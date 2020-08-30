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40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем

40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем (41 фото)

Автор:
30 августа 2020 12:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   исторические факты   исторические фотографии   история   познавательно   твиттер   факты   факты в картинках   
9606
41
Эндрю Рейдер - ученый, сотрудник Space X, геймдизайнер, автор книг и большой любитель истории. Он настолько увлечен этой темой, что даже создал специальный аккаунт в Твиттере Weird History, чтобы делиться самими странными и удивительными историческими фактами, о которых он где-либо прочитал.

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Метки: интересно   исторические факты   исторические фотографии   история   познавательно   твиттер   факты   факты в картинках   
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62  комментария
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2k
Олег 5 часов назад
Зашивать банкиров в мешки со змеями и бросать в Темзу весьма здравая и актуальная идея.
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4k
Крот 16 минут назад
Что-то это больше напоминает Волан де Морта из Гарри Поттера

Что-то это больше напоминает Волан де Морта из Гарри Поттера
Что-то это больше напоминает Волан де Морта из Гарри Поттера
Что-то это больше напоминает Волан де Морта из Гарри Поттера
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6k
Killgrave 40 минут назад
"Покахонтас - единственная диснеевская принцесса, имеющая реальный прототип"
"Покахонтас - единственная диснеевская принцесса, имеющая реальный прототип"
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25
Kraftwer555 Killgrave Полчаса назад
Только это не Дисней.
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908
Дмитрий Фёдоров Killgrave 14 минут назад
Это же фоксовский мультик?
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6k
Killgrave Kraftwer555 13 минут назад
После покупки Диснеем студии 21й век Фокс это теперь офиц. персонаж Disney.
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6k
Killgrave Дмитрий Фёдоров 13 минут назад
"Now that Walt Disney’s acquisition of 21st Century Fox is complete, a load of movies, TV shows, and characters officially belong to Disney. This includes the Fox-owned Marvel superheroes like the X-Men and Deadpool. It also means Fox’s animated princess, Anastasia, now falls under the Disney banner"
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4k
Сергей 52 минуты назад
Литвяк и Буданова были лучшими женщинами-летчиками Второй Мировой Войны. Ибо летчики-мужики были и с более высокими достижениями. Просто поправка к заголовку
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3
vova old 59 минут назад
в армии раздобыл такой свитер как на первом фото, отобрали суки. мол рядовому не положена, даже если за свои деньги купил. валенки положены, а свитер нет, кальсомнная рубаашак две пары и вперёд на аэродром
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473
Антон Гелцер Час назад
9) Уль не бог лыжного спорта. Он бог игр и охоты.
11) Поскольку укулеле изобрели в Португалии задолго до рождения этого короля, сомневаюсь что популяризация укулеле является его заслугой.
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18k
Слепой Пью Час назад
На 146% уверен, что в древней женской сумочке точно так же, как в нынешних, существует четвертое измерение.
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9k
Денис Трубочкин Час назад
Вольтер до конца остался красавчиком!
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14k
Пронька Грезной 2 часа назад
"...парламент обсуждал резолюцию о том, чтобы зашивать банкиров в мешки со змеями и бросать в Темзу."
В принципе, полезная идея и не утратившая актуальности и по сей день. У нас даже ее начинали реализовывать, сбросив в реку с моста в мешке Ельцина, но то ли змеи не выжили в перегаре, то ли парламент концепцию в третьем чтении не утвердил, но начинание заглохло как то... а зря.
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107
Bastard Fat 2 часа назад
на левой то-ли алоизич, то-ли император Пу...
на левой то-ли алоизич, то-ли император Пу...
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Bastard Fat 46 минут назад
Бедные вы либерасты-хохлы-антирошисты, везде то вам Путин видится)))
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3k
Станислав 2 часа назад
Битва при Заме, произошедшая в октябре 202 года до н. э. между Ганнибалом и Сципионом Африканским. Имя фотографа неизвестно =)
Битва при Заме, произошедшая в октябре 202 года до н. э. между Ганнибалом и Сципионом Африканским. Имя фотографа неизвестно =)
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3k
Станислав 2 часа назад
Да ладно..... Про слонов! "Европейская цивилизация встретилась с боевыми слонами во время похода Александра Македонского. В битве при Гавгамелах в 331 году до н. э. персидская армия имела 15 индийских слонов."
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7k
Сатанеев Станислав 2 часа назад
"Боевые слоны использовались тайской армией в сражениях еще в 1885 году"
Написано криво. Имелось ввиду, что это последнее известное применение этих слонов.
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17k
Luc72 2 часа назад
У нас один парниша в группе, когда в универе учились, соорудил что о подобное в корпусе из под часов типа Электроники. Очень мелким почерком написал туда самые трудные формулы, ну, не знаю, что он там написал, может и не формулы, видимо то, чего сам конкретно боялся на экзамене по вышке (уж не помню, какой раздел, она у нас 5 семестров шла)
.
Гаджет какой нить скрытно понести? Почему не так?

А было это в... 1986 году, на первом курсе

У нас один парниша в группе, когда в универе учились, соорудил что о подобное в корпусе из под часов типа Электроники. Очень мелким почерком написал туда самые трудные формулы, ну, не знаю, что он там написал, может и не формулы, видимо то, чего сам конкретно боялся на экзамене по вышке (уж не помню, какой раздел, она у нас 5 семестров шла) . Гаджет какой нить скрытно понести? Почему не так? А было это в... 1986 году, на первом курсе
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17k
Luc72 2 часа назад
Реально очень мелким шрифтом, хорошо, в молодости пресбиопии нет и глаза как у орла

И текста там действительно было много. Длинная полоска папиросной бумаги.
И, главное, очень тонким начертанием. Я не знаю, как он так умудрился, впечатление было, что кончиком иглы, макая его в чернила
.
Вот уж чего только не придумаешь, лишь бы не корпеть над лекциями, лучше то же самое время потратил бы на подготовку
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2k
Lola 3 часа назад
Топор совсем на китайский не похож, по стилистике больше напоминает работу инков...


