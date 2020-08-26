Австралийка рассказала, как отказ от алкоголя помог ей изменить её жизнь

Жюстин рассказала, что в начале стоит делать то, что приносит пользу вашему организму — заниматься спортом, правильно питаться и хорошо спать.



Проблемой стали праздники и посиделки с друзьями. Чтобы избежать соблазна заказать себе что-нибудь покрепче, Жюстин встречалась со знакомыми утром или в районе обеда — там обычно никто не предлагал ей пропустить по стаканчику.



На свадьбах, днях рождениях и просто походах в бар дело обстояло немного сложнее. Там у Жюстин часто спрашивали, почему она не пьёт, на что она всегда отвечала предельно честно — она не смогла бы просто остановится на одном бокальчике.



Жюстин поделилась советом с теми, кто не хочет обсуждать свой отказ от алкоголя с другими людьми. Просто налейте в бокал газировку и немного яблочного сока — тогда все подумают, что у вас шампанское и не будут приставать с расспросами.