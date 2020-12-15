21-летняя девушка собирается проплыть через Атлантику, преодолев более 4800 км

21-летняя учительница плавания, которая никогда в жизни до января месяца этого года не занималась греблей, отправилась в путешествие, чтобы стать самой молодой женщиной, преодолевшей в одиночку путь через Атлантический океан длиной 3000 миль (4828 км).
Жасмин Харрисон (Jasmine Harrison) принимает участие в Talisker Atlantic Challenge, изнурительном испытании, в котором ей предстоит самостоятельно пересечь второй по величине океан в мире.
Учительница плавания надеется завершить свой заплыв примерно за 70 дней, при этом ежедневно она рассчитывает выпивать около 10 литров воды и сжигать более 5000 калорий.
Она отплыла от Гомеры, что на Канарских островах, в 10:30 в субботу и будет грести в открытом океане несколько месяцев, пока не достигнет финишной черты — Верфи Нельсона, расположенной на Антигуа и Барбуда.
Девушка — одна из восьми человек, которые приняли участие в этом одиночном соревновании, помимо одиночек в этом непростом состязании также участвуют команды-двойки, тройки и четвёрки.
Отметим, что самой молодой женщиной, пересекшей Атлантику в одиночку, считается американка Кэти Спотц (Кати Споц). Ей удалось это сделать в 2010 году в возрасте 22 лет и 260 дней.
Она отплыла от Гомеры, что на Канарских островах, в 10:30 в субботу и будет грести в открытом океане несколько месяцев, пока не достигнет финишной черты — Верфи Нельсона, расположенной на Антигуа и Барбуда.
Девушка — одна из восьми человек, которые приняли участие в этом одиночном соревновании, помимо одиночек в этом непростом состязании также участвуют команды-двойки, тройки и четвёрки.
Отметим, что самой молодой женщиной, пересекшей Атлантику в одиночку, считается американка Кэти Спотц (Кати Споц). Ей удалось это сделать в 2010 году в возрасте 22 лет и 260 дней.
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Жасмин, которая начала заниматься греблей только в январе этого года после того, как она записалась на гонку в мае прошлого года, надеется вдохновить других молодых женщин на осуществление своей мечты.
«Это выглядит немного безумно и это лишь начало погружения, — говорит Жасмин, родом которая из Тирска, Северный Йоркшир, Великобритания. — Я никогда в жизни не гребла — я занималась всем, чем угодно — плаванием, пятиборьем, большинством стандартных видов спорта. Но только никогда не греблей.»
«Я собираюсь стать самой молодой женщиной, которая смогла это осуществить — для меня большая честь вдохновлять молодых людей на то, что им не нужен кто-то пожилой или кто-либо ещё, чтобы что-либо делать.»
«Вы можете осуществить свои мечты, большие или маленькие. У меня нет команды, и я не думала, что смогу добиться этого до 30 лет. Если ты этого хочешь, давай, бери и делай.»
«Это выглядит немного безумно и это лишь начало погружения, — говорит Жасмин, родом которая из Тирска, Северный Йоркшир, Великобритания. — Я никогда в жизни не гребла — я занималась всем, чем угодно — плаванием, пятиборьем, большинством стандартных видов спорта. Но только никогда не греблей.»
«Я собираюсь стать самой молодой женщиной, которая смогла это осуществить — для меня большая честь вдохновлять молодых людей на то, что им не нужен кто-то пожилой или кто-либо ещё, чтобы что-либо делать.»
«Вы можете осуществить свои мечты, большие или маленькие. У меня нет команды, и я не думала, что смогу добиться этого до 30 лет. Если ты этого хочешь, давай, бери и делай.»
Девушка записалась на гонку в мае прошлого года, когда находилась в отпуске на Антигуа, тогда она с трепетом наблюдала, как гребцы достигают финиша.
У неё не было опыта, но она понимала, что оказаться в океане — было её «единственным истинным призванием».
В январе она начала тренироваться, впервые же Жасмин попала в океанскую гребную лодку в Хартлпуле.
«Дело не только в самой гребле, это больше о том, что в море нужно быть одному и справляться с одиночеством, рутиной и физическими нагрузками, — говорит она. — Речь идёт о выносливости, однако это [будет происходить] на воде, в океане, — это то, о чём я всё время думала. Я не хотела бежать марафон, я хотела грести.»
«Идея пришла мне в голову, когда я увидела финишную черту в 2017 году, я была там под парусом, и я решила, что мне нужно это сделать — это было моим единственным истинным призванием.»
У неё не было опыта, но она понимала, что оказаться в океане — было её «единственным истинным призванием».
В январе она начала тренироваться, впервые же Жасмин попала в океанскую гребную лодку в Хартлпуле.
«Дело не только в самой гребле, это больше о том, что в море нужно быть одному и справляться с одиночеством, рутиной и физическими нагрузками, — говорит она. — Речь идёт о выносливости, однако это [будет происходить] на воде, в океане, — это то, о чём я всё время думала. Я не хотела бежать марафон, я хотела грести.»
«Идея пришла мне в голову, когда я увидела финишную черту в 2017 году, я была там под парусом, и я решила, что мне нужно это сделать — это было моим единственным истинным призванием.»
Гонка обычно продолжается примерно в течение 90 дней, и у Жасмин достаточно необходимой ей пищи, в том числе хлопьев и шоколада, чтобы продержаться в океане три изнурительных месяца.
Правда сама девушка надеется закончить своё путешествие раньше — за 70 дней — несмотря на то, что в прошлом году она не особо-то и тренировалась.
Жасмин заядлая спортсменка, которая в прошлом занималась триатлоном, однако она отмечает, что это стало для неё совершенно новым испытанием — пересечь океан на 6,5-метровой гребной лодке по имени Арго (Argo).
В зависимости от ветра судно может развивать скорость до 15 узлов (27,7 км/ч), но она рассчитывает на греблю со скоростью около 3 узлов (5,5 км/ч).
Правда сама девушка надеется закончить своё путешествие раньше — за 70 дней — несмотря на то, что в прошлом году она не особо-то и тренировалась.
Жасмин заядлая спортсменка, которая в прошлом занималась триатлоном, однако она отмечает, что это стало для неё совершенно новым испытанием — пересечь океан на 6,5-метровой гребной лодке по имени Арго (Argo).
В зависимости от ветра судно может развивать скорость до 15 узлов (27,7 км/ч), но она рассчитывает на греблю со скоростью около 3 узлов (5,5 км/ч).
«Почти год назад я впервые начала заниматься греблей, — отмечает девушка. — Я всегда хотела научиться.»
«Я готовилась с января.»
«Тренировки не были слишком интенсивными. Я хотела получать удовольствие от этого процесса, включая тренировки.»
«Я проводила одно занятие в день. Во время логдауна дополнительные вещи я делала самостоятельно.»
«Я хотела расслабиться и получать от этого удовольствие.»
«Я готовилась с января.»
«Тренировки не были слишком интенсивными. Я хотела получать удовольствие от этого процесса, включая тренировки.»
«Я проводила одно занятие в день. Во время логдауна дополнительные вещи я делала самостоятельно.»
«Я хотела расслабиться и получать от этого удовольствие.»
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