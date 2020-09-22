"Где лояльность к своим гражданам?": олимпийской чемпионке не понравился отдых Крыму

"Отель «Ливадийский» в Ялте - 7 дней на завтраках - 68 000₽, и это не считая перелёт. Номер с дешёвой и кое-где обшарпанной мебелью. Видно, что сделан ремонт, но всё кое-как, тяп ляп😐Про другие аспекты можно долго описывать, но не буду, тем более, что есть и хорошее: приличный спа и анимация с приятными ребятами."

Резюмируя, Алла замечает, что больше на отдых в Крым не приедет и при открытых границах скорее всего выберет Турцию, Грецию или другие страны со схожим климатом.