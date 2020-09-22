FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3436 постов • 633 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Где лояльность к своим гражданам?": олимпийской чемпионке не понравился отдых Крыму

"Где лояльность к своим гражданам?": олимпийской чемпионке не понравился отдых Крыму (12 фото)

Автор:
22 сентября 2020 10:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Instagram   Алла Шишкина   впечаления   крым   курорты России   отдых   отпуск   
3616
12
Аллу Шишкину удивило то обстоятельство, что за хороший отдых надо платить и много. "Вроде же свое, родное", как так-то?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Instagram   Алла Шишкина   впечаления   крым   курорты России   отдых   отпуск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
43
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
169
Hexo4uha 2 часа назад
Не знаю что это за мадам, но в Крыму действительно дорого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
190
Дмитрий Ржевский 3 минуты назад
А в чем она не права? Все верно, так и есть. Хапнуть сразу и много, а потом жаловаться что туристов нет, может правительство пожалеет и что нибудь придумает. На следующий год, если границы откроют хрен кто поедет на наши курорты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
Остап Ива́нович. 5 минут назад
Наши люди к сожалению считают , что раз теперь капитализм то про совесть надо забыть.. Они берут от капитализма самые худшие повадки, думая что так и надо..
Наши люди к сожалению считают , что раз теперь капитализм то про совесть надо забыть.. Они берут от капитализма самые худшие повадки, думая что так и надо..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Russo Turisto 14 минут назад
Спрос рождает предложение. Всё по законам капитализьма. Вот когда спрос упадет - тогда и цены упадут. Никто от своих лишних денежек не откажется. Печально...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Aqueronte 21 минуту назад
Был в Крыму в этом году, полностью согласен, цены европейские, сервис советской.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Андрей Иванов Полчаса назад
Все берега Чёрного моря заселены жадными аборигенами. И подход к сервису у них - жрите, что дают. Со времён СССР нихрена не поменялось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
nobody® Полчаса назад
"И вместо того, чтобы сделать цены в отелях ниже, а сервис лучше, тем самым привлечь еще больше отдыхающих..."
В новостях говорят про аншлаги. Так зачем делать дешевле, и куда привлечь ещё больше народа? В этом году сезон урезан, а заработать надо всё, что только возможно, чтобы до следующего сезона спокойно дожить. Если корона позволит открыть все направления, тогда, возможно, желающих в Крым поубавится, и хорошим рекламным ходом станет "в этом сезоне дешевле, чем в прошлом" - вот тут уже для привлечения дополнительных отдыхающих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Денис Полчаса назад
Был в Крыму (до 2014 года), был в Адлере, Геленджике, Анапе.
Везде одно и то же - природа отличная. Экскурсии - норм.
Но уровень сервиса - низкий, а уровень цен - высокий.
При таком соотношении действительно в итоге выгоднее отдыхать в Греции-Турции.
Нашему югу надо либо сервис поднимать, либо цены опускать.
Иначе так и будут на силовиках невыездных либо на коронавирусах выезжать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
532
Дмитрий Полчаса назад
Я рассуждаю просто, если масса народа из года в год едет в Крым, отели заполняются, значит людям в Крыму нравится и там есть свои плюсы. А вот эти разговоры, что Крым г... А вьетнам рай, или Турция г... А вот Кипр...!) везде свои плюсы и минусы, я лично прилетел вчера с Крыма, все нормально по ценам и есть куда сьездить и чем заняться. В сентябре все неплохо, народа мало. Ну отели колхозноватые немного, но я туда только ночевать приезжал. А так, жить можно было и провел прекрасный отпуск
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ Дмитрий 14 минут назад
С Крыма, на Крым?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
754
Олег Дмитрий Полминуты назад
Уважаемый, далеко не все себя на помойке нашли, чтобы в колхозноватых отелях ночевать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−162
Фунт Фунт 38 минут назад
Формулируйте правильно. Если претензия - конкретно к мебели, конкретно к еде, конкретно к уборке, к конкретной услуге. А не вот это отмороженное "мне не нравится".

