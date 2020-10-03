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Колючая черепаха: Бритвенно острые сюрикены. Зачем рептилиям лезвия на панцире?

Колючая черепаха: Бритвенно острые сюрикены. Зачем рептилиям лезвия на панцире? (7 фото)

Автор:
03 октября 2020 10:09
Метки: интересно   факты   черепахи   
225
7

Это вам не жалкие букашки, а целые «звезды-ниндзя» — черепашки! Нет, реально, наши сегодняшние герои, колючие черепахи, могли бы стать прекрасным дополнением к оружию для знаменитых супер-героев из комиксов. В конце концов, сюрикены в разгар боя никогда не бывают лишними!

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Метки: интересно   факты   черепахи   
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