"Где лояльность к своим гражданам?": олимпийской чемпионке не понравился отдых Крыму

Резюмируя, Алла замечает, что больше на отдых в Крым не приедет и при открытых границах скорее всего выберет Турцию, Грецию или другие страны со схожим климатом.
Был в 2018-м природа отличная в Крыму , но все остальное это очень низкий уровень , съезжу туда лет через пять , посмотрю что поменялось .)— Dr. Liu (@DrHongsheng) September 21, 2020
Олимпийская чемпионка раскритиковала отдых в Крыму. https://t.co/dsTkQGtwxn Я тоже отношусь критически к Крыму. Всё-таки 25 лет под каклами что-то значит. И нужно кучу лет, чтобы исправить всё, сервис, хотелки, инфраструктуру.— Sergey Shumikhin (@Gerat432) September 21, 2020
И что в этом Сочи, Крыму, Турции и Египте делать? Не ПОНИМАЮ?! По мне это места и отдых для недалеких людей с отсутствием мозга и наличием вредных привычек! Полно же мест для души и тела в России - Сахалин, Байкал, Алтай, Урал и много ещё чего. Не не слышали???— Frank Lambert (@Frank_Lambert78) September 17, 2020
Источник:
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В новостях говорят про аншлаги. Так зачем делать дешевле, и куда привлечь ещё больше народа? В этом году сезон урезан, а заработать надо всё, что только возможно, чтобы до следующего сезона спокойно дожить. Если корона позволит открыть все направления, тогда, возможно, желающих в Крым поубавится, и хорошим рекламным ходом станет "в этом сезоне дешевле, чем в прошлом" - вот тут уже для привлечения дополнительных отдыхающих.
Везде одно и то же - природа отличная. Экскурсии - норм.
Но уровень сервиса - низкий, а уровень цен - высокий.
При таком соотношении действительно в итоге выгоднее отдыхать в Греции-Турции.
Нашему югу надо либо сервис поднимать, либо цены опускать.
Иначе так и будут на силовиках невыездных либо на коронавирусах выезжать.
И уж вовсе тупо ждать дешевизны. Вы себя дорого цените? Вот и все ценят дорого.
Чтобы такие м.даки, как Gera Porohov не хамили, скажу сразу, что бывали в Турции, в Хорватии, в Испании.
А вот сервис там откровенно слабый. И реально цены завышены.
Очень хорошо показывает умственное развитие - ясли для даунов ))
Ещё в 2016 году вкусил все прелести отдыха в Крыму, когда цены улетели, а уровень обслуживания остался на месте. Они думают, что пандемия навсегда, поэтому рубят бабло не глядя на год вперёд...