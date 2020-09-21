Малышева: богатые люди лечатся за рубежом, чтобы не лишать бедных бесплатной медпомощи

Вот оно как! Оказывается, обеспеченные россияне уезжают на лечение за границу исключительно из соображений благотворительности. В пример телеведущая привела Тинькова.
Телеведущая Елена Малышева и раньше отличалась нестандартными высказываниями относительно здравоохранения и организации медпомощи, но тут, похоже, превзошла саму себя. Доктор заявила, что богатые люди ездят на лечение за рубеж не только потому, что могут себе это позволить финансово, а чтобы дать возможность бедным россиянам лечиться бесплатно здесь, в своей стране.
В пример она привела Олега Тинькова, который заболел острым лейкозом и для трансплантации стволовых клеток улетел в Германию, где в клинике прошел эту процедуру.
"Никакой трепанации!": Олег Тиньков показал процесс трансплантации костного мозга
Теледоктор рассказала, что в России трансплантация клеток доступна только для 15% граждан, потому Тиньков поехал