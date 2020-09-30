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Что едят черепахи в домашних условиях

Что едят черепахи в домашних условиях (6 фото + 4 видео)

Автор:
30 сентября 2020 09:51
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашний питомец   животные   кормление   фото   черепахи   что едят   
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Рацион домашних черепах зависит напрямую от типа их питания, они бывают хищными, травоядными и всеядными. Каждый из видов имеет свои особенности при кормлении, а предпочтения в еде у некоторых земноводных могут с возрастом изменяться.

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Метки: видео   домашний питомец   животные   кормление   фото   черепахи   что едят   
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