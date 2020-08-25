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Вся суть неутешительно летнего сезона в Сочи 2020

Вся суть неутешительно летнего сезона в Сочи 2020 (17 фото)

Автор:
25 августа 2020 09:52
Метки: девушки   курорт   отдых   отпуск   пляж   россия   сочи   юмор   
1759
17
Лето подходит к концу, а это значит, что можно подводить итоги курортного сезона необычного 2020 года. Весело, местами печально, но коротко и по делу!

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Метки: девушки   курорт   отдых   отпуск   пляж   россия   сочи   юмор   
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5  комментариев
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126
freepoint 43 минуты назад
Комментарий к фото
Мне кажется, сквозь него виднеется турецкий берег...
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23k
Fat Lynx freepoint 19 минут назад
Комментарий к фото
если не виднеется, то это уже беляш.
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3k
Петрович 36 секунд назад
Нечайно был я в этом Сочи. Буээээ
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259
Shekhar Kapur 7 минут назад
Сейчас минусов накидают за мой коммент . Но я не понимаю тех людей, кто едет отдыхать на наш юг или Турцию. Нет денег, можно в Тунис, Тайланд, Кипр поехать . Лучше подождать открытия границ и поехать на нормальный отдых . Сейчас только Танзания и Хорватия открыты, но я там была уже. Так что подожду , но к нам отдыхать даже в 5 звёзд, даже, если доплатят хорошо- не поеду .
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5k
Дельфин Красивый 41 минуту назад
ващет в Сочи сейчас самое время ехать, не жарко, народа меньше, нет детей
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