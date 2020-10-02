РЖД показали новый увеличенный плацкарт

"Первая партия вагонов будет выпущена на линию для проведения сертификационных испытаний. Во второй половине 2021 года планируем сформировать два состава для того, чтобы они во второй половине следующего года начали перевозить пассажиров. На каком направлении, я пока говорить не буду, но скорее всего это будет традиционно наше южное направление", - сообщил замглавы РЖД Дмитрий Пегов.