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РЖД показали новый увеличенный плацкарт

РЖД показали новый увеличенный плацкарт (9 фото)

Автор:
02 октября 2020 16:28
Сообщество : Путешествия
Метки: видео   концепт   новый плацкарт   ржд   фото   
1815
9

Пространство вагона увеличили на целых 11 процентов. Теперь-то будет где разгуляться! И наконец-то появились шторки, которые будут прикрывать пятки спящих пассажиров.

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Метки: видео   концепт   новый плацкарт   ржд   фото   
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22  комментария
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7k
Клёст 58 минут назад
,,...Полки в купейной части плацкарта стали длиннее на 15 см, а боковые на 12 см"...,,
Уррааа!
Мы дожили до этого!
Такие маленькие и такие важные эти сантиметры.
Поздравляю всех роста ,,выше среднего,,!))))
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196
Сергей Сомов 9 минут назад
у РЖД есть нормальное решение - двухэтажные вагоны, там 112 мест, больше чем в любом плацкарте, так зачем городить коммуналки и не делать сразу двухэтажные купе ? Или жаба не позволит брать с такого двухэтажного купе как с плацкарта за билет ?
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267
Nane First NameLast 24 минуты назад
Что добавили сантиметры - это круто.

Но и без идиотизма не обошлось. Шкаф посередине купе - это жЭсть. Замахаешься постельное стелить и потом туда-сюда лазить.
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24k
Мрачный мачо Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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−14
Атомный Крот Полчаса назад
Но удлиненные полки - это плюс однозначно.
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Т.е. теперь запросто можно будет лежа бухать втихаря с соседом из соседнего купе, никому при этом не мешая?
Т.е. теперь запросто можно будет лежа бухать втихаря с соседом из соседнего купе, никому при этом не мешая?
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4k
Борис Matthew Hopkins 11 минут назад
-смари, смари, мем ваще улёт!) -молодой человек, оставьте меня в покое!
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−14
Атомный Крот Полчаса назад
Представляю, как и чем будут загажены выдвижные ящики, если пассажиры по очереди туда будут свою обувь и еду попеременно ставить.
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−14
Атомный Крот 36 минут назад
Не понял, зачем нужны дверцы в стенках?

При эвакуации не поможет - вагон за несколько минут сгорает. А так - лишняя возможность для воров залезть в под подушку спящего человека (где, не исключено, он свои ценности и прячет).
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1k
neutrino 38 минут назад
Нет, ну а что вы хотите от плацкарта?? Берите СВ!
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499
zu4ara 54 минуты назад
Ну и зачем этот здоровый шкаф посередине и эти дурацкие дверцы к соседям? Шкаф это вообще жесть...
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7k
Prostovopros Час назад
Всё уже давно придумано - просто боятся воплотить в жизнь. Запад видите ли не поймёт. ))
Всё уже давно придумано - просто боятся воплотить в жизнь. Запад видите ли не поймёт. ))
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609
Инженер Час назад
Прорыв!
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27k
LEPA Инженер 22 минуты назад
Нет! Это ещё только вставание с колен. А вот прорыв нас вообще повергнет в шок!
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609
Инженер LEPA 17 минут назад
Зато, как минусят. Надавил-то как. Прыгаем на грабли дальше. Повергаем тупого Маска в ступор. Увеличение сортира на выгребной яме ускорим в 4 года! Ура!
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27k
LEPA Инженер 10 минут назад
А главное,что рубль укрепился на зависть всем прочим евро и доллАрам.
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17k
Matrosskin Час назад
А чего это за шкаф вырос посреди купе ? Зная как "точно" обычно подогнаны элементы в наших вагонах - эта хрень будет с диким лязгом всю ночь практически над ухом стучать....
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3k
Hugo_RnD Час назад
Вот интересно, для чего дверцы к соседям сделаны и можно ли их как-то запирать со своей стороны?
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35
СуньВЧуньХань или просто Волк Hugo_RnD 58 минут назад
Можно запирать. Видел еще давно подобные новости от ржд про вагоны с таким люком. У этих люков с двух сторон замок. А сделаны, чтобы можно было большой семье или группе взять соседние номера и общаться или обменяться чем-то :) Штука полезная.
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35
СуньВЧуньХань или просто Волк Час назад
Нормально, главное, чтобы наши утырки безмозглые их не загадили и не поломали что-нибудь.
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5k
Nikita СуньВЧуньХань или просто Волк Час назад
К сожалению - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗОЙДЁТ..
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