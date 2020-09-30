Гидросфера — оболочка Земли, которая включает в себя воду наземных, подземных и воздушных источников воды называется гидросфера (от греческого hydra-вода и shpaira-шар). В этой оболочке вода существует в трех, естественных для неё, состояниях: в жидком (в реках, морях, озерах и т.д.), твердом(ледники), и газообразном(пар).
Из чего состоит гидросфера?
Водная оболочка состоит из Мирового океана (включает в себя моря и океаны), вод суши (реки, озера, ледники и подземные воды), воды в живых организмах и водяного пара в атмосфере.
Река
Рекой называется постоянный водный поток, движущийся в выработанном им углублении(русле). Река состоит из истока, устья, речной долины, русла и поймы.
Исток – место в котором река берет свое начало.Истоком может быть озеро, болото, ледник в горах.
Устье – место, в котором река впадает в другой водный объект, например, в озеро, море, или другую реку.
Речная долина – выточенное водой понижение в грунте, тянущееся от истока до устья.
Русло – углубление, по которому постоянно течет река.
Пойма – плоское, затопляемое во время половодья дно речной долины.
В результате постоянного течения реки образуются склоны долины – террасы.
Разницу между высотами точек истока и устья реки принято называть ее падением. Это значение выражается в метрах и обозначается, Н.
Уклон реки – это соотношение величины падения к общей длине реки. Оно обозначается (м/км). Реже – в процентах или промилле.
Поступление воды в реки называется их питанием.
В зависимости от источника питания существуют разные типы.
Если реку питают дождевые осадки, то такой тип называется дождевым, к таким рекам относится Амур, Амазонка. Аналогично.
Если питают тающие снега – снеговое (Обь, Енисей),
Если тающий ледник – ледниковое (Аракс, Риони, Тара, Футалефу, Лоа и другие реки горных регионов).
Если реку питает подземный источник, то тип её питания – подземный (Сырдарья, Амударья).
Существуют реки со смешанным питанием. ( Янцзы).
Исток – место в котором река берет свое начало.Истоком может быть озеро, болото, ледник в горах.
Устье – место, в котором река впадает в другой водный объект, например, в озеро, море, или другую реку.
Речная долина – выточенное водой понижение в грунте, тянущееся от истока до устья.
Русло – углубление, по которому постоянно течет река.
Пойма – плоское, затопляемое во время половодья дно речной долины.
В результате постоянного течения реки образуются склоны долины – террасы.
Разницу между высотами точек истока и устья реки принято называть ее падением. Это значение выражается в метрах и обозначается, Н.
Уклон реки – это соотношение величины падения к общей длине реки. Оно обозначается (м/км). Реже – в процентах или промилле.
Поступление воды в реки называется их питанием.
В зависимости от источника питания существуют разные типы.
Если реку питают дождевые осадки, то такой тип называется дождевым, к таким рекам относится Амур, Амазонка. Аналогично.
Если питают тающие снега – снеговое (Обь, Енисей),
Если тающий ледник – ледниковое (Аракс, Риони, Тара, Футалефу, Лоа и другие реки горных регионов).
Если реку питает подземный источник, то тип её питания – подземный (Сырдарья, Амударья).
Существуют реки со смешанным питанием. ( Янцзы).
Озеро
Озером называют естественно возникший водоём, существующий на ограниченной берегами территории. По происхождению выделяют такие видыозерных котловин:
Тектонические (образованные впоследствии разломов земной коры) – Байкал, Каспийское;
Вулканические (расположенные в кратерах не действующих вулканов) – Кроноцкое, Курильское, озеро Новой Зеландии,;
Ледниковые – в образовавшихся ранее выпаханных ледником впадинах – Ладонежское. Онежское, Селигер, Ильмень, Чудское;
Карстовые (возникают в местах растворения горных пород (известняка, гипса, мела) земными водами) - Неджели;
Завальные (образуются при преграждении движения реки) – Севан, Тана;
Старицы (участок реки, отделившийся от основного русла). Отличаются от завальных тем, что находятся на пойме;
Искусственные (пруды, водохранилища).
По стоку озера различаются на сточные (реки впадают и вытекают из водоема) и бессточные (реки только впадают)
Тектонические (образованные впоследствии разломов земной коры) – Байкал, Каспийское;
Вулканические (расположенные в кратерах не действующих вулканов) – Кроноцкое, Курильское, озеро Новой Зеландии,;
Ледниковые – в образовавшихся ранее выпаханных ледником впадинах – Ладонежское. Онежское, Селигер, Ильмень, Чудское;
Карстовые (возникают в местах растворения горных пород (известняка, гипса, мела) земными водами) - Неджели;
Завальные (образуются при преграждении движения реки) – Севан, Тана;
Старицы (участок реки, отделившийся от основного русла). Отличаются от завальных тем, что находятся на пойме;
Искусственные (пруды, водохранилища).
