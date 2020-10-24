FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4275 постов • 1118 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Женщина нашла сундук набитый человеческими зубами

Женщина нашла сундук набитый человеческими зубами (2 фото)

Автор:
24 октября 2020 09:01
Сообщество : Истории
Метки: в мире   история   люди   страшно   сундук   ужас   фото   
398
2
Жительница Великобритании рассказала на сайте Reddit о том, как была напугана, найдя сундук мужа с тысячами человеческих зубов, она опубликовала свою историю в подразделе AmItheAsshole.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   история   люди   страшно   сундук   ужас   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Зубной фей, мать его)))))
Зубной фей, мать его)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Yasen_Perec Час назад
Женщина нашла сундук набитый человеческими зубами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Рыбаки поймали гигантского морского дьявола весом 80 килограммов Рыбаки поймали гигантского морского дьявола весом 80 килограммов Бункер из школьных автобусов Бункер из школьных автобусов Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу В Таиланде семья отведала суши, зараженные светящимися флуоресцентными бактериями В Таиланде семья отведала суши, зараженные светящимися флуоресцентными бактериями Мальчик, который копировал трюки Брюса Ли, сам стал легендой Мальчик, который копировал трюки Брюса Ли, сам стал легендой
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

342878



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья
6
133
"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
6
387
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Skoda Kodiaq российской сборки: народный тест-драйв от VAGовода со стажем
0
14
Skoda Kodiaq российской сборки: народный тест-драйв от VAGовода со стажем
Дно второй раз оказался самым матерящимся городом России
0
26
Дно второй раз оказался самым матерящимся городом России
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото)
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#кино#задержание#актеры#китай#ретро#авария#дтп
#юмор#прикол#животные#новости#автомир#дети#медицина#пандемия#авто авария#женщины
#факты#россия#интересное#полиция#автомобили#картинки#разное#gif#война#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться