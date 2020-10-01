Дегтярное мыло: польза и вред

В последнее время популярность дегтярного мыла снова набирает обороты, ведь это средство имеет огромное количество полезных свойств как для лица, так и для волос. Поэтому в нашей статье мы разберёмся, что такое дегтярное мыло и полезно ли оно для человека.
Можно по-разному на него реагировать: кому-то не нравится его запах, кому-то цвет, - но от этого достоинства данного средства не уменьшатся, ведь если знать, как правильно его применять в той или иной ситуации, можно извлечь для себя всю имеющуюся пользу. Ниже мы рассмотрим все достоинства и недостатки, которыми обладает дегтярное мыло, свойства, применение, как пользоваться правильно. Также приведем примеры нескольких эффективных масок для волос и кожи.
Достоинства
Дегтярное мыло, вред и полезность которого давно уже известны, помогло уже многим. А знаете ли вы, что данный продукт на 90% состоит из мыла, а остальные 10% достались берёзовому дёгтю? Так вот, последняя составляющая и является самым уникальным и полезным, что только может быть в данном средстве.
Дегтярное мыло, полезность и вред которого с давних времён известны медицине, применяется при таких частых заболеваниях, как фурункулёз, экзема, а также при различных дерматологических недугах. Это средство регулярно используют для ухода за больными, которые лишены возможности передвигаться, в частности при образовании пролежней. Также мыло способно заживлять трещины на пятках, ссадины, ожоги, обморожения.
Это средство подходит практически для всех типов кожи, что является его незаменимым достоинством.
Единственное, что может привести в замешательство при использовании дегтярного мыла, - его резкий запах. Но и здесь можно найти выход – спрятать его в мыльницу, чтобы непривычное «амбре» не распространялось по всему помещению. Не стоит бояться, что после применения неприятный запах останется на долгое время, ведь он выветрится уже через несколько минут.
Давайте разберёмся, в каких случаях окажет помощь это незаменимое и универсальное средство.
Дегтярное мыло, полезность и вред которого с давних времён известны медицине, применяется при таких частых заболеваниях, как фурункулёз, экзема, а также при различных дерматологических недугах. Это средство регулярно используют для ухода за больными, которые лишены возможности передвигаться, в частности при образовании пролежней. Также мыло способно заживлять трещины на пятках, ссадины, ожоги, обморожения.
Это средство подходит практически для всех типов кожи, что является его незаменимым достоинством.
Единственное, что может привести в замешательство при использовании дегтярного мыла, - его резкий запах. Но и здесь можно найти выход – спрятать его в мыльницу, чтобы непривычное «амбре» не распространялось по всему помещению. Не стоит бояться, что после применения неприятный запах останется на долгое время, ведь он выветрится уже через несколько минут.
Давайте разберёмся, в каких случаях окажет помощь это незаменимое и универсальное средство.
Волосы
Можно ли применять дегтярное мыло для волос? Польза берёзового дёгтя неоценима и в данном случае, несмотря на то что после его применения каждый остаётся при своём мнении. Одни говорят, что после использования данного средства волосы становятся жёсткими, и начинается зуд на коже головы. Другие, наоборот, утверждают, что буквально за несколько дней избавились от перхоти, и их волосы стали необыкновенно красивыми и здоровыми. Так кто же прав в данной ситуации, давайте разберёмся?
Действительно, давно доказано, что дегтярное мыло, польза и вред которого в данном случае неравнозначны, борется с перхотью. Так почему же некоторые говорят о тусклости и выпадении волос после нанесения мыла? Ответ очевиден. Такой эффект будет наблюдаться только после первого использования, поэтому не пугайтесь, ведь уже через несколько дней применения вы заметите положительный результат. Волосы станут послушными, мягкими, а о перхоти вообще можно забыть.
