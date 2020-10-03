Колючая черепаха: Бритвенно острые сюрикены. Зачем рептилиям лезвия на панцире?

Это вам не жалкие букашки, а целые «звезды-ниндзя» — черепашки! Нет, реально, наши сегодняшние герои, колючие черепахи, могли бы стать прекрасным дополнением к оружию для знаменитых супер-героев из комиксов. В конце концов, сюрикены в разгар боя никогда не бывают лишними!
В природе это живое оружие придется еще поискать, что по ряду причин не так просто. Во-первых, отправляться на поиски далеко: аж в Бирму или соседний Таиланд. Придётся не только лезть высоко в горы, метров на 900, но и шарахаться по местным ручьям, берегам и кустам.
И тут мы плавно подходим к жирному «во-вторых» — активничают эти ребятки, когда основная масса двуногих спит, то бишь ночью. Днём же рептилия действует как истинный ниндзя — прячется от вражин в тени густой травы и кустарников. В-третьих, не так уж и много этих животин на планете осталось — неспящие браконьеры их постоянно вылавливают. В Азии все, что движется, априори либо деликатес, либо лекарство, что не могло не сказаться на численности наших героев.
Увы, острейшие зубцы, обрамляющие панцирь, — отличные штуки, но против гомосапиенсов практически бесполезные. Зато против хищников, опрометчиво решивших полакомиться черепашатинкой, оружие действует безотказно. Один кусь, и пасть порвана, опционально — моргала выколоты.
К слову, такие прибамбасы есть только у детей и молодежи. Бесшабашные сорванцы активно шарятся по суше в поисках еды и приключений, так что броня, да ещё и прошипованная, приходится как раз кстати. Но с возрастом юношеский пыл остывает, навороты на панцире практически полностью исчезают, а окрас темнеет с кирпично-рыжего до маскировочно-невзрачного. Из боевого сюрикена взрослая колючая черепашка превращается в унылый камушек, подающий признаки жизни лишь ночью.
На воле меню колючих черепах крайне разнообразно — они едят всё, что пошлёт им судьба. Водоросли и всевозможные травы животина с удовольствием лопает в прикуску с какой-нибудь беспозвоночной дрянью.
А вот в террариумах наши амигос включают режим «не хочу — не буду». Содержание колючих черепах — дело неблагодарное, так что за это берётся далеко не каждый.
Процесс по производству живых сюрикенчиков запускается в сезон дождей. Взрослые колючие черепахи вспоминают, что есть еще в жизни радости, помимо водных процедур и лопанья вкусняшек. Вычурных ритуалов ухаживания у них нет. Свидания проходят по принципу: «пришел, увидел, спарился», после чего рептилии расползаются по своим делам.
Через положенное время самка откладывает парочку яиц на суше. Если мамке будет не лень, то предварительно она выроет для них небольшую ямку. На этом ее материнский дозор всё. Вскоре из яиц появятся черепашата с бритвенно-острыми шипами на панцирях. На все про все — от встречи родителей до вылупления мелких — уходит 100 дней. И, если дитачки не попадут в суп, проживут они долго и по-черепашьи счастливо аж два десятка лет.
Источник:
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