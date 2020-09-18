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Пьяных россиянок в Турции отвезли в полицию после броска тапками в медсестру

Пьяных россиянок в Турции отвезли в полицию после броска тапками в медсестру (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 10:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Отель   видео   курорт   медицина   отдых   скандал   турция   
2873
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Отдых в пятизвездочном отеле для этих дамочек запомнится надолго. На второй день пребывания в Кемере три россиянки устроили скандал в медкабинете. Но турецкие медработники неадекватного поведения терпеть не стали и вызвали полицию.

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Метки: Отель   видео   курорт   медицина   отдых   скандал   турция   
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39  комментариев
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4k
sivanov1079 2 часа назад
К чему последний комментарий? Обезьяны тут соотечественницы. За их судьбу попереживал бы, если б не был уверен что эти животные и в меня тапком кинут
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1k
Show Must Go On 13 минут назад
Обезьяны тут только эти трое Тупых П*зд. Считают, что как в России - бабки есть, значит к окружающим можно относится как к холопам или хуже. Ан нет, не прокатит. Хоть и недолюбливаю Турцию, но там таким быстро успокаивают мордой об пол, если совсем берега путают, и пофиг женщина это или мужчина. К женщинам там вообще презрительное отношение исторически и из за ислама. Это только этим доверчивым россиянкам турки чушь ссут в уши про "красывая дэвушка" и "королефна", а на деле баб считают вторым сортом, особенно иностранок и особенно Русских, Украинок и Белорусок, и часто используют тупо для выуживания из них бабла и перепихонов на спор со своими дружбанами и не более. В общем, с бабами там никто церемонится не будет и если понадобится, будет и жесткий арест и жесткий суд и жесткая тюрьма со всеми пздцами в ней для баб. Так что этих надо скрутить и нах обратно, что б воздух не портили.
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−5
Андрей 17 минут назад
Синька ЧМО!

А особенно синие дамы. Аватары блин. Возомнили из себя королев. Едут за 3 копейки и портят репу всем рускоговорящим...

Запрет им на 10 лет дать на выезд из страны, будут думать. Хотя нет, такие не умеют думать. Но зато репу не попортят всем.
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1k
Lefterov 18 минут назад
почему чудят эти бабы а стыдно мне?
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4k
Михаил 19 минут назад
Вот поэтому я не отдыхаю в Турции, хотя там красиво и есть очень красочные места в Алании.
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825
Oggych Полчаса назад
Приключения "яжематери" и "везименямразь" за границей . Наконец то хоть ктото из них получит по заслугам , глядишь научатся себя вести
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231
С миру по нитке Полчаса назад
На висилицу надо было в центр города чтоб приезжающие ходили ниже травы потом.
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21k
Андрей 42 минуты назад
Лично я только за наказание такого пьяного быдла. И не важно из какой оно страны и кто по национальности, цвету и ориентации. Нажрался, не умеешь себя вести, велком в камеру! И штраф нехилый!
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15k
голландец 45 минут назад
Пьяных россиянок в Турции отвезли в полицию после броска тапками в медсестру
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2k
Борис Карабанов Час назад
"Отдых", "отдыхать", "на отдых", "с отдыха"... Я вот, одного не пойму, от какой такой тяжёлой работы эти и подобные им особи так сильно устают, аж, до изнеможения?
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2k
Max Lu Час назад
это до какого уровня надо быть неудовлетворённой и обиженной на всё и вся, чтобы взять и просто так посраться с людьми? причём ещё за границей, где их законов толком не знаешь, и ещё в отпуске, который скорее всего накроется после этого

