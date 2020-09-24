32-летняя дочь актёра Владимира Конкина погибла в бассейне

Правоохранительные органы проверили фитнес-центр, который был закрыт для посетителей. К сожалению, камер в бассейне не оказалось.



Сейчас планируется провести вскрытие, чтобы узнать, что стало причиной смерти. Подозревают, что у погибшей отказали почки.



София Конкина была младшим ребёнком актёра Владимира Конкина – также у него есть сыновья-близнецы. В юности София получила музыкальное образование, имела хорошие вокальные данные и некоторое время мечтала быть джазовой певицей. Однако выучилась на юриста и в последние годы работала в крупной строительной фирме. Она в одиночку воспитывала 11-летнюю дочь.