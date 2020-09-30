"Здесь был Веня": турист прибил к скале табличку со своим именем

Вандал вооружился стремянкой и дрелью, чтобы увековечить о себе память. Тот самый случай, когда возраст приходит отдельно от мудрости.
Крымчане и разумные туристы были вне себя от поведения одного из отдыхающих. Мужчина в красных плавках испортил скалу на диком пляже в бухте Любви близ Судака, прибив на нее табличку с собственным именем.
Для этого вандал притащил стремянку и с помощью инструмента прикрутил табличку к камню. Присутствовавшие при этом туристы пытались отговорить нахала, но тому, как видим, море было по колено.
По словам отдыхающих, он минут сорок долбил твердый камень долотом, и уже через час на скале висела памятная доска с безграмотной надписью.
Отдыхающие возмутились этим актом вандализма и после огласки в соцсетях сотрудники "Судакского лесоохотничьего хозяйства" табличку демонтировали. Побережье Нового Света входит в региональную особо охраняемую природную территорию, поэтому поведение туриста не просто недопустимо и попадает под статью.
Обсуждая этот инцидент в паблике "Подслушано в Судаке", интернет-пользователи узнали героя-вандала, заметив, что идея с увековечиванием скалы возникла у этого товарища давно.
Жаль только, что пока никакой информации о административном наказании дяди Вени в СМИ нет. Или теперь каждый турист может безнаказанно портить природу?
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так это Шариков безобразничает