Женщина нашла сундук набитый человеческими зубами

Жительница Великобритании рассказала на сайте Reddit о том, как была напугана, найдя сундук мужа с тысячами человеческих зубов, она опубликовала свою историю в подразделе AmItheAsshole.
Как уточнила пользователь, страшную находку она обнаружила спустя год после свадьбы. Жительница Англии заметила, что муж не расстается с мешочком, в котором хранятся человеческие зубы. Выяснилось, что все зубы принадлежали покойным родственникам. Удивлению автора поста не было предела: аналогичные мешочки с человеческими зубами носили и другие члены семьи. Они объяснили женщине, что после смерти близких делят зубы между собой, а содержимое ушедшего в мир иной человека высыпают в сундук. За несколько поколений в нем накопились тысячи зубов.
"В семье моего мужа существует чрезвычайно причудливый набор ритуалов, связанных со смертью и похоронами. Они из Уэльса, но я не думаю, что это связано с культурой. Я не нашла обоснование этим традициям ни в культуре, ни в религии здешних мест. Думаю, они просто сборище чудаков», – пришла к выводу автор."
"В семье моего мужа существует чрезвычайно причудливый набор ритуалов, связанных со смертью и похоронами. Они из Уэльса, но я не думаю, что это связано с культурой. Я не нашла обоснование этим традициям ни в культуре, ни в религии здешних мест. Думаю, они просто сборище чудаков», – пришла к выводу автор."
Больше всего пользователя напугало то, что такая же судьба ждет и ее зубы. По мнению мужа, зубы его супруги достанутся их совместным детям, а после их кончины также отправятся в семейный «клад».
"Муж очень возмущался, когда я сказала, что не желаю участвовать в этом ритуале, — подчеркнула недовольная женщина. — Он спросил, неужели мне действительно хочется, чтобы у детей ничего не осталось на память обо мне, когда я умру»."
В комментариях пользователя встали на сторону автора. Они признались, что как и автор поста, живут в в Уэльсе, но никогда не слышали о подобной традиции.
"Муж очень возмущался, когда я сказала, что не желаю участвовать в этом ритуале, — подчеркнула недовольная женщина. — Он спросил, неужели мне действительно хочется, чтобы у детей ничего не осталось на память обо мне, когда я умру»."
В комментариях пользователя встали на сторону автора. Они признались, что как и автор поста, живут в в Уэльсе, но никогда не слышали о подобной традиции.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка в инвалидной коляске стала успешной моделью
- В Таиланде семья отведала суши, зараженные светящимися флуоресцентными бактериями
- Рыбаки поймали гигантского морского дьявола весом 80 килограммов
- Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу
- Бункер из школьных автобусов
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...