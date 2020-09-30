Что едят черепахи в домашних условиях

Рацион домашних черепах зависит напрямую от типа их питания, они бывают хищными, травоядными и всеядными. Каждый из видов имеет свои особенности при кормлении, а предпочтения в еде у некоторых земноводных могут с возрастом изменяться.
Физиологические особенности черепах
Все черепахи подразделяются на 2 вида:
водоплавающие;
сухопутные.
В домашних условиях содержать можно обе разновидности и их питание будет отличаться. Так, водоплавающие чаще хищники, в то время как сухопутные – вегетарианцы. К всеядным относят болотных и полуводных рептилий. Но у всех корм должен быть максимально разнообразным, так питомец получит весь набор питательных веществ, витаминов и микроэлементов.
Однообразная пища приведет к ухудшению здоровья питомца.
Зубы у обоих видов черепах (сухопутных и водоплавающих) отсутствуют. Они растирают пищу рамфотеками. Это особые роговые чехлы, расположенные на верхней и нижней челюсти. Другие особи помогают себе лапами во время еды.
водоплавающие;
сухопутные.
В домашних условиях содержать можно обе разновидности и их питание будет отличаться. Так, водоплавающие чаще хищники, в то время как сухопутные – вегетарианцы. К всеядным относят болотных и полуводных рептилий. Но у всех корм должен быть максимально разнообразным, так питомец получит весь набор питательных веществ, витаминов и микроэлементов.
Однообразная пища приведет к ухудшению здоровья питомца.
Зубы у обоих видов черепах (сухопутных и водоплавающих) отсутствуют. Они растирают пищу рамфотеками. Это особые роговые чехлы, расположенные на верхней и нижней челюсти. Другие особи помогают себе лапами во время еды.
Питание домашних черепах в зависимости от вида
В настоящее время известно более 300 видов черепах. Но есть несколько, получивших наибольшее распространение, к ним относят следующие.
Красноухая черепаха
Эта черепаха одна из наиболее популярных. Ее название связано с наличием красного пятна на голове в области ушей чуть ниже глаз. Это водный вид, требующий содержания в аквариуме или акватеррариуме. Стоит организовать красноухой рептилии островок суши, на который она сможет забираться, например, искусственный камень.
В питании этот вид предпочитает мелкую рыбу с костями, мальков рыб, креветки, куриную грудку, личинки насекомых, гаммарус, сваренный вкрутую яичный желток и прочее. Но не откажется и от растительной пищи. Например, от дольки огурца, яблока или листа салата. Причем молодые особи отдают предпочтение животной пище, а более взрослые – растительной.
При правильном уходе и питании черепахи будут чувствовать себя хорошо и долгие годы радовать своих владельцев. Если черепаха не ест и вялая, скорее всего нарушены правила ее содержания, о том что делать в этом случае читайте здесь.
Среднеазиатская черепаха
Это сухопутный вид черепах, отличающийся чрезвычайной медлительностью. Окрас панциря желто-бежевый с черными и коричневыми вкраплениями. Среднеазиатская черепаха занесена в Красную книгу, но при этом она очень популярна среди заводчиков рептилий. Содержат их в террариуме объемом не менее 100 л, на дно насыпают специальный грунт – смесь песка и мелкой гальки. Они любят зарываться в песок, выкапывать в нем норы.
Питаются исключительно растительной пищей, кормить их мясом категорически запрещено. Крайне редко можно угостить их несколькими личинками насекомых.
Питаются исключительно растительной пищей, кормить их мясом категорически запрещено. Крайне редко можно угостить их несколькими личинками насекомых.
Трионикс китайский
Этот вид черепах набирает всю большую популярность среди любителей земноводных. Его главная особенность – мягкий панцирь зеленого окраса. Роговые пластины полностью отсутствуют, он просто обтянут кожей.
Эта черепаха имеет очень агрессивный характер, часто кусает владельца и, несмотря на отсутствие зубов, причиняет боль, из-за наличия развитой мускулатуры на челюстях.
Они относятся к водоплавающим, занесены в Красную книгу.
При содержании в домашних условиях важно организовать черепахе условия, приближенные к естественным: на дно аквариума насыпают грунт в достаточно большом количестве, так как трионикс любит зарываться в песок. Ему также необходим камень, на котором он будет греться на суше.
В рационе предпочитает пищу животного происхождения: нежирные сорта рыбы с небольшими косточками (хек, минтай, треска, бычки), куриную и говяжью печень, сердце. Дают в минимальных объемах мальков рыб, маленьких лягушат. Немного зелени или кусочек помидора также не повредят.
Эта черепаха имеет очень агрессивный характер, часто кусает владельца и, несмотря на отсутствие зубов, причиняет боль, из-за наличия развитой мускулатуры на челюстях.
Они относятся к водоплавающим, занесены в Красную книгу.
При содержании в домашних условиях важно организовать черепахе условия, приближенные к естественным: на дно аквариума насыпают грунт в достаточно большом количестве, так как трионикс любит зарываться в песок. Ему также необходим камень, на котором он будет греться на суше.
В рационе предпочитает пищу животного происхождения: нежирные сорта рыбы с небольшими косточками (хек, минтай, треска, бычки), куриную и говяжью печень, сердце. Дают в минимальных объемах мальков рыб, маленьких лягушат. Немного зелени или кусочек помидора также не повредят.
Европейская болотная черепаха
Это водоплавающие черепахи. Их основная черта – панцирь и тело черного окраса с редкими точками и тонкими полосками желтого цвета. При содержании в акватеррариуме обязательно организуют возвышение, на которое сможет забираться питомец.
Эти черепахи относятся к всеядным. В их рационе должно быть мясо с пониженным содержанием жира (например, курица) и растительная пища. С целью получения кальция им дают рыбу с некрупными косточками. Крупные – перемалывают и также добавляют в еду.
Мускусная черепаха
В природе проживает в водоемах с пресной водой: реках и озерах юго-востока США и Канады. Ее особенность заключается в наличии специальных желез под панцирем, из которых в момент опасности выпускается специальная жидкость, имеющая резкий мускусный запах. Благодаря чему черепаха и получила свое название.
Имеет неяркий окрас грязно-бурого цвета. В еде предпочитает рыбу, водных насекомых, креветок, а также падаль. С удовольствием ест водоросли. В связи с чем при содержании дома в аквариуме необходим грунт с посаженными в него водными растениями.
Имеет неяркий окрас грязно-бурого цвета. В еде предпочитает рыбу, водных насекомых, креветок, а также падаль. С удовольствием ест водоросли. В связи с чем при содержании дома в аквариуме необходим грунт с посаженными в него водными растениями.
Как кормить водных черепах
Этот вид в естественных условиях обитания является хищником, и это стоит учитывать при содержании дома. Основные виды корма, которые дают питомцам перечислены ниже.
Рыба
Молодым черепахам ее режут на мелкие кусочки вместе с костями, взрослым дают более крупные куски. Если имеются большие кости – их рубят или перемалывают. Рыба может быть свежей или размороженной. Дают нежирные виды: окунь, треску, хек, минтай. Изредка разрешена рыба с высоким содержанием жира, например, мойва, тюлька. Кормят ею в минимальном количестве и заранее выдерживают в теплой воде.
Перед кормлением рыбу не потрошат, а дают вместе с внутренностями. Особым лакомством для черепах является икра.
Перед кормлением рыбу не потрошат, а дают вместе с внутренностями. Особым лакомством для черепах является икра.
Морепродукты
Обязательно в рационе этих черепах должны быть креветки, морской гребешок, маленькие осьминоги, кальмары, мидии, хвосты раков. Можно давать лягушат, предварительно уточнив у ветеринарного врача, какой их вид подходит конкретной черепахе.
Мясо
Нежирные сорта мяса обязательно добавляют в еду черепах. Например, отварную курицу, говяжью или куриную печень.
