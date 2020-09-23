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Андрей Макаревич похвастался размером пенсии

Андрей Макаревич похвастался размером пенсии (2 фото)

Автор:
23 сентября 2020 15:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   ветеран труда   выплаты   музыкант   пенсия   шоу бизнес   
2385
2
Эпатажного музыканта удивило присвоение ему звания "ветеран труда". Теперь он получает доплаты.

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Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   ветеран труда   выплаты   музыкант   пенсия   шоу бизнес   
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28k
Azesh Час назад
труда? а когда он трудился?
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8k
Serg2001 Azesh 54 минуты назад
Правильно! И балеринам не фиг пенсию в 35-40 лет давать!... Это ж не работа, а дискотека сплошная!
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3k
КремлеКот 3 минуты назад
Доплата за "Ветеран труда" может быть только на региональном уровне, на федеральном никаких доплат нет.
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104k
Фима Петров 5 минут назад
ВАЩЕ ПОХ. Нету больше артиста Макаревича. Есть гнида и либераст Андрюшенька...
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22k
Григорий 8 минут назад
Столько сделано, столько лет, столько взращено людей на его песнях, столько десятилетий...
Я родился под его песни, с мелочи его слушал, это был не рулевой, но что-то сродни.
Сейчас не всегда согласен с его мнением, он тоже живет первую жизнь - давать советов никто не уполномочил, но откровенных глупостей не говорит. Бывает уперт в своих убежденьях, это выглядит странно, некоторых злит до безумия, но годы идут и он меняется.
... как и я.
P.S.
Это его первая жизнь. Как и моя. Как твоя.
Ссылка youtu.be
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71
Михаил 23 минуты назад
Сука он еще не сдох, достал это жи_дяра
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2k
Волот Полчаса назад
я прочитал - Андрей Макаревич похвастался размерами пенса
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4k
Владимир Волот Полчаса назад
Нечем наверное хвастаться, потому пока пенсией.
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1k
alex5450 Волот 22 минуты назад
Не переживай! И у тебя вырастет.
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18k
hebpat Волот 10 минут назад
пенс это достаточно мелкая монета, чем тут хвастаться
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18k
hebpat alex5450 9 минут назад
пенс - это мелкая монета,из метала и она не растёт ни у кого
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2k
Слава Кокаинум Полчаса назад
Чтобы получить такое звание надо подать заявление. Удивило его.
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−44
Андрей Аксаментов 36 минут назад
На пенсию только существовать можно.
Как впрочем и на среднюю зарплату по путину...
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8k
Serg2001 57 минут назад
Мне кажется, Макаревич один из последних людей в нашем шоубизнесе, к которому подойдет определение "эпатажный".
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29k
Опаньки 59 минут назад
я прочитал "размером пен" и испугался читать ли дальше
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alex5450 Опаньки 21 минуту назад
А я прочитал вначале твой никак "Оленьки" и даже понял чего ты испугалась.
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1k
Дмитрий Час назад
У машины был шикарный юбилейный концерт недавно. никогда не был их фанатом, случайно наткнулся и посмотрел весь
Ссылка www.youtube.com
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2k
LU-LU Час назад
Папе добилась оформили ветерана труда (отраслевой знак почётный изобретатель).
Пенсия около 12 тысяч.
400 км от Москвы.
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2k
Frank Borman Час назад
Ой, вей! Теперь Макар будет шиковать в Израиле. Говорят, пр@ститутки там очень дорогие.
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4k
Александр Иванов Frank Borman 56 минут назад
А он что, ещё продаётся?
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32k
jonnyD Час назад
Андрей Макаревич похвастался размером пенсии
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12k
Максим Час назад
ирина николаевна, слюньки потекли?
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26k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Автор поста Максим 59 минут назад
Ага, сижу сейчас в слюнях )) Обожаю женатых пенсионеров
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60k
HundeBeißer2 Час назад
Есть ещё порох у ветеранов !
Здоровья Макару и индексации пенсии!
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9k
Taximaxi Час назад
А слабо Андрюшке отказаться от неё,или пожертвовать нуждающимся?
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229
Nane First NameLast Taximaxi Полчаса назад
Погугли сколько он давал концертов, а бабки за них перечислял на благотворительность. Очень удивишься. Он не из тех, кто пожертвовал рубль, а на свой пиар про пожертвованный рубль ввалил миллион рублей.
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9k
Taximaxi Nane First NameLast 4 минуты назад
В всу на ато перечислял? В это верю,Андрюшка такой.
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59k
Gogaren_3Meu Час назад
назвать Макаревича эпатажным музыкантом - бред 80lvl
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9k
alexis Gogaren_3Meu 21 минуту назад
Как и ветераном труда.
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Gogaren_3Meu alexis 8 секунд назад
для получения звания ветерана труда достаточно 15 лет стажа в одной сфере деятельности и присвоение звание в этой сфере
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33k
dima423 Час назад
У меня мама тож ветеран труда чето около 27000 получает но это учитывая что она работает еще официально) а так около 30 бы получала
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