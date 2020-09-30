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"Здесь был Веня": турист прибил к скале табличку со своим именем

"Здесь был Веня": турист прибил к скале табличку со своим именем (7 фото)

Автор:
30 сентября 2020 10:46
Сообщество : Жить в России
Метки: вандализм   крым   курорт   отдых   отдыхающие   скала   судак   
1654
7
Вандал вооружился стремянкой и дрелью, чтобы увековечить о себе память. Тот самый случай, когда возраст приходит отдельно от мудрости.

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Метки: вандализм   крым   курорт   отдых   отдыхающие   скала   судак   
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15  комментариев
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20k
Vazari 2 часа назад
Надо было лестницу убрать, пока этот дятел на горе торчал
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6k
Артём 16 минут назад
Что млять вообще на табличке написано? Какой-то бессвязный набор слов.
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19k
Батончик с маком 23 минуты назад
"бывшая собака"?
так это Шариков безобразничает
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198
Тюлень Боевой Полчаса назад
Киса и Ося были тут!
Киса и Ося были тут!
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21k
Андрей 40 минут назад
"Здесь был Веня": турист прибил к скале табличку со своим именем
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20k
sportage030 55 минут назад
Ну и висела бы эта говно табличка сто лет и никому не мешала бы, раздули бл!
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740
rustemmedved sportage030 42 минуты назад
От авторов "оставлю в лесу немного мусора, не в машине же его вести" и "тихо с n издил и ушел, называется нашел".
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12k
Kost Час назад
Вандализм - это когда из баллончиков какую то х-ню рисуют (на одной из фоток что то синеется), а тут вполне цивильно, тем более на скале в море без матов и саморекламы.
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33k
dima423 Час назад
чето я не понял че за укуренный бред там написан?
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10
Никита Час назад
Давайте напишем:"Киса и Ося были тут!"И.Ильф,Е.Петров "12 стульев'
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53k
Igor Час назад
"Здесь был Веня": турист прибил к скале табличку со своим именем
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7k
harlamov Час назад
А кто-нибудь может эту надпись перевести?
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11k
робт harlamov Час назад
короче этот му*дак с 80го года на этом месте отдыхал (как в том самом фильме) вместе с посонами, а всякая челядь мешала
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
"Здесь был Веня": турист прибил к скале табличку со своим именем
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
Том Сойер 2 часа назад
"Здесь был Веня": турист прибил к скале табличку со своим именем
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