видал один такой случай. 2 негритоски, скорее всего с англии. отпуск был вне сезона, людей мало. эти 2 сели у бассейна и распивали свои напитки,включив громко музыку. на замечания реагировали громо и огрызались. одна женщина сделала замечание и её толкнули (потом с гипсом ходила). дошло до того что одна из них стоя у бассейна орала уже на всех. особенно понравилось "my money is green too", типа я тоже платила и делаю что хочу. честно сказать такое видел до этого только в шоу. потом подоспел персонал и возможно полиция. больше я их в отеле не видел. было это на майорке. но вот в чём смыл такого отпуска? они приехали в отель и продержались там несколько часов. в чём удовольствие такого отпуска и что потом? другой отель искали? домой полетели?
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1k
Show Must Go On Max Lu 9 минут назад
Тут не обида, а скорее "вези меня мразь!" типаж истеричных тупых п*зд сосалок с баблом на руках и считающих всех вокруг, даже в другой стране, с какого то фига, "холопами" и "недолюдьми" и что тех пи*дить можно аки холопов за любое неугодное слово. 3 швали подзаборные бухие забыли что это не Россия. Жаль что их мордами об пол и об ботинки с их черными ртами не приложила полиция, как там обычно с такими делают.
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1k
Show Must Go On Max Lu 8 минут назад
Таких обычно домой нах из страны туркают сразу и в черные списки вносят. Ну, страны которые себя уважают. Турция и Египет...не знаю... )))
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2k
Max Lu Show Must Go On Минуту назад
кинуть на несколько суток в камеру и пусть думают в тишине
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7k
harlamov Час назад
Вот этот комментарий прям в точку.
"Это вам не Россия, где пьянь с деньгами чувствует себя хозяевами жизни".
Привыкли у нас к безнаказанности. Но даже в Турции порядка больше.
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27k
Кот Баюн harlamov 46 минут назад
скорее наоборот, у нас быдло быстро на место поставидли бы и без всяких законов, вот они и прут в Турцию пальцы гнуть.
Примерно так же как и горные обезьяны со своих аулов (где их быстро на место ставят) прут в МСК и тут начинают барагозить.
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27k
Кот Баюн harlamov 46 минут назад
ой, это же ОДУВАН, не признал сразу, с таким бараном даже спорить нет смысла, русофоб еще тот.
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28k
Лесли 🥰 Час назад
Где там комментаторы, которые мне посоветовали съездить за бугор и на их быдляк посмотреть?? Ну, тетками-то как гордитесь? Оправдываете этих сук?! А?
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28k
Лесли 🥰 Час назад
Чтоб этих теток трахнул аниматор в костюме тапка!)))))
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1k
ShySteR Лесли 🥰 54 минуты назад
Этих особ кто-то сделал представителями нации в Турции?) Я не один раз видел и немок и англичанок в неадеквате , один раз двух цветных девочек на колясках увозили от бассейна (с мокрыми штанами ....), а дети рядом шли.
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27k
Кот Баюн Лесли 🥰 45 минут назад
а ты по одной новости на миллион теперь выводы сделала ? Нет уж ты съезди и посмотри, шалава тупая.
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231
С миру по нитке Лесли 🥰 Полчаса назад
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24k
Fat Lynx Час назад
Бля-ди!
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107
DoctorBetruger 2 часа назад
Вот обязательно надо напиться, до такого состояния, что все вокруг твои крепостные и обязательно это надо продемонстрировать. А одна из звёзд, садясь в машину, консулу звонила?
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Никакого вируса нет. Маски ни от чего не защищают. Тебе нравится ходить в маске - вот и ходи."
Блин, а чё, в Турции это не прокатывает?
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28k
Лесли 🥰 Борис Карабанов Час назад
Правила никто не отменял и штрафы. Мне тоже не нравится носить маску, но мы носим т.к пока, что такие вот правила и ограничения. Никто чет не умер от высокомерия-то!
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28k
Лесли 🥰 Час назад
Я имею ввиду работу
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5k
KOSTELLO 2 часа назад
Ты гляди, бухая, бухая, а тапком в глаз попала
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13k
VIRO-PAX! KOSTELLO Час назад
У нас такая страна - тапком в глаз попадают, бейсболкой бровь рассекают
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3k
Юра Гагарин KOSTELLO 45 минут назад
знай наших!
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2k
Арт 2 часа назад
Свиноматки пропитые.... Давно уже пора ббпе ввести на официальном уровне, а то эти с*Ки уже зае*али...бухаете как мужики, и по *балу тоже выхватывайте тогда по мужски!!
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1k
Вадик Бондаренко 2 часа назад
Туда и дорога!!!Пару суток в камере с местным контингентом и получат того что хотели)Вай какие Наташи в камеру сели).
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873
Шурман Вадик Бондаренко 2 часа назад
Если и посадят только максимум на 8 часов . И сидеть они будут в разных одиночных камерах , там сизо слегка другое .
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1k
Вадик Бондаренко Шурман 2 часа назад
А жаль
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873
Шурман Вадик Бондаренко 2 часа назад
Я в Бельгии 2 раза посидел , один раз вечер и всю ночь , второй раз закрыли на 3 часа и отпустили с словами обознались .
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1k
Вадик Бондаренко Шурман 2 часа назад
Я в штатах был ребят за превышение скорости повторное на 1 сутки посадили(как на курорт-роба в пакетике,4 разовое питание).
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873
Шурман Вадик Бондаренко Час назад
Мне за 8 часов дали только воды попить и 2 раза вывели в туалет за одно и покурить дали . Про еду можно было забыть , обстановка такая , батарея весит примерно 3х метрах над потолком , одна скамейка деревянная и все . Как обычно шнурки обувь и тд сдаешь у входа в камеру . Так и я сидел за то что не остановился по требованию , да и еще у меня было 0,45 алкоголя в крови . Права мне кстати вернули в тот же вечер после еще очередного замера . Через 2 года был суд и права уже забрали на неделю и штраф по моему 500 евро . В понедельник отдал и через неделю в понедельник забрал права .
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