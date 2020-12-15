21-летняя девушка собирается проплыть через Атлантику, преодолев более 4800 км

Девушка записалась на гонку в мае прошлого года, когда находилась в отпуске на Антигуа, тогда она с трепетом наблюдала, как гребцы достигают финиша.



У неё не было опыта, но она понимала, что оказаться в океане — было её «единственным истинным призванием».



В январе она начала тренироваться, впервые же Жасмин попала в океанскую гребную лодку в Хартлпуле.



«Дело не только в самой гребле, это больше о том, что в море нужно быть одному и справляться с одиночеством, рутиной и физическими нагрузками, — говорит она. — Речь идёт о выносливости, однако это [будет происходить] на воде, в океане, — это то, о чём я всё время думала. Я не хотела бежать марафон, я хотела грести.»



«Идея пришла мне в голову, когда я увидела финишную черту в 2017 году, я была там под парусом, и я решила, что мне нужно это сделать — это было моим единственным истинным призванием.»