По стоку озера различаются на сточные (реки впадают и вытекают из водоема) и бессточные (реки только впадают)
Болото
Болото – участок ландшафта, с избыточной влагой, покрытый влаголюбивой растительностью. Появляются вследствие зарастания озер.
В зависимости от типа питания болота, болота делятся на верховые низовые.
Верховые болота питают атмосферные осадки. Например, дожди или снег. Для такого типа болот характерен видовой состав растительности. Причиной этому служит недостаток минералов в почве.
Низовые болота питают грунтовые или речные воды. Так как грунтовая вода богата минералами, для низовых болот характерна флора, требовательная к пищевым веществам.
В зависимости от типа питания болота, болота делятся на верховые низовые.
Верховые болота питают атмосферные осадки. Например, дожди или снег. Для такого типа болот характерен видовой состав растительности. Причиной этому служит недостаток минералов в почве.
Низовые болота питают грунтовые или речные воды. Так как грунтовая вода богата минералами, для низовых болот характерна флора, требовательная к пищевым веществам.
Ледники
Ледник – участок, покрытый замерзшей водой атмосферного происхождения. Образуются в местах, где скорость выпадения снега больше, чем скорость его таяния. Снеговая линия – линия, выше которой лежит нетающий снег. Для экваториальных и тропический широт, выше, чем в Арктике и Антарктиде. Ледники бывают нескольких видов:
Покровные. Покрывают земную поверхность независимо от изгибов рельефа. Движение льда происходит от центра к окраинам. Такой ледник имеет огромную мощность.Ледники Антарктиды, о. Гренландия
Горные. Покрывают участки гор над снеговой линией. Движение льда происходит по уклону долины. – Ледник вкл. Килиманджаро
Многолетняя мерзлота. Толщи мерзлых, горных пород, которые не таят на протяжении долгого времени.
Покровные. Покрывают земную поверхность независимо от изгибов рельефа. Движение льда происходит от центра к окраинам. Такой ледник имеет огромную мощность.Ледники Антарктиды, о. Гренландия
Горные. Покрывают участки гор над снеговой линией. Движение льда происходит по уклону долины. – Ледник вкл. Килиманджаро
Многолетняя мерзлота. Толщи мерзлых, горных пород, которые не таят на протяжении долгого времени.
Мировой океан
К мировому океану относится всё водное пространство, 70% от поверхности Земли. Делится на четыре океана – Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Моря – части океанов, отделенные сушей. Различают:
внутренние (которые глубоко вдаются в глубь материка, например Белое);
окраинные (прилегающие к материку с одной стороны, а с другой сообщающиеся с океаном, например Баренцево).
Залив – часть моря или океана, которая имеет связь с океаном и граничит с сушей. В зависимости от размера имеет названия бухта (небольшой залив) и фьорда (глубокий, длинный залив с обрывистыми берегами).
Проливы – водные пространства, соединяющие два океана.
Соленость морей и океанов
Соленость – это количество грамм соли растворенной в одном литре воды, измеряется в промилле. Зависит соленость от глубины океана и соотношения атмосферных осадков к испарению.
78% всего количества солей составляет натрий хлор, который придает воде соленый вкус, 11% магний хлор, который придает воде горький вкус, 11% - другие вещества.
Моря – части океанов, отделенные сушей. Различают:
внутренние (которые глубоко вдаются в глубь материка, например Белое);
окраинные (прилегающие к материку с одной стороны, а с другой сообщающиеся с океаном, например Баренцево).
Залив – часть моря или океана, которая имеет связь с океаном и граничит с сушей. В зависимости от размера имеет названия бухта (небольшой залив) и фьорда (глубокий, длинный залив с обрывистыми берегами).
Проливы – водные пространства, соединяющие два океана.
Соленость морей и океанов
Соленость – это количество грамм соли растворенной в одном литре воды, измеряется в промилле. Зависит соленость от глубины океана и соотношения атмосферных осадков к испарению.
78% всего количества солей составляет натрий хлор, который придает воде соленый вкус, 11% магний хлор, который придает воде горький вкус, 11% - другие вещества.
