Пара превратила шахту для ядерных ракет в причудливый замок

Супруги потратили 30 лет на то, чтобы превратить шахту для ядерных ракет в подземный замок.
Муж с женой из США уже почти 30 лет живут в военном бункере и рассказали, каково это. Несмотря на то что их квартира находится глубоко под землёй, супруги смогли превратить её из хранилища ядерных боеголовок в хоромы.
Эдвард и Диана Педен из штата Канзас живут в необычном доме — это бывший военный бункер.
Ещё в 1983 году мужчина узнал, что этот объект продаётся, и загорелся идей его купить. В 1960-х годах в этом месте хранились ядерные боеголовки, но когда Карибский кризис закончился, военные сменили место дислокации.
"Когда я впервые увидел бункер, я был озадачен. Он был затоплен и разрушен, но всё равно оставался интересным."
Ещё в 1983 году мужчина узнал, что этот объект продаётся, и загорелся идей его купить. В 1960-х годах в этом месте хранились ядерные боеголовки, но когда Карибский кризис закончился, военные сменили место дислокации.
"Когда я впервые увидел бункер, я был озадачен. Он был затоплен и разрушен, но всё равно оставался интересным."
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Мысль о приобретении бункера не оставляла Эдварда, и он всё-таки решился на сделку. Уникальная недвижимость принадлежала спасательной компании, которая согласилась продать объект за кругленькую сумму. Правда, после оформления всех документов американец немного растерялся, в отличие от студента, придумавшего способ попасть на пару.
"Я не знал, что теперь мне делать с этим бункером. Купил его за приличную цену."
"Я не знал, что теперь мне делать с этим бункером. Купил его за приличную цену."
У супругов ушло больше десяти лет, чтобы привести это место в порядок. Главная проблема, с которой столкнулись Эдвард и Диана, — вода, затопившая все помещения в убежище.
"Вода оставила настоящий беспорядок, который надо было убирать. Мы смоги переехать туда только в 1993 году."
"Вода оставила настоящий беспорядок, который надо было убирать. Мы смоги переехать туда только в 1993 году."
После наведения порядка новые жильцы стали обустраивать свой быт. Эдвард построил в трёхэтажном бункере четыре спальни, кухню, санузел, три общие комнаты и даже оранжерею. Получилось идеальное место для вечеринок — вредные соседи точно не станут жаловаться на шум.
"Мы можем одновременно поселить 26 человек. Приятно иметь такой вариант, здесь так много места."
О придомовой территории пара тоже не забыла. У супругов во владении 35 акров земли, пруд с рыбой и взлётно-посадочная полоса, на которую могут садиться легкомоторные самолёты.
"Мы можем одновременно поселить 26 человек. Приятно иметь такой вариант, здесь так много места."
О придомовой территории пара тоже не забыла. У супругов во владении 35 акров земли, пруд с рыбой и взлётно-посадочная полоса, на которую могут садиться легкомоторные самолёты.
Электроэнергию семья получает от сети, но на всякий случай у них есть генератор и даже солнечные батареи. Бункер, по словам Эдварда, способен пережить любые катаклизмы — идеальное место для жизни в условиях апокалипсиса.
"Наш бункер может выдержать локальный ядерный удар или торнадо. Это уникальный дом с очень прочными бетонными стенами."
Правда, как признался 73-летний мужчина, они с женой собираются продать этот дом. У них уже нет столько сил и энергии, чтобы поддерживать жилище в хорошем состоянии.
"Пять лет назад у меня случился инсульт, и я уже не так здоров, как раньше. Пора отдать это место в другие руки. Ну а мы, вероятно, останемся в Канзасе."
"Пять лет назад у меня случился инсульт, и я уже не так здоров, как раньше. Пора отдать это место в другие руки. Ну а мы, вероятно, останемся в Канзасе."
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