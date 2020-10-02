Видео: как чесалка может изменить настроение собаки за 1 секунду

Милейшему золотистому ретриверу по кличке Гус (Gus) - один год, и он живет с хозяйкой во Флориде, США. Не так давно Шелби Харрисон, хозяйка пса, опубликовала в Инстаграме питомца смешное видео с его участием. На нем песик наслаждается почесываниями специальной чесалкой для спины, улыбаясь до ушей.