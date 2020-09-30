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Из чего состоит гидросфера

Из чего состоит гидросфера (4 фото)

Автор:
30 сентября 2020 10:00
Сообщество : Факты
Метки: гидросфера   интересно   познавательно   факты   фото   
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Гидросфера — оболочка Земли, которая включает в себя воду наземных, подземных и воздушных источников воды называется гидросфера (от греческого hydra-вода и shpaira-шар). В этой оболочке вода существует в трех, естественных для неё, состояниях: в жидком (в реках, морях, озерах и т.д.), твердом(ледники), и газообразном(пар).

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Метки: гидросфера   интересно   познавательно   факты   фото   
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Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
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