Топор совсем на китайский не похож, по стилистике больше напоминает работу инков...
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Lola 2 часа назад
Гугл говорит - Китай
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2k
Lola ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
я гуглила...ни одного нормального источника, вызывающего доверие
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3k
Станислав Lola 2 часа назад
Нет, все верно с топориком! Вот , к примеру, "из той же оперы!.... Кинжал

Китай, 1300-1200 гг. До н.э.
Смитсоновский музей азиатского искусства
«Крошечные бирюзовые мозаики украшают свернутых кольцами драконов с клювом, трехгранной лапой и спиралевидным хвостом на выступающем конце этого кинжала-топора. Рентгеновские снимки этого объекта показывают, что он был собран из разных частей, которые, возможно, изначально не принадлежали друг другу, а в наше время были скреплены штырями и припаяны. Этим ремонтом объясняются неупорядоченные участки бирюзовой инкрустации ».
Нет, все верно с топориком! Вот , к примеру, "из той же оперы!.... Кинжал Китай, 1300-1200 гг. До н.э. Смитсоновский музей азиатского искусства «Крошечные бирюзовые мозаики украшают свернутых кольцами драконов с клювом, трехгранной лапой и спиралевидным хвостом на выступающем конце этого кинжала-топора. Рентгеновские снимки этого объекта показывают, что он был собран из разных частей, которые, возможно, изначально не принадлежали друг другу, а в наше время были скреплены штырями и припаяны. Этим ремонтом объясняются неупорядоченные участки бирюзовой инкрустации ».
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3k
Летучий Мыш ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Тоже гугл
Тоже гугл
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2k
Frank Borman 3 часа назад
12. Остатки древнейшего известного поселения, построенного человеком из костей мамонта и насчитывающего более 15 000 лет, были найдены в селе Межирич (Украина)

Древние укры уже 150 веков назад умели строить жилища. А кляты москали тогда жили еще в пещерах.
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469
Андрей Frank Borman 3 часа назад
Да ещё и Чёрное море копали,и пирамиды в Египте строили...)))
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469
Андрей 3 часа назад
Короче,из века в век были рабами.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Frank Borman 2 часа назад
Вам не надоело? 6 лет одни и те же шутки
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252
andrey ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
троли,бабло зарабатывают !
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16k
turyst Андрей Час назад
Гастарбайтерами. :)
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3k
magic32 4 часа назад
"Она была награждена высшей медалью за отвагу" - ну и что это за медаль?
ну а это вообще перл: "...были лучшими летчиками-истребителями Второй мировой войны. "
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3k
Станислав magic32 2 часа назад
ну не совсем медаль....
Герой Советского Союза (2 августа 1944, посмертно)
орден Ленина (2 августа 1944, посмертно)
орден Отечественной войны I степени (1 февраля 1944)
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3k
magic32 Станислав 2 часа назад
я знаю о чём речь, просто подача материала раздражает, как-будто иносьанец пишет
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3k
magic32 ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
"о лучших лётчиках - истребителя женщинах" - я это знаю, так нужно так и писать
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33k
Алексей magic32 2 часа назад
дурак это ты, даже дебил - "ну и что это за медаль?" ответ я вам скинул, если вы не можете свои мысли излагать нормально, вы ничем не лучше автора поста...
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3k
magic32 Алексей 13 минут назад
научись понимать, что читаешь, пень. Где там написано, что она получила медаль "За Отвагу", там написано, что высшую медаль за отвагу, или на твоём идиотском это одно и тоже?
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642
Oldman 4 часа назад
Я знал, что в школе, нам что то недоговаривают....
Я знал, что в школе, нам что то недоговаривают....
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468
О.Бендер Oldman 59 минут назад
Конечно не договоривают ! Самогонный аппарат упустили
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15k
Олег 5 часов назад
Еще одна бездумная копипаста...
Почему не написать, что, например, Геркуланум это город, погибший вместе с городом Помпеи? Что "фокус покус" произошел от «Hoc est corpus», что танк "Боевая подруга" был куплен на средства самой Октябрьской?
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433k
Ева Тушенкина Автор поста Олег 5 часов назад
Ну вам лишь бы наехать. Про Hoc est corpus написано, кстати.
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39k
zloykoyot Ева Тушенкина 4 часа назад
А то что Литвяк и Буданова всё-таки лучшие лётчиЦЫ, а не лётчиКИ Второй Мировой - это тоже наезд или хреновый перевод?
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18k
Вишенка Крокодилова 5 часов назад
Рецепты пивоварения и виноделия точно для детей были?
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433k
Ева Тушенкина Автор поста Вишенка Крокодилова 5 часов назад
может, это был учебник для юных виноделов ))
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1k
viktor_benc Вишенка Крокодилова 3 часа назад
В те времена пива пили больше чем воды. Вода уже в то время была достаточно грязной(в нее сливали отходы) ну и плюс различные бактерии. А так как пиво все таки подвергалось термической обработке-это убивало большинство бактерий. Люди заметили что болеют гораздо меньше если употребляют пиво вместо воды , но вывести связь между кипячением и чистотой воды как то не догадались в то время. Так что, тогда пиво было чем то, сродни лимонада или чая.
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16k
turyst viktor_benc Час назад
Все они догадались, просто пиво вкуснее.
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