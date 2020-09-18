Пьяных россиянок в Турции отвезли в полицию после броска тапками в медсестру

Одна из туристок, отдыхавших в пятизвездочном отеле, пожаловалась на боль в ступне. Медсестра перед осмотром врача попросила дамочек надеть медицинские маски - те отказались, а одна из них и вовсе вышла из себя и запустила в медработника тапочками.



Такого поведения к дорогим гостям турецкие медики терпеть не стали и вызвали полицию. Эпизод, на котором туристок увозят в участок, попал на видео.