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Австралийка рассказала, как отказ от алкоголя помог ей изменить её жизнь

Австралийка рассказала, как отказ от алкоголя помог ей изменить её жизнь (9 фото)

Автор:
26 августа 2020 08:52
Сообщество : Жизнь
Метки: алкоголь   в мире   жизнь   здоровые   история   люди   фото   
530
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Иногда для того, чтобы решиться на изменения в своей жизни, нужен толчок извне.

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Метки: алкоголь   в мире   жизнь   здоровые   история   люди   фото   
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1  комментарий
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Паха 4 минуты назад
тоже года три как не стал пить ничего алкогольного, ощущения славные, сон охрененный ни каких тебе отходняков после праздников, да и праздновать и радоваться отлично получается без алкоголя и за руль всегда можно. Круть одним словом.
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