Колючая черепаха: Бритвенно острые сюрикены. Зачем рептилиям лезвия на панцире?

На воле меню колючих черепах крайне разнообразно — они едят всё, что пошлёт им судьба. Водоросли и всевозможные травы животина с удовольствием лопает в прикуску с какой-нибудь беспозвоночной дрянью.





А вот в террариумах наши амигос включают режим «не хочу — не буду». Содержание колючих черепах — дело неблагодарное, так что за это берётся далеко не каждый.