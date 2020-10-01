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Дегтярное мыло: польза и вред

Дегтярное мыло: польза и вред (5 фото)

Автор:
01 октября 2020 08:50
Метки: вред   дегтярное мыло   интересно   полезно   польза   факты   фото   
289
5
В последнее время популярность дегтярного мыла снова набирает обороты, ведь это средство имеет огромное количество полезных свойств как для лица, так и для волос. Поэтому в нашей статье мы разберёмся, что такое дегтярное мыло и полезно ли оно для человека.

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Метки: вред   дегтярное мыло   интересно   полезно   польза   факты   фото   
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1k
kiber 13 минут назад
Я им мою голову уже лет 35, раз в неделю. Всё норм. Домашние говорят что сильно воняет.
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Николай 5 минут назад
Лет 10 уже использую для мытья ног, отлично справляется с этой задачей...
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2k
vs-vas 10 минут назад
Мне одному что ли нравится запах дегтярного мыла?
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28k
Alex 24 минуты назад
Мы кота им мыли, что бы блох вывести. Помогало
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12k
Ligov 38 минут назад
Не знаю как мыло мыло для волос, но есть дегтярный шампунь. Периодически пользуюсь.Волосы чистые, пышные после него, кожа на голове без намека на перхоть. Многие опасаются неприятного запаха, так он практически не чувствуется...
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