Пара превратила шахту для ядерных ракет в причудливый замок

Правда, как признался 73-летний мужчина, они с женой собираются продать этот дом. У них уже нет столько сил и энергии, чтобы поддерживать жилище в хорошем состоянии.



"Пять лет назад у меня случился инсульт, и я уже не так здоров, как раньше. Пора отдать это место в другие руки. Ну а мы, вероятно, останемся в Канзасе."