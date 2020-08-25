Вся суть неутешительно летнего сезона в Сочи 2020

Лето подходит к концу, а это значит, что можно подводить итоги курортного сезона необычного 2020 года. Весело, местами печально, но коротко и по делу!
В каких позах отдыхающие только не загорали, чтобы получить максимум солнечных лучей
Когда все лежаки с зонтиками заняты, то приходится выкручиваться
З - забота
У спасателей в этом году очень много работы
Практически вся Россия рванула в Сочи этим летом. На фото, видимо, представитель не туристической сферы курортного города
Знаменитый сочинский маркетинг
Сочинские рынки - это отдельная песня
Весело, задорно - по-сочински
Достал навязчивый маркетинг? Тогда вот футболка на все случаи жизни
Вот, кстати, самые известные приставалы отечественного юга
В коллекцию креативных сочинских фото
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