Пьяных россиянок в Турции отвезли в полицию после броска тапками в медсестру

Отдых в пятизвездочном отеле для этих дамочек запомнится надолго. На второй день пребывания в Кемере три россиянки устроили скандал в медкабинете. Но турецкие медработники неадекватного поведения терпеть не стали и вызвали полицию.
23-летняя Маргарита, 32-летняя Татьяна и еще одна девушка, имя которой не называется, приехали на отдых в Турцию, но оказались в полиции, устроив скандав в кабинете врача.
Одна из туристок, отдыхавших в пятизвездочном отеле, пожаловалась на боль в ступне. Медсестра перед осмотром врача попросила дамочек надеть медицинские маски - те отказались, а одна из них и вовсе вышла из себя и запустила в медработника тапочками.
Такого поведения к дорогим гостям турецкие медики терпеть не стали и вызвали полицию. Эпизод, на котором туристок увозят в участок, попал на видео.
Такого поведения к дорогим гостям турецкие медики терпеть не стали и вызвали полицию. Эпизод, на котором туристок увозят в участок, попал на видео.
После полицейского участка участниц конфликта и пострадавшую медсестру отвезли в медклинику - туристкам диагностировали алкогольное опьянение, а медработнице - травму глаза.
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А особенно синие дамы. Аватары блин. Возомнили из себя королев. Едут за 3 копейки и портят репу всем рускоговорящим...
Запрет им на 10 лет дать на выезд из страны, будут думать. Хотя нет, такие не умеют думать. Но зато репу не попортят всем.
видал один такой случай. 2 негритоски, скорее всего с англии. отпуск был вне сезона, людей мало. эти 2 сели у бассейна и распивали свои напитки,включив громко музыку. на замечания реагировали громо и огрызались. одна женщина сделала замечание и её толкнули (потом с гипсом ходила). дошло до того что одна из них стоя у бассейна орала уже на всех. особенно понравилось "my money is green too", типа я тоже платила и делаю что хочу. честно сказать такое видел до этого только в шоу. потом подоспел персонал и возможно полиция. больше я их в отеле не видел. было это на майорке. но вот в чём смыл такого отпуска? они приехали в отель и продержались там несколько часов. в чём удовольствие такого отпуска и что потом? другой отель искали? домой полетели?
"Это вам не Россия, где пьянь с деньгами чувствует себя хозяевами жизни".
Привыкли у нас к безнаказанности. Но даже в Турции порядка больше.
Примерно так же как и горные обезьяны со своих аулов (где их быстро на место ставят) прут в МСК и тут начинают барагозить.
Блин, а чё, в Турции это не прокатывает?