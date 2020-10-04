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Сколько войск участвовало в Куликовской битве

Сколько войск участвовало в Куликовской битве (7 фото)

Автор:
04 октября 2020 19:41
Метки: история   как это было   факты   
999
7
Куликовская битва 1380 года традиционно считается одной из крупнейших битв позднего Средневековья и по значению, и по размаху. Не касаясь первого, остановимся подробнее на втором её аспекте – размахе, попытавшись дать оценку численности войска, выставленного Дмитрием Ивановичем и его вассалами на Куликовом поле.
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Метки: история   как это было   факты   
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4k
Lucky 3 часа назад
Даже сейчас, с учетом современной логистики, содержать 200-300 тысяч воинов, и то это сложная задача в плане продовольствия и питания такого количества людей, что уж говорить о тех временах. Ну разве что в пищу употребляли убитых на поле боя коней, но ведь их мясо невозможно долго хранить, если его не завялить, так как холодильников тогда не было, как вы понимаете.
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16k
иванов дмитрий 3 минуты назад
при отсутствии связи и современных топографических карт , по мойму , расставить по своим местам и позициям 100 тысяч человек невозможно.
плюс к этому , неграмотным крестьянам невозможно приказать - 100 метров левее .
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7k
Тудаблин 2 часа назад
"профессиональных воинов, подготовка которых длилась десятилетиями"

Перекинем на современный мир, 40-летний боксёр(а это всего два десятилетия) - уже не боец на ринге, не считая некоторых уникумов. И это в современном мире, где пожрать не проблема, да и за здоровьем следят не в пример лучше.
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9k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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6k
albedo 3 часа назад
Монгольский тумен - 10 тысяч всадников.
Так что рассказы о нескольких тысячах - явно притянуты за уши.
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165
Вася 3 часа назад
Очередной фолк-исторический бред. У Дмитрия было то, что сейчас бы назвали мобилизационным войском. Именно городские полки, тренировкой которых он занимался с детства, когда оказался на княжении (ну не он конкретно, его советники, Боброк и др.) и составляли основную часть войска, а не дружины, численность которых никогда не была велика. А уж рассуждать о десять раз изменившимся рельефе куликовского поля, это вообще лишнее.
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7k
Андрей Ватрушкин Вася 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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