И уж вовсе тупо ждать дешевизны. Вы себя дорого цените? Вот и все ценят дорого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−29
Андрей Аксаментов 56 минут назад
Жители Крыма пишут что раньше было много разных иностранцев и был хороший доходы. Сейчас вместо иностранцев повалили нищие карапузы с полторашками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Серый Андрей Аксаментов 41 минуту назад
Хохол не палится ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
Andrey Андрей Аксаментов 39 минут назад
Всё верно пишут, но раньше Россияне были для них иностранцами, вот про них и пишут!))) и только жители незалежной едут со своей едой и ищут бабушкин вариант размещения, хотя, конечно, не все такие, но много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Великий Кормчий Час назад
У нас в стране нормально отдохнуть можно только дикарём в палатке....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ Великий Кормчий 13 минут назад
На побережье места не найти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−29
Андрей Аксаментов Час назад
Типичный российский бизнес - взять где то бабла, построить избушку, сразу хотеть окупаемость и чтобы хватало платить кредит за второй мерс... А чтобы это окупалось и побыстрее бабло лилось рекой, ломят цены и экономят на всем. В итоге промерзают все вложения...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Барановский Час назад
Российские курорты в последнее время живут за счёт невыездных(силовики, должники). Ездил на российские курорты. Это был первый и последний раз. Платить бешеные деньги за отстойный сервис и хамство местных , как написано выше, "отельеров" и "рестораторов",я не готов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
КремлеКот Час назад
Отдыхали с женой в Крыму в 2018 (посёлок Партенит), нам понравилось. Если пытаться искать недостатки, то их обязательно найдёшь, так что всё зависит от настроя.
Чтобы такие м.даки, как Gera Porohov не хамили, скажу сразу, что бывали в Турции, в Хорватии, в Испании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Профессор Преображенский Час назад
Эти бесконечные столовые на берегу просто ужасны. На пляж эти запахи попадать не должны. И ещё эти ходоки со жратвой- каменный век
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
260
Дмитрий 2 часа назад
Лучше бы в деревню съездила, бабке картошку помогла выкопать. И отдохнула и доброе дело сделала..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−18
Андрей 2 часа назад
Крым шикарен природой и ландшафтом.

А вот сервис там откровенно слабый. И реально цены завышены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
39k
Соломей 2 часа назад
Говноеды, сидя в дерьме,не перестают рассказывать как плохо и дорого в Крыму.фантомные боли дочерей офицеров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
Ager 2 часа назад
для обычного россиянина пох чей крым, на зато он стал беднее из за падения доллара, санкций и всяких построек дорог и мостов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Серый Ager 38 минут назад
Свинка, не плачь, верь в сказки и живи в говне и зависти дальше, такова судьба хохляцкая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALISA2 Серый 10 минут назад
Уж чья бы корова мычала. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Серый ALISA2 Минуту назад
Чисто хохляцкий визг: НЕТ ТЫ!
Очень хорошо показывает умственное развитие - ясли для даунов ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Рупрехт 2 часа назад
Полностью соглашусь!
Ещё в 2016 году вкусил все прелести отдыха в Крыму, когда цены улетели, а уровень обслуживания остался на месте. Они думают, что пандемия навсегда, поэтому рубят бабло не глядя на год вперёд...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
Лучшие пасхалки в многопользовательских играх Лучшие пасхалки в многопользовательских играх Особенности летнего отпуска россиян 2020 года Особенности летнего отпуска россиян 2020 года Неоднозначные итоги крымского летнего сезона 2020 Неоднозначные итоги крымского летнего сезона 2020 Вся суть неутешительно летнего сезона в Сочи 2020 Вся суть неутешительно летнего сезона в Сочи 2020 Очень плохой Сочи. Варламов, прости! Очень плохой Сочи. Варламов, прости! Типичный отпуск-2020: зачетные кадры от тех, кто не поехал на море Типичный отпуск-2020: зачетные кадры от тех, кто не поехал на море
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

575414



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками
3
97
Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками
Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
3
12
Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
0
101
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
Музеи-аптеки Европы
0
5
Музеи-аптеки Европы
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#СССР#люди#кино#шоу бизнес#комментарии#природа#собака
#прикол#фото#интересное#авария#в мире#прикольные#авто авария#милота#реакция#фотографии
#история#интересно#россия#дтп#вещи#картинки#дети#москва#смешные#футбол

На что жалуетесь?

Вернуться