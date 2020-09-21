Малышева: богатые люди лечатся за рубежом, чтобы не лишать бедных бесплатной медпомощи

Телеведущая Елена Малышева и раньше отличалась нестандартными высказываниями относительно здравоохранения и организации медпомощи, но тут, похоже, превзошла саму себя. Доктор заявила, что богатые люди ездят на лечение за рубеж не только потому, что могут себе это позволить финансово, а чтобы дать возможность бедным россиянам лечиться бесплатно здесь, в своей стране.