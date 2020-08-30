40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем

1. Лучшие подруги Екатерина Буданова и Лидия Литвяк были лучшими летчиками-истребителями Второй мировой войны. Вместе они сбили 23 немецких самолета. Обе погибли в бою
2. Google Maps 1920-х годов: в наручные часы вставлялись специальные бумажные карты-свитки
3. Египетские пирамиды были старше древних римлян на столько же, насколько древние римляне отстоят во времени от нас
4. Леонардо да Винчи покупал на рынке животных в клетках, просто чтобы освободить их
5. Покахонтас - единственная диснеевская принцесса, имеющая реальный прототип. Вот картина со свадьбы настоящей Покахонтас
6. Никола Тесла терпеть не мог жемчуг и отказывался разговаривать с женщинами, которые его носили
7. Предшественник современного кетчупа - азиатский рыбный соус kôe-chiap
8. Во время Второй мировой войны немецкий дог по кличке Джулиана был награжден медалью "Голубой крест". Собака обезвредила зажигательную бомбу, помочившись на нее
9. У викингов был бог лыжного спорта
10. Во время финансового кризиса 1720 года британский парламент обсуждал резолюцию о том, чтобы зашивать банкиров в мешки со змеями и бросать в Темзу
11. Последний король Гавайев был избран народным голосованием. Он путешествовал по миру и популяризировал хулу, укулеле и серфинг
12. Остатки древнейшего известного поселения, построенного человеком из костей мамонта и насчитывающего более 15 000 лет, были найдены в селе Межирич (Украина)
13. Авраам Линкольн создал Секретную службу за несколько часов до того, как его убили
14. Настольная игра Тутанхамона, которой 3000 лет
15. Боевые слоны использовались тайской армией в сражениях еще в 1885 году
16. Королевская Гавань из "Игры престолов" - это Дубровник (Хорватия)
17. Первая известная иллюстрированная детская книга была из Древнего Рима. В нее вошли рецепты виноделия и пивоварения
18. Самый длинный в истории драккар викингов был обнаружен случайно во время ремонта датского музея кораблей
19. 2500-летняя греческая серебряная монета Дидрахма из Эретрии с коровой и осьминогом
20. Самая старая известная фотография: вид из окна в Ле Гра (1826 г.)
21. Шлем-маска элитной римской кавалерии
22. В 2012 году британская пара в шутку пригласила королеву Елизавету на свою свадьбу - и она пришла
23. Во время евхаристии священники произносят «Hoc est corpus» ("это тело") для превращения хлеба в плоть - отсюда "Hocus Pocus"
24. Во время Большого лондонского смога 1952 года слепые помогали людям на улицах найти дорогу домой, потому что только они умели передвигаться наощупь
25. Драконий топор возрастом 3000 лет из Древнего Китая
26. Место, где был убит Юлий Цезарь, теперь является убежищем для кошек
27. В XIX веке женщин-велосипедисток пугали, что они могут получить "велосипедное лицо" с выпученными глазами и выступающими подбородками
28. Обугленный хлеб с печатью "Собственность Целера, раба Q. Granius Verus". Геркуланум, 79 г. н.э.
29. Открывающиеся карманные часы-череп, созданные часовщиком Исааком Пенаром ок. 1650 г.
30. Римский солдат, погибший во время Галльских войн Юлия Цезаря
31. Тутанхамон носил носки с сандалиями
32. В римские времена брюки ассоциировались с варварами. В 397 году за ношение брюк в черте города предусматривалось наказание в виде ссылки
33. Древние египтяне хоронили мумифицированные говяжьи ребра, нарезанную утку и козье мясо, чтобы было чем питаться в загробной жизни
34. После сердечного приступа врач Эйзенхауэра прописал ему почаще обниматься с женой Мейми
35. Мария Октябрьская, советская танкистка времен Великой Отечественной войны. Она была награждена высшей медалью за отвагу и назвала свой танк "Боевая подруга"
36. Некоторые ранние изображения Иисуса показывают, что он использует волшебную палочку
37. Первая свинья, совершившая воздушный полет, 1909 год
38. "Сейчас не время заводить новых врагов" - Вольтер, когда его попросили отречься от сатаны на смертном одре
39. Вполне возможно, что это самая старая сохранившаяся женская сумочка в мире (XIV век, Северный Ирак)
40. Инки измеряли свои единицы времени по тому, сколько времени нужно, чтобы приготовить картофель
Источник:
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11) Поскольку укулеле изобрели в Португалии задолго до рождения этого короля, сомневаюсь что популяризация укулеле является его заслугой.
В принципе, полезная идея и не утратившая актуальности и по сей день. У нас даже ее начинали реализовывать, сбросив в реку с моста в мешке Ельцина, но то ли змеи не выжили в перегаре, то ли парламент концепцию в третьем чтении не утвердил, но начинание заглохло как то... а зря.
Написано криво. Имелось ввиду, что это последнее известное применение этих слонов.
Гаджет какой нить скрытно понести? Почему не так?
А было это в... 1986 году, на первом курсе
И текста там действительно было много. Длинная полоска папиросной бумаги.
И, главное, очень тонким начертанием. Я не знаю, как он так умудрился, впечатление было, что кончиком иглы, макая его в чернила .
Вот уж чего только не придумаешь, лишь бы не корпеть над лекциями, лучше то же самое время потратил бы на подготовку
Китай, 1300-1200 гг. До н.э.
Смитсоновский музей азиатского искусства
«Крошечные бирюзовые мозаики украшают свернутых кольцами драконов с клювом, трехгранной лапой и спиралевидным хвостом на выступающем конце этого кинжала-топора. Рентгеновские снимки этого объекта показывают, что он был собран из разных частей, которые, возможно, изначально не принадлежали друг другу, а в наше время были скреплены штырями и припаяны. Этим ремонтом объясняются неупорядоченные участки бирюзовой инкрустации ».
Древние укры уже 150 веков назад умели строить жилища. А кляты москали тогда жили еще в пещерах.
ну а это вообще перл: "...были лучшими летчиками-истребителями Второй мировой войны. "
Герой Советского Союза (2 августа 1944, посмертно)
орден Ленина (2 августа 1944, посмертно)
орден Отечественной войны I степени (1 февраля 1944)
Почему не написать, что, например, Геркуланум это город, погибший вместе с городом Помпеи? Что "фокус покус" произошел от «Hoc est corpus», что танк "Боевая подруга" был куплен на средства самой Октябрьской?