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32-летняя дочь актёра Владимира Конкина погибла в бассейне

32-летняя дочь актёра Владимира Конкина погибла в бассейне (2 фото)

Автор:
24 сентября 2020 20:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владимир Конкин   София Конкина   бассейн   шоу бизнес   юрист   
6052
2
София Конкина утонула 22 сентября в бассейне одного из фитнес-центров.

Источник:

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Метки: Владимир Конкин   София Конкина   бассейн   шоу бизнес   юрист   
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6k
Караганда 3 часа назад
печально когда дети бездарные тонут в бассейнах.папе соболезнования-но лучше бы воспитанием занимался.
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5k
Дельфин Красивый 11 минут назад
ну и йух на неё! зачем на развлекательном сайте знать почему сдохла какая то шлюшка?
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163
ятам Полчаса назад
как то странно, раз и в мгновение почки отказали? а до это бодрячком?
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2k
RoseM ятам 5 минут назад
Кто тебе сказал, что "до этого - бодрячком"?

Если предполагают отказ почек, очевидно, для этого существуют причины.
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791
Руслан Новак 36 минут назад
Вот накуя мне это знать????
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2k
RoseM Руслан Новак 3 минуты назад
Мало того, что ты залез в пост с говорящим названием и прочитал его.
(Тебе что, из названия понятно не было, что тебе это не интересно?)

Так ты еще и в комменты полез бздонуть свои пять копеек.

Тебе реально нечем заняться )))))
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13k
vikklu Час назад
Это очень плохо, когда дети уходят раньше родителей... Мои соболезнования.
Вот как получается, жизненный путь окончился и, будь ты трижды здоров, всё равно приходит ангел смерти и всё, пора домой. Как не пыжься, больше, чем там отмеряно, не проживёшь. Меньше - да, но не больше. Жаль, многие не задумываются об этом.
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132
776166 2 часа назад
В ЧС за хорошее настроение. Спасибо!
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18k
Владимир 2 часа назад
Кто это?
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469
X Æ A-12 Владимир 2 часа назад
У тебя есть интернет?
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7k
Cornho Владимир 2 часа назад
Вроде в тексте всё написано. Дочь Владимира Конкина, Шарапова из "Места встречи..."
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18k
Владимир X Æ A-12 2 часа назад
Я обязан знать всех уже даже не бьюти-блогерш?
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18k
Владимир Cornho 2 часа назад
О, кстати, ты советовал всегда посмотреть "Сватов". В общем у меня было пару суток (в тундре, когда мы вездеход вытаскивали, хе-хе).. В общем реально клас, мне очень понравилось. Прям здорово, актеры класные, сюжет интересный, снято здорово.
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2k
RoseM Владимир 14 секунд назад
Ну, например, детей известных актеров знать вовсе необязательно.

(Да и самих актеров - тоже не обязательно)

Однако, если ты не знаешь, кто такой Конкин, то ты "страшно далек от народа", и, возможно, это - прекрасно.
Ты из другого культурного слоя. Твое - это дом2 и т.п.
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29k
Элек Мек 2 часа назад
Очень жаль,молодая,да к тому же ребёнок остался.
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318
im240 2 часа назад
померла и померла... каждый день мрут сотни тысяч
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4k
Jurijs Krotovs im240 55 минут назад
именно
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8k
Великий Кормчий 2 часа назад
Поподробнее про сауну в фитнес центре пожалуйста
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163
ятам Великий Кормчий Полчаса назад
а что поподробнее то? обычно всегда есть конечно если это не подвальная качалка (да и то случается)
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5k
Bhaal 2 часа назад
Симпатичная. А по поводу того что хорошая плавчиха не могла утонуть - это заблуждение. Случае таких много.
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7k
Cornho Bhaal 2 часа назад
*плОвчиха, не от слова "плавать".
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3k
Vadim Bhaal Час назад
Утонуть может и хороший плавец, но не в бассейне же. У нас в городе тоже недавно мужик в бассейне думали утонул, оказалось сердечный приступ.
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1k
Dmitry 3 часа назад
Фишки - сайт хорошего настроения? Правда чтоли?
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Жаль девочку.
Только кроме нее гибнут многие. Почему ей такое внимание?
Потому, что она - дочь Конкина?
ОК. Конкин - известный актер.
А она - кто? Чем она лучше какого-нибудь чьего-то сына/дочери, который утонул во время половодья в какой-нибудь Ухте или Кинешме?
Сочувствую.
Но это не тема для поста.
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976k
Сергей 3 часа назад
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (С)
Только зачем это на ФИШКАХ? Я бы понял, если бы погиб Владимир Конкин - Заслуженный Артист России, любимый многими поклонниками его таланта, а его дочь знают только близкие, друзья и коллеги по работе!
Давайте тогда сообщать о ВСЕХ смертях за сутки!
PS: Безусловно, это трагедия и я, как и все нормальные люди, соболезную родным и близким Софии!
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27k
lem02 3 часа назад
Жаль. Соболезнования близким. 32 года...
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84
Moon24 3 часа назад
Помощь пришла быстро но не спасли . Как-то странно все это , даже отказавшие почки не приведут так быстро к смерти
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3k
Vadim Moon24 Час назад
Может сердечный приступ. В бассейне куда я хожу так недавно мужик погиб, плавал плавал и вдруг пошел ко дну. Вытащили тоже сразу, но откачать не смогли.
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