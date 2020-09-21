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Малышева: богатые люди лечатся за рубежом, чтобы не лишать бедных бесплатной медпомощи

Малышева: богатые люди лечатся за рубежом, чтобы не лишать бедных бесплатной медпомощи (9 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 09:42
Сообщество : Жить в России
Метки: ЛЕЙКОЗ   Тиньков   видео   здоровые   здравоохранение   малышева   шоу бизнес   
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Вот оно как! Оказывается, обеспеченные россияне уезжают на лечение за границу исключительно из соображений благотворительности. В пример телеведущая привела Тинькова.

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Метки: ЛЕЙКОЗ   Тиньков   видео   здоровые   здравоохранение   малышева   шоу бизнес   
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31  комментарий
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
ага. а ещё они жрут деликатесы чтоб нам дешёвой еды больше досталось.
ну и всяких моделей е.бут чтоб некрасивым девкам перепадал простолюдинский секс. да и пи.дарасами становятся чтоб натуралам больше женщин доставалось.
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974
Evgen 4 минуты назад
Я не понимаю другое, зачем такие люди как она, добившиеся чего то в жизни, топят сами себя? Либо она настолько глупая, либо нас считает за полных и.д.и.о.т.о.в. Вот добился ты в жизни успеха, стал чиновником или медийной личность, зарабатываешь хорошие деньги, пусть даже и воруешь, ну сиди ты тихо на своем месте, сиди помалкивай, зачем топить самого себя?
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3k
Юра Гагарин 13 минут назад
эпоха лжи и лицемерия
это я буду повторять ещё много раз
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11k
Kazanzaki 18 минут назад
Строго говоря, наша бесплатная медицина - это просто система унижения и издевательств и над теми кто там работает, и над теми кто там пытается лечиться.
Пытался было к гастроэнтерологу попасть, да ну его куда подалее.
Обратился в платную и получил помощь быстро квалифицировано и профессионально. Но за деньги.
Я не хвастаюсь. Я искренне сочувствую людям, которые вынуждены мыкаться по нашим бесплатным поликлиникам и больницам.
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2k
leto2016 19 минут назад
Надо ей в нос дать и объяснить что еще и бабки отмывают на омс на этом.
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26
vitalygrashchenkov Полчаса назад
было время, когда людей за длинный язык отправляли лес рубить; правительсто стало в итоге тем, с чем боролось
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3k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Она сама в это верит?
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449
EestiJoodik Полчаса назад
Предлагая им лечится на родине. Но! Платно.Ну если уж могут себе позволить. Заодно внесут финансовый вклад в медицину. Что бы все остальные смогли себе позволить "бесплатно" лечиться. А то, как то не хорошо получается. Зарабатывают в России, а тратят где-то там.
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2k
Sergey Nekrasov 39 минут назад
Вот оно как сука, ну теперь буду знать.
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1k
Peter Griffin 39 минут назад
В древности болеющих врачей сжигали.
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14k
dimitr 43 минуты назад
Был уверен, что достигли дна.

Но тут снизу постучались....
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5k
Сгусток позитива 56 минут назад
это просто днище какое то
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7k
Иван Акимов 58 минут назад
Опять квадратнорылая высралась.
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25k
parallax Час назад
А-аа... Теперь понимаю почему богатые летают на частных самолётах и плавают на яхтах. Они о нас заботятся.
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1k
Шмёль Час назад
" - Вы совокуплялись, господин Воронин. Совокуплялись сразу со многими девочками и одновременно проповедовали кастратам высокие принципы. Втолковывали им, что занимаетесь этим делом не для собственного удовольствия, а для блага всего человечества."
А. и Б. Стругацкие. Град обреченный. По-моему как нельзя более уместная цитата.
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28k
Azesh Час назад
у меня всегда на нее вот такая ассоциация, ничего не могу с собой поделать.
у меня всегда на нее вот такая ассоциация, ничего не могу с собой поделать.
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1k
K_II_T Час назад
Самокритично.
У неё же сеть клиник в России.
Хотя скорее её топят. В России разрешено дрочить так, как любишь. Ограничений нет.

В камеди выпуск был, что нельзя пить воду если вода не из Франции. Там шутки были проходные. А тут я вообще цели не понимаю.
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13k
ВОВЧЕГ Час назад
Питораска-пидорасина!
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13k
ВОВЧЕГ Час назад
[мат]-пидорасина!
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24k
labuda.blog 2 часа назад
Малышева: богатые люди лечатся за рубежом, чтобы не лишать бедных бесплатной медпомощи
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641
Акроко labuda.blog Час назад
Да тут бы уже бы веночки на могилку плели, а там он уже ходит, зараза.
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5k
Валерий 2 часа назад
"Если бы у бабушки был х.у.й.-она была бы дедушкой"!
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