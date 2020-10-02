РЖД показали новый увеличенный плацкарт

Пространство вагона увеличили на целых 11 процентов. Теперь-то будет где разгуляться! И наконец-то появились шторки, которые будут прикрывать пятки спящих пассажиров.
Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания РЖД) и "Трансмашхолдинг" второго октября продемонстрировали концепцию нового плацкартного вагона. Который, как сообщается, радикально отличается от своего предшественника.
Внутреннее пространство удалось увеличить на 11% - ширина стала больше на 28 см, а длина - на 73 см. Что позволило увеличить спальные места и багажное отделение.
"Главная особенность данного вагона заключается в том, что он больше стандартных вагонов. Длина пассажирского салона стала практически на три метра больше! Полки в купейной части плацкарта стали длиннее на 15 см, а боковые — на 12 см", - говорится в пресс-релизе "дочки" РЖД.
Кроме увеличенного пространства у каждого пассажира нового плацкарта появится доступ к розеткам и встроенным светильникам. Также у пассажиров наконец-то появится возможность огородить свое личное пространство шторками.
Каждый вагон оснащен душевыми кабинами, что не может не порадовать пассажиров, что совершают длительную поездку.
Отмечается, что при создании вагонов использовались специальные антибактериальные материалы. Также создатели плацкарта позаботились и об экологии - в вагонах будут установлены бачки для раздельного сбора мусора.
"Первая партия вагонов будет выпущена на линию для проведения сертификационных испытаний. Во второй половине 2021 года планируем сформировать два состава для того, чтобы они во второй половине следующего года начали перевозить пассажиров. На каком направлении, я пока говорить не буду, но скорее всего это будет традиционно наше южное направление", - сообщил замглавы РЖД Дмитрий Пегов.
Также он пообещал, что закупка новых вагонов никак не скажется на стоимости билетов в новый плацкарт.
"А если говорить о линейке купейных вагонов и вагонов СВ, то мы думаем, что в той жесточайшей конкуренции, которая сейчас складывается в транспортной отрасли, мы останемся в данной ценовой категории [на прежнем уровне]", - добавил Пегов.
Источник:
- Маслины и оливки: в чем разница — мифы и реальность
- Что представляет собой парадигма?
- Что появилось первым: яйцо или курица?
- Что едят черепахи в домашних условиях
- Чем кормить городских уток — не только хлебом
Понравилось53
Уррааа!
Мы дожили до этого!
Такие маленькие и такие важные эти сантиметры.
Поздравляю всех роста ,,выше среднего,,!))))
Но и без идиотизма не обошлось. Шкаф посередине купе - это жЭсть. Замахаешься постельное стелить и потом туда-сюда лазить.
При эвакуации не поможет - вагон за несколько минут сгорает. А так - лишняя возможность для воров залезть в под подушку спящего человека (где, не исключено, он свои ценности и прячет).