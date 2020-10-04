Лев схватил за руку работника зоопарка, когда тот пытался погладить его

Мужчина пытался погладить зверя, чтобы произвести впечатление на туристов.
В шокирующем ролике ниже лев напал на работника сенегальского зоопарка, едва не откусив бедолаге руку.
Гид, работающий в Park Hann, зоопарке в Дакаре, Сенегал, просунул руку через решетку львиной клетки, пытаясь этим своим действием погладить дикое животное.
На ужасных кадрах показан момент, когда свирепый хищник поймал его за руку своей пастью, только каким-то чудом не откусив конечность мужчине.
Гид, работающий в Park Hann, зоопарке в Дакаре, Сенегал, просунул руку через решетку львиной клетки, пытаясь этим своим действием погладить дикое животное.
На ужасных кадрах показан момент, когда свирепый хищник поймал его за руку своей пастью, только каким-то чудом не откусив конечность мужчине.
В этот момент, завидев то, что рука сотрудника зоопарка оказалась в зубах льва, некоторые посетители принялись кричать, тогда как другие стали бросать в не на шутку разозлившегося царя зверей камни.
В конечном итоге, ударив льва своей левой рукой, мужчине удалось избавиться от мощных челюстей животного.
Известно, что имя потерпевшего Абдулай Вэйд (Abdoulaye Wade) и он работает в зоопарке. На других же видео, запечатлевших инцидент, можно рассмотреть, как работник, перед тем, как угодить в «капкан», сначала провоцировал большую кошку.
В конечном итоге, ударив льва своей левой рукой, мужчине удалось избавиться от мощных челюстей животного.
Известно, что имя потерпевшего Абдулай Вэйд (Abdoulaye Wade) и он работает в зоопарке. На других же видео, запечатлевших инцидент, можно рассмотреть, как работник, перед тем, как угодить в «капкан», сначала провоцировал большую кошку.
Мужчина пересёк ограду, чтобы как можно ближе подойти к клетке, и, очевидно, просунул руку через решетку, чтобы прикоснуться к животному и произвести впечатление на собравшихся поглазеть на льва туристов.
После недолгой игры в «кошки-мышки» хищник всё-таки смог изловить руку дразнившего его человека.
Отметим, что данный инцидент случился ещё в начале года — 23 февраля.
После недолгой игры в «кошки-мышки» хищник всё-таки смог изловить руку дразнившего его человека.
Отметим, что данный инцидент случился ещё в начале года — 23 февраля.
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