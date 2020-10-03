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Пара превратила шахту для ядерных ракет в причудливый замок

Пара превратила шахту для ядерных ракет в причудливый замок (16 фото)

Автор:
03 октября 2020 09:52
Сообщество : Истории
Метки: в мире   замок   история   люди   переделка   ремонт   фото   шахта   
685
16
Супруги потратили 30 лет на то, чтобы превратить шахту для ядерных ракет в подземный замок.
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Метки: в мире   замок   история   люди   переделка   ремонт   фото   шахта   
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7k
Bely 19 минут назад
а где замок?
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3k
Летучий Мыш 11 минут назад
Наверное, как отель такое место зашло бы.
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