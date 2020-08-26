Австралийка рассказала, как отказ от алкоголя помог ей изменить её жизнь

Иногда для того, чтобы решиться на изменения в своей жизни, нужен толчок извне.
Для австралийки Жюстин Уитчёрч стимулом для пересмотра своих привычек оказалась её дочка: девочка испугалась за маму, которая могла выпить три бутылки вина за день. Опасения ребёнка поддержал и доктор, который предупредил женщину, что такое количество алкоголя её попросту убьёт. Тогда Жюстин решила бросить пить — и она оказалась успешна в этом деле.
47-летняя Жюстин Уитчёрч бросила пить 7 лет назад и с тех пор придерживается здорового образа жизни. За это время она успела похудеть на 17 килограммов и поучаствовать в 4 соревнованиях фитнес-моделей.
До того, как она бросила пить, Жюстин могла выпить около 3 бутылок вина в день, иногда дополняя их рюмками водки.
До того, как она бросила пить, Жюстин могла выпить около 3 бутылок вина в день, иногда дополняя их рюмками водки.
Завязать с алкоголем женщине помогла дочь и врачи
Однажды 9-летняя девочка со слезами на глазах сказала матери:
"Мама, я боюсь, что тебе никогда не станет лучше".
Врачи подтвердили опасения девочки: Жюстин оставалось жить несколько месяцев, если бы она не изменила свой образ жизни. У неё был высокий риск сердечного приступа, синяки по всему телу и постоянно выпадающие волосы.
"Мама, я боюсь, что тебе никогда не станет лучше".
Врачи подтвердили опасения девочки: Жюстин оставалось жить несколько месяцев, если бы она не изменила свой образ жизни. У неё был высокий риск сердечного приступа, синяки по всему телу и постоянно выпадающие волосы.
Жюстин решила бросить пить, и на пути к этому ей пришлось нелегко
Жюстин рассказала, что в начале стоит делать то, что приносит пользу вашему организму — заниматься спортом, правильно питаться и хорошо спать.
Проблемой стали праздники и посиделки с друзьями. Чтобы избежать соблазна заказать себе что-нибудь покрепче, Жюстин встречалась со знакомыми утром или в районе обеда — там обычно никто не предлагал ей пропустить по стаканчику.
На свадьбах, днях рождениях и просто походах в бар дело обстояло немного сложнее. Там у Жюстин часто спрашивали, почему она не пьёт, на что она всегда отвечала предельно честно — она не смогла бы просто остановится на одном бокальчике.
Жюстин поделилась советом с теми, кто не хочет обсуждать свой отказ от алкоголя с другими людьми. Просто налейте в бокал газировку и немного яблочного сока — тогда все подумают, что у вас шампанское и не будут приставать с расспросами.
Проблемой стали праздники и посиделки с друзьями. Чтобы избежать соблазна заказать себе что-нибудь покрепче, Жюстин встречалась со знакомыми утром или в районе обеда — там обычно никто не предлагал ей пропустить по стаканчику.
На свадьбах, днях рождениях и просто походах в бар дело обстояло немного сложнее. Там у Жюстин часто спрашивали, почему она не пьёт, на что она всегда отвечала предельно честно — она не смогла бы просто остановится на одном бокальчике.
Жюстин поделилась советом с теми, кто не хочет обсуждать свой отказ от алкоголя с другими людьми. Просто налейте в бокал газировку и немного яблочного сока — тогда все подумают, что у вас шампанское и не будут приставать с расспросами.
Благодаря отказу от вредной привычки и походам в спортзал, женщина сумела похудеть на 17 килограммов
Жюстин призналась, что полюбить спорт ей помог тренер. Сначала она стеснялась своих способностей, но постепенно настолько втянулась, что даже сама стала тренером и фитнес-моделью.
Жюстин даже 4 раза участвовала в соревнованиях фитнес-моделей
Вместе с Жюстин измениться решил и её муж
Сейчас Жюстин работает тренером и пишет свою книгу
Женщина считает, что алкоголь — это единственный наркотик, за неупотребление которого людям приходится оправдываться.
Своим примером Жюстин хочет и других людей вдохновить на отказ от вредной привычки — надеемся, что у неё получится.
Своим примером Жюстин хочет и других людей вдохновить на отказ от вредной привычки — надеемся, что у неё получится.
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