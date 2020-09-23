Андрей Макаревич похвастался размером пенсии

"Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда", – сказал Макаревич.

Недавно Регина Дубовицкая посетовала, что на пенсию в 16 000 рублей в Москве невозможно прожить.