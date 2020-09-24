32-летняя дочь актёра Владимира Конкина погибла в бассейне

София Конкина утонула 22 сентября в бассейне одного из фитнес-центров.
Во время тренировки в бассейне, видимо, женщине стало плохо, и она пошла ко дну. Тренер быстро вытащил её из бассейна и стал оказывать первую помощь. В течение нескольких минут подъехала бригада скорой помощи, которая продолжила реанимационные действия.
В правоохранительных органах заявили, что Софию Конкину доставили на скорой помощи в Боткинскую больницу. Но спустя несколько часов она скончалась в реанимации, не приходя в сознание.
По словам родственников, София была хорошей пловчихой и не могла утонуть, захлебнувшись.
В правоохранительных органах заявили, что Софию Конкину доставили на скорой помощи в Боткинскую больницу. Но спустя несколько часов она скончалась в реанимации, не приходя в сознание.
По словам родственников, София была хорошей пловчихой и не могла утонуть, захлебнувшись.
Правоохранительные органы проверили фитнес-центр, который был закрыт для посетителей. К сожалению, камер в бассейне не оказалось.
Сейчас планируется провести вскрытие, чтобы узнать, что стало причиной смерти. Подозревают, что у погибшей отказали почки.
София Конкина была младшим ребёнком актёра Владимира Конкина – также у него есть сыновья-близнецы. В юности София получила музыкальное образование, имела хорошие вокальные данные и некоторое время мечтала быть джазовой певицей. Однако выучилась на юриста и в последние годы работала в крупной строительной фирме. Она в одиночку воспитывала 11-летнюю дочь.
Сейчас планируется провести вскрытие, чтобы узнать, что стало причиной смерти. Подозревают, что у погибшей отказали почки.
София Конкина была младшим ребёнком актёра Владимира Конкина – также у него есть сыновья-близнецы. В юности София получила музыкальное образование, имела хорошие вокальные данные и некоторое время мечтала быть джазовой певицей. Однако выучилась на юриста и в последние годы работала в крупной строительной фирме. Она в одиночку воспитывала 11-летнюю дочь.
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Если предполагают отказ почек, очевидно, для этого существуют причины.
(Тебе что, из названия понятно не было, что тебе это не интересно?)
Так ты еще и в комменты полез бздонуть свои пять копеек.
Тебе реально нечем заняться )))))
Вот как получается, жизненный путь окончился и, будь ты трижды здоров, всё равно приходит ангел смерти и всё, пора домой. Как не пыжься, больше, чем там отмеряно, не проживёшь. Меньше - да, но не больше. Жаль, многие не задумываются об этом.
(Да и самих актеров - тоже не обязательно)
Однако, если ты не знаешь, кто такой Конкин, то ты "страшно далек от народа", и, возможно, это - прекрасно.
Ты из другого культурного слоя. Твое - это дом2 и т.п.
Только кроме нее гибнут многие. Почему ей такое внимание?
Потому, что она - дочь Конкина?
ОК. Конкин - известный актер.
А она - кто? Чем она лучше какого-нибудь чьего-то сына/дочери, который утонул во время половодья в какой-нибудь Ухте или Кинешме?
Сочувствую.
Но это не тема для поста.
Только зачем это на ФИШКАХ? Я бы понял, если бы погиб Владимир Конкин - Заслуженный Артист России, любимый многими поклонниками его таланта, а его дочь знают только близкие, друзья и коллеги по работе!
Давайте тогда сообщать о ВСЕХ смертях за сутки!
PS: Безусловно, это трагедия и я, как и все нормальные люди, соболезную родным и близким Софии!