость тысяч подписчиков:
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