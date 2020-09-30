Что едят черепахи в домашних условиях

Кормят питомцев примерно в одно и то же время, так они привыкают и ждут еду. Важно давать достаточное количество пищи, но не перекармливать. Молодые особи (до 2 лет) едят ежедневно, а более старшие – 1 раз в 2 дня.



При этом нельзя давать пищу из рук, ее нужно класть в кормушку сухопутным и в воду земноводным рептилиям. Иначе питомцы привыкнут и не будут есть из миски.



Остатки корма убирают из террариума или аквариума. Иначе они могут испортиться, и их поедание приведет к отравлению черепах.



Осенью и зимой немного уменьшают объем пищи, так как активность рептилий снижается, но при этом добавляют витаминные комплексы и подкормки. Какие лучше давать и их количество подскажет ветеринар.