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Лев схватил за руку работника зоопарка, когда тот пытался погладить его

Лев схватил за руку работника зоопарка, когда тот пытался погладить его (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2020 08:59
Сообщество : Животные
Метки: Погладил   в мире   видео   животные   зоопарк   лев   рука   фото   
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Мужчина пытался погладить зверя, чтобы произвести впечатление на туристов.

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Метки: Погладил   в мире   видео   животные   зоопарк   лев   рука   фото   
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5  комментариев
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24k
Acu900 Час назад
Лёва красава. Его величество умнее оказалось чем многие его сородичи. Ведь он мог запросто откусить руку этому идиоту, так он видимо решил на первый раз преподать ему урок не нанося серьёзных увечий...
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564
luber0206 Полчаса назад
Хотел впечатлить посетителей? У него получилось!)
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1k
Том Сойер Час назад
Идиот, работая в зоопарке совершать подобные поступки, для того, что бы произвести впечатление на туристов - верх критинизма.
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16k
Lynx Час назад
То ли смеяться, то ли плакать? Ужс.
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30k
Элек Мек Час назад
Кусь.
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