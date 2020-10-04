Лев схватил за руку работника зоопарка, когда тот пытался погладить его

В этот момент, завидев то, что рука сотрудника зоопарка оказалась в зубах льва, некоторые посетители принялись кричать, тогда как другие стали бросать в не на шутку разозлившегося царя зверей камни.



В конечном итоге, ударив льва своей левой рукой, мужчине удалось избавиться от мощных челюстей животного.



Известно, что имя потерпевшего Абдулай Вэйд (Abdoulaye Wade) и он работает в зоопарке. На других же видео, запечатлевших инцидент, можно рассмотреть, как работник, перед тем, как угодить в «капкан», сначала провоцировал большую кошку.