Действительно, давно доказано, что дегтярное мыло, польза и вред которого в данном случае неравнозначны, борется с перхотью. Так почему же некоторые говорят о тусклости и выпадении волос после нанесения мыла? Ответ очевиден. Такой эффект будет наблюдаться только после первого использования, поэтому не пугайтесь, ведь уже через несколько дней применения вы заметите положительный результат. Волосы станут послушными, мягкими, а о перхоти вообще можно забыть.
Правила использования дегтярного мыла для волос
Не применяйте данное средство, если у вас сухие волосы, иначе проблему можно усугубить ещё больше.
После использования мыла нанесите кондиционер, чтобы не пересушить волос.
Мойте волосы средством не чаще одного раза в 5-7 дней.
После вспенивания не держите мыло долго, иначе пересушите волосы и кожу головы.
Помимо борьбы с перхотью, дегтярное мыло используется при выпадении волос, ведь благодаря берёзовому дёгтю укрепляются волосяные луковицы. Это придаёт шевелюре густоту и пышность.
При выпадении мойте волосы дегтярным мылом, и уже через 2 месяца вы увидите результат, который непременно порадует вас. Единственный момент: не стоит применять средство регулярно, достаточно 1 раза в неделю, в остальное время пользуйтесь обычным мягким шампунем.
После использования мыла нанесите кондиционер, чтобы не пересушить волос.
Мойте волосы средством не чаще одного раза в 5-7 дней.
После вспенивания не держите мыло долго, иначе пересушите волосы и кожу головы.
Помимо борьбы с перхотью, дегтярное мыло используется при выпадении волос, ведь благодаря берёзовому дёгтю укрепляются волосяные луковицы. Это придаёт шевелюре густоту и пышность.
При выпадении мойте волосы дегтярным мылом, и уже через 2 месяца вы увидите результат, который непременно порадует вас. Единственный момент: не стоит применять средство регулярно, достаточно 1 раза в неделю, в остальное время пользуйтесь обычным мягким шампунем.
Маска для укрепления волос
Возьмите дегтярное мыло и натрите его на тёрке, подлейте воды и вспеньте. Добавьте столовую ложку оливкового масла, 7 капель витамина А и витамина Е. Нанесите на корни волос, затем распределите по всей длине. Подержите полчаса и смойте мягким шампунем. Нанесите кондиционер. Дайте высохнуть естественным путём. Проводите процедуру 1 раз в неделю.
Маска против выпадения
Возьмите мыло и натрите на тёрке, чтобы получилась одна столовая ложка средства. Добавьте 100 граммов жирной сметаны и несколько капель витамина А в масле. Нанесите на полчаса и смойте с мягким шампунем. Эта маска также подойдёт обладательницам сухих волос.
Дегтярное мыло - убийца вшей
В последнее время данная проблема не стоит столь остро, как в более давние времена. Но в некоторых случаях ребёнок всё-таки умудряется подхватить вшей в школе или детском саду. Дегтярное мыло в таком случае поможет с первого раза. Достаточно нанести его на голову, хорошо вспенить и подержать 5-7 минут. Смыть - и вшей как не бывало.
Прыщи
Многие задаются вопросами: «Можно ли применять дегтярное мыло от прыщей? Польза или вред будет в данном случае?» Ответ очевиден. Достаточно много людей перешли на применение данного средства, пользуясь до этого более дорогими, и, соответственно, результат не заставил себя долго ждать. Дегтярное мыло, польза и вред которого в дерматологии давно известны, применяется в борьбе с такой распространённой проблемой, как прыщи и угри.
Благодаря берёзовому дёгтю, который в сочетании с мылом увеличивает приток крови к коже, лицо становится более гладким и чистым.
Следует помнить, что применять дегтярное мыло в случае сухой кожи не следует, иначе это может привести к более серьёзным последствиям. Поэтому средство подходит только тем, у кого жирный тип кожи или обильная угревая сыпь.
Если после нанесения вы ощущаете стянутость кожи, то сразу после применения нанесите увлажняющий тоник или любой питательный крем.
Благодаря берёзовому дёгтю, который в сочетании с мылом увеличивает приток крови к коже, лицо становится более гладким и чистым.
