Андрей Макаревич похвастался размером пенсии

Эпатажного музыканта удивило присвоение ему звания "ветеран труда". Теперь он получает доплаты.
В интервью газете "Взгляд" Андрей Макаревич признался, что все его знакомые-пенсионеры не сидят на пенсии, а продолжают трудиться по призванию, потому что любят свою работу.
Артист рассказал, что его пенсия составляет около 26 000 рублей и он считает эту сумму достаточно приличной. Тем более, что в неё включены дополнительные выплаты за то, что он теперь "ветеран труда", а также за звание народного артиста России.
Артист рассказал, что его пенсия составляет около 26 000 рублей и он считает эту сумму достаточно приличной. Тем более, что в неё включены дополнительные выплаты за то, что он теперь "ветеран труда", а также за звание народного артиста России.
"Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда", – сказал Макаревич.
Недавно Регина Дубовицкая посетовала, что на пенсию в 16 000 рублей в Москве невозможно прожить.
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Я родился под его песни, с мелочи его слушал, это был не рулевой, но что-то сродни.
Сейчас не всегда согласен с его мнением, он тоже живет первую жизнь - давать советов никто не уполномочил, но откровенных глупостей не говорит. Бывает уперт в своих убежденьях, это выглядит странно, некоторых злит до безумия, но годы идут и он меняется.
... как и я.
P.S.
Это его первая жизнь. Как и моя. Как твоя.
Как впрочем и на среднюю зарплату по путину...
Пенсия около 12 тысяч.
400 км от Москвы.
Здоровья Макару и индексации пенсии!