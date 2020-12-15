FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4412 постов • 1145 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
21-летняя девушка собирается проплыть через Атлантику, преодолев более 4800 км

21-летняя девушка собирается проплыть через Атлантику, преодолев более 4800 км (6 фото)

Автор:
15 декабря 2020 09:32
Сообщество : Истории
Метки: в мире   гребля   интересное   история   люди   мечта   фото   хобби   
451
6
21-летняя учительница плавания, которая никогда в жизни до января месяца этого года не занималась греблей, отправилась в путешествие, чтобы стать самой молодой женщиной, преодолевшей в одиночку путь через Атлантический океан длиной 3000 миль (4828 км).
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   гребля   интересное   история   люди   мечта   фото   хобби   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
BillyBonzz Час назад
Где то мы уже видели нечто подобное
Где то мы уже видели нечто подобное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
KOSTELLO 43 минуты назад
Только на веслах?
Сильна малышка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злой чебурек Час назад
Через дней 5 попросится, чтобы забрали домой. Одна тренировка в день%)) Боин, тут грести нон стоп 70 дней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно Коллекции из самых неожиданных вещей Коллекции из самых неожиданных вещей Пара превратила шахту для ядерных ракет в причудливый замок Пара превратила шахту для ядерных ракет в причудливый замок Учительница из Миннесоты пожертвовала свою почку сторожу школы Учительница из Миннесоты пожертвовала свою почку сторожу школы Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Женщина нашла сундук набитый человеческими зубами Женщина нашла сундук набитый человеческими зубами
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

795438



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Не пережил Собянина: в Москве спилили 300-летний дуб
2
172
Не пережил Собянина: в Москве спилили 300-летний дуб
﻿
Набирающие популярность в сообществах
На небесном синем блюде
0
1
На небесном синем блюде
Праздничный салат с курицей "Елочки в снегу" на Новый год 2021!
1
5
Праздничный салат с курицей "Елочки в снегу" на Новый год 2021!
«Выхожу на балкон и рыдаю»: откровения учителей об ужасах дистанта (7 фото)
«Выхожу на балкон и рыдаю»: откровения учителей об ужасах дистанта (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#животные#прикольные#смешные#картинки#разное#забавно#милота#новый год
#интересно#история#сша#россия#на различный вкус#подборка#авто авария#искусство#настроение#полиция
#прикол#факты#интересное#люди#авария#позитив#дтп#комментарии#новости#рождество

На что жалуетесь?

Вернуться