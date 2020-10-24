Женщина нашла сундук набитый человеческими зубами

Как уточнила пользователь, страшную находку она обнаружила спустя год после свадьбы. Жительница Англии заметила, что муж не расстается с мешочком, в котором хранятся человеческие зубы. Выяснилось, что все зубы принадлежали покойным родственникам. Удивлению автора поста не было предела: аналогичные мешочки с человеческими зубами носили и другие члены семьи. Они объяснили женщине, что после смерти близких делят зубы между собой, а содержимое ушедшего в мир иной человека высыпают в сундук. За несколько поколений в нем накопились тысячи зубов.



"В семье моего мужа существует чрезвычайно причудливый набор ритуалов, связанных со смертью и похоронами. Они из Уэльса, но я не думаю, что это связано с культурой. Я не нашла обоснование этим традициям ни в культуре, ни в религии здешних мест. Думаю, они просто сборище чудаков», – пришла к выводу автор."