Следует помнить, что применять дегтярное мыло в случае сухой кожи не следует, иначе это может привести к более серьёзным последствиям. Поэтому средство подходит только тем, у кого жирный тип кожи или обильная угревая сыпь.
Если после нанесения вы ощущаете стянутость кожи, то сразу после применения нанесите увлажняющий тоник или любой питательный крем.
Маски от прыщей
Несмотря на свою ценовую доступность, дегтярное мыло, польза и вред которого хорошо известны дерматологам, может превзойти множество дорогостоящих косметических средств, предназначенных для борьбы с прыщами и угревой сыпью.
Натрите немного мыла на тёрке и смешайте его с таким же количеством воды, вспеньте и нанесите на проблемные места на 15-17 минут. Не следует увеличивать указанное время, иначе кожа может покраснеть, а также появится шелушение и чрезмерная сухость. Смойте сначала тёплой, затем прохладной водой. После применения нанесите питательный увлажняющий крем. Эта маска поможет при обильной угревой сыпи, а также окажет лифтинг-эффект. Осуществляйте процедуру 1-2 раза в 5-7 дней.
Натрите кусочек мыла на тёрке. Возьмите любую из трав: ромашка, календула, крапива. 0,5 ст. л. травы заварите 0,5 стакана кипятка, настаивайте 15 минут. Добавьте настой к мылу и вспеньте. Нанесите жидкую смесь на лицо и оставьте на 9-12 минут. После использования такой маски примените питательный увлажняющий крем. Используйте процедуру 2 раза в неделю.
Натрите немного мыла на тёрке, разбавьте тёплой водой. Возьмите щепотку соды и добавьте к раствору. Нанесите на 12 минут на лицо, избегая области возле глаз. Смойте тёплой, затем прохладной водой. Это очень эффективная маска от угревой сыпи. Применять 1-2 раза в неделю.
Натрите немного мыла на тёрке и смешайте его с таким же количеством воды, вспеньте и нанесите на проблемные места на 15-17 минут. Не следует увеличивать указанное время, иначе кожа может покраснеть, а также появится шелушение и чрезмерная сухость. Смойте сначала тёплой, затем прохладной водой. После применения нанесите питательный увлажняющий крем. Эта маска поможет при обильной угревой сыпи, а также окажет лифтинг-эффект. Осуществляйте процедуру 1-2 раза в 5-7 дней.
Натрите кусочек мыла на тёрке. Возьмите любую из трав: ромашка, календула, крапива. 0,5 ст. л. травы заварите 0,5 стакана кипятка, настаивайте 15 минут. Добавьте настой к мылу и вспеньте. Нанесите жидкую смесь на лицо и оставьте на 9-12 минут. После использования такой маски примените питательный увлажняющий крем. Используйте процедуру 2 раза в неделю.
Натрите немного мыла на тёрке, разбавьте тёплой водой. Возьмите щепотку соды и добавьте к раствору. Нанесите на 12 минут на лицо, избегая области возле глаз. Смойте тёплой, затем прохладной водой. Это очень эффективная маска от угревой сыпи. Применять 1-2 раза в неделю.
Интимная гигиена. Дегтярное мыло: польза, вред
Советы по применению берёзового дёгтя для интимной гигиены давали ещё наши бабушки нашим мамам. На сегодняшний день производится огромное множество различных косметических средств с разнообразными красителями и наполнителями, которые вряд ли принесут какую-либо пользу для женского здоровья. Поэтому многие предпочитают использовать для гигиены именно дегтярное мыло.
Кому же вредит это мыло?
Дёготь может вызывать аллергическую реакцию у людей, которые не переносят его запаха. Также не следует применять мыло обладательницам сухой кожи лица и волос.
Как видно из вышеперечисленного, пользы от данного средства намного больше, чем вреда, поэтому смело применяйте дегтярное мыло и будьте всегда здоровы.
Как видно из вышеперечисленного, пользы от данного средства намного больше, чем вреда, поэтому смело применяйте дегтярное мыло и будьте всегда здоровы.
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