Недопустимо кормить питомца жирными мясными продуктами (свининой, бараниной), а также готовыми продуктами (сосисками, колбасой и пр.).
Недопустимо кормить питомца жирными мясными продуктами (свининой, бараниной), а также готовыми продуктами (сосисками, колбасой и пр.).
Растительная пища
Является также необходимым компонентом в питании водных черепах. Однако дают ее периодически. Если этого не делать, то питомец начнет употреблять в пищу декоративные растения из акватеррариума.
Перечень разрешенных овощей и фруктов:
капуста;
морковь;
огурцы;
кабачки;
свекла;
листья одуванчика и салата;
помидоры;
яблоки;
груши;
мякоть тыквы.
Разрешено давать водным черепахам сухие заводские корма в виде гранул и палочек, а в холодный период года – витаминную подкормку.
Перечень разрешенных овощей и фруктов:
капуста;
морковь;
огурцы;
кабачки;
свекла;
листья одуванчика и салата;
помидоры;
яблоки;
груши;
мякоть тыквы.
Разрешено давать водным черепахам сухие заводские корма в виде гранул и палочек, а в холодный период года – витаминную подкормку.
Питание сухопутных видов черепах
Кормление этого вида немного сложнее, чем их водных собратьев, так как они являются растительноядными. Но важно следить, чтобы они получали с пищей весь спектр питательных веществ.
Примерное соотношение продуктов в питании сухопутной черепахи:
Растительная пища составляет около 80 % рациона: зеленые части одуванчика, подорожника, люцерны, щавеля, бобовых (гороха, фасоли), листовой салат. Добавляют петрушку и укроп, но их едят не все особи. Последние кладут в кормушку, и питомец сам решает сколько ему съесть. Недоеденные остатки затем выбрасывают, чтобы не допускать их гниения.
15 % — овощи, такие как огурцы, помидоры, мякоть тыквы и кабачков, морковь, сладкий перец и пр.
5 % — некоторые сорта фруктов. Например, груша, яблоко, нектарин, абрикос, мякоть арбуза без косточек.
В качестве десерта изредка можно давать немного клубники, банана, ананаса, очищенного грейпфрута или апельсина, семян кукурузы.
Все овощи и фрукты разрешены только в сыром виде. Термическая обработка исключена, питание таким кормом ухудшит состояние черепахи.
Примерное соотношение продуктов в питании сухопутной черепахи:
Растительная пища составляет около 80 % рациона: зеленые части одуванчика, подорожника, люцерны, щавеля, бобовых (гороха, фасоли), листовой салат. Добавляют петрушку и укроп, но их едят не все особи. Последние кладут в кормушку, и питомец сам решает сколько ему съесть. Недоеденные остатки затем выбрасывают, чтобы не допускать их гниения.
15 % — овощи, такие как огурцы, помидоры, мякоть тыквы и кабачков, морковь, сладкий перец и пр.
5 % — некоторые сорта фруктов. Например, груша, яблоко, нектарин, абрикос, мякоть арбуза без косточек.
В качестве десерта изредка можно давать немного клубники, банана, ананаса, очищенного грейпфрута или апельсина, семян кукурузы.
Все овощи и фрукты разрешены только в сыром виде. Термическая обработка исключена, питание таким кормом ухудшит состояние черепахи.
Основную массу воды сухопутные виды черепах получают с пищей, но все же периодически нужно давать им пить. При этом все индивидуально: некоторые особи пьют каждые 7 дней, а часть – раз в месяц. Стоит понаблюдать за питомцем и выработать индивидуальный график подачи воды.
Питание всеядных черепах
Их меню должно состоять из равноценного соотношения растительной и животной пищи. Причем стоит учитывать естественную среду обитания: если всеядная черепаха в природе живет на суше, то лучше отдать предпочтение в корме наземным обитателям – мясу птицы, лягушкам, слизнякам и пр. Если это представитель водной среды – рыбе и морепродуктам. Овощи, фрукты и растительную пищу дают такую же, как и травоядным черепахам.
