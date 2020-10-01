Дегтярное мыло: польза и вред

Дегтярное мыло, вред и полезность которого давно уже известны, помогло уже многим. А знаете ли вы, что данный продукт на 90% состоит из мыла, а остальные 10% достались берёзовому дёгтю? Так вот, последняя составляющая и является самым уникальным и полезным, что только может быть в данном средстве.



Дегтярное мыло, полезность и вред которого с давних времён известны медицине, применяется при таких частых заболеваниях, как фурункулёз, экзема, а также при различных дерматологических недугах. Это средство регулярно используют для ухода за больными, которые лишены возможности передвигаться, в частности при образовании пролежней. Также мыло способно заживлять трещины на пятках, ссадины, ожоги, обморожения.



Это средство подходит практически для всех типов кожи, что является его незаменимым достоинством.



Единственное, что может привести в замешательство при использовании дегтярного мыла, - его резкий запах. Но и здесь можно найти выход – спрятать его в мыльницу, чтобы непривычное «амбре» не распространялось по всему помещению. Не стоит бояться, что после применения неприятный запах останется на долгое время, ведь он выветрится уже через несколько минут.



Давайте разберёмся, в каких случаях окажет помощь это незаменимое и универсальное средство.