Морские течения
Морским течением называют водное перемещение. Причины таких перемещений могут быть разные. По происхождению течения делятся на:
Ветровые (вызываются действием сезонных ветров);
Дрейфовые (вызваны постоянными ветрами);
Сточные (появляются из-за разницы в уровнях воды в разных частях океана);
Конвекционные(плотностные) (распределяют равномерно плотность океанической воды);
Компенсационные (возмещает отток воды);
Приливно-отливные (периодические течения, зависящие от притяжения Луны).
По теплоте воды, течения делятся на теплые, холодные и нейтральные. А по периодичности появления на кратковременные, периодические и постоянные.
Ветровые (вызываются действием сезонных ветров);
Дрейфовые (вызваны постоянными ветрами);
Сточные (появляются из-за разницы в уровнях воды в разных частях океана);
Конвекционные(плотностные) (распределяют равномерно плотность океанической воды);
Компенсационные (возмещает отток воды);
Приливно-отливные (периодические течения, зависящие от притяжения Луны).
По теплоте воды, течения делятся на теплые, холодные и нейтральные. А по периодичности появления на кратковременные, периодические и постоянные.
Суша в океане
Суша в океанах существует в двух видах: острова и полуострова.
Острова – небольшие участки суши, полностью окруженные водой. По происхождению делятся на материковые (часть материка, отделенная морем), коралловые (образованные скелетами отмерших коралловых полипов) и вулканические (образованные впоследствии извержений вулканов на дне моря).
Полуострова – участки суши, частично окруженные водой. Различают отчленившиеся (являющиеся продолжением материка и причленившиеся (не имеющие ничего общего с материков в геологическом смысле).
Несмотря на то, что вода составляет большую часть площади Земли, воды, пригодной для питья не так много. В основном, а точнее 94% всей воды, принадлежит Мировому океану. Воды Мирового океана содержат соли, из-за которых её нельзя пить. Большая часть оставшейся пресной воды находится в грунтовых водах и ледниках. В легкодоступных для человека реках и озерах менее 1% пресной воды. Так что берегите воду. Не забывайте закрывать за собой кран и не тратьте воду напрасно, ведь у человечества её не так много.
Острова – небольшие участки суши, полностью окруженные водой. По происхождению делятся на материковые (часть материка, отделенная морем), коралловые (образованные скелетами отмерших коралловых полипов) и вулканические (образованные впоследствии извержений вулканов на дне моря).
Полуострова – участки суши, частично окруженные водой. Различают отчленившиеся (являющиеся продолжением материка и причленившиеся (не имеющие ничего общего с материков в геологическом смысле).
Несмотря на то, что вода составляет большую часть площади Земли, воды, пригодной для питья не так много. В основном, а точнее 94% всей воды, принадлежит Мировому океану. Воды Мирового океана содержат соли, из-за которых её нельзя пить. Большая часть оставшейся пресной воды находится в грунтовых водах и ледниках. В легкодоступных для человека реках и озерах менее 1% пресной воды. Так что берегите воду. Не забывайте закрывать за собой кран и не тратьте воду напрасно, ведь у человечества её не так много.
Причина, по которой земли не ушли под воду и не завяли растения – круговорот воды в природе, или как его ещё называют – гидрологический цикл. Рассматривая схему протекания гидрологического цикла можно начинать из любой точки, ведь откуда не начни, цикл приведет в исходное место. Мы начнем с испарения воды из морей и океанов. Под действием солнечного света вода нагревается и медленно начинает испаряться в атмосферу, в которой присутствует в виде водяного пара. Как показано на рисунке, вода испаряется не только из морей и океанов, но и из поверхности земли. На протяжении дней и недель, вода испаряется, накапливаясь в виде облаков. Благодаря ветру, который переносит облака из одного место на другое, вода продолжает путь и переносится к горам. Выпадают осадки, и вода попадает обратно в реки, ледники и грунтовые воды. Откуда заново начинает путь. Этот цикл занимает 20 км поверхности, поднимаясь до 15 км в атмосферу, и до 5 км вглубь.
Гидрологический цикл не только поддерживает процент воды, но и влияет на влажность окружающей среды. Влажность является движущей силой штормов и отвечает за разделение электрического заряда, что приводит к молнии. Молнии в свою очередь могут привести к пожарам в лесах. Вот так велико значение круговорота воды в природе.
Гидрологический цикл не только поддерживает процент воды, но и влияет на влажность окружающей среды. Влажность является движущей силой штормов и отвечает за разделение электрического заряда, что приводит к молнии. Молнии в свою очередь могут привести к пожарам в лесах. Вот так велико значение круговорота воды в природе.
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Метки: гидросфера интересно познавательно факты фото
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