Правила кормления домашних черепах
Кормят питомцев примерно в одно и то же время, так они привыкают и ждут еду. Важно давать достаточное количество пищи, но не перекармливать. Молодые особи (до 2 лет) едят ежедневно, а более старшие – 1 раз в 2 дня.
При этом нельзя давать пищу из рук, ее нужно класть в кормушку сухопутным и в воду земноводным рептилиям. Иначе питомцы привыкнут и не будут есть из миски.
Остатки корма убирают из террариума или аквариума. Иначе они могут испортиться, и их поедание приведет к отравлению черепах.
Осенью и зимой немного уменьшают объем пищи, так как активность рептилий снижается, но при этом добавляют витаминные комплексы и подкормки. Какие лучше давать и их количество подскажет ветеринар.
При этом нельзя давать пищу из рук, ее нужно класть в кормушку сухопутным и в воду земноводным рептилиям. Иначе питомцы привыкнут и не будут есть из миски.
Остатки корма убирают из террариума или аквариума. Иначе они могут испортиться, и их поедание приведет к отравлению черепах.
Осенью и зимой немного уменьшают объем пищи, так как активность рептилий снижается, но при этом добавляют витаминные комплексы и подкормки. Какие лучше давать и их количество подскажет ветеринар.
Запрещенные для черепах продукты
Имеется множество продуктов, которые категорически запрещены черепахам. К ним относят:
растения (ядовитые), относящиеся к пасленовым, лютиковым, а также лекарственные, содержащие алкалоиды;
шкурка всех цитрусовых;
косточки ягод и фруктов;
редька и редис;
сухие и влажные заводские корма для других питомцев;
хлеб, кисломолочная продукция;
вся пища, прошедшая термическую обработку (исключение составляют вареный яичный желток и куриная грудка);
комнатные и декоративные растения: диффенбахия, рододендрон, фиалка, жасмин, крокусы, нарциссы и пр.
растения (ядовитые), относящиеся к пасленовым, лютиковым, а также лекарственные, содержащие алкалоиды;
шкурка всех цитрусовых;
косточки ягод и фруктов;
редька и редис;
сухие и влажные заводские корма для других питомцев;
хлеб, кисломолочная продукция;
вся пища, прошедшая термическую обработку (исключение составляют вареный яичный желток и куриная грудка);
комнатные и декоративные растения: диффенбахия, рододендрон, фиалка, жасмин, крокусы, нарциссы и пр.
Основные ошибки при кормлении черепах
Есть несколько наиболее распространенных ошибок, которые допускают начинающие владельцы:
Кормление с общего стола остатками еды.
Избыточное добавление в рацион витаминных добавок заводского производства. Их дают не чаще 1 раза в 7 дней.
Самостоятельное лечение питомца без консультации у ветеринара.
Несбалансированный рацион – чрезмерное увлечение рыбными продуктами, что приводит к избытку витамина B в организме черепахи.
Симптомы, свидетельствующие о неправильном кормлении:
отказ от еды;
замедление роста у молодых черепах;
уменьшение двигательной активности, вялость;
нарушение координации движений.
При правильном кормлении и уходе черепаха порадует своих владельцев хорошим здоровьем и большой продолжительностью жизни.
Кормление с общего стола остатками еды.
Избыточное добавление в рацион витаминных добавок заводского производства. Их дают не чаще 1 раза в 7 дней.
Самостоятельное лечение питомца без консультации у ветеринара.
Несбалансированный рацион – чрезмерное увлечение рыбными продуктами, что приводит к избытку витамина B в организме черепахи.
Симптомы, свидетельствующие о неправильном кормлении:
отказ от еды;
замедление роста у молодых черепах;
уменьшение двигательной активности, вялость;
нарушение координации движений.
При правильном кормлении и уходе черепаха порадует своих владельцев хорошим здоровьем и большой продолжительностью жизни.
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