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Видео: как чесалка может изменить настроение собаки за 1 секунду

Видео: как чесалка может изменить настроение собаки за 1 секунду (7 фото)

Автор:
02 октября 2020 15:02
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   питомцы   ретривер   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Хозяйка золотистого ретривера по кличке Гус записала забавное видео, на котором ее питомец наслаждается почесываниями специальной чесалкой для спины, улыбаясь до ушей. Но стоит на секунду убрать чесалку от головы питомца - выражение его мордочки тут же меняется на прямо противоположное!
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Метки: видео   животные   питомцы   ретривер   смешные животные   собака   собаки   фото   
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citrus1 54 минуты назад
Блд, у собаки есть инстаграм а у меня нет
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Racer777 18 минут назад
Лабрики и Ретвиверы, они А%УЕННЫ!!!!
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MatveiVainrub Час назад
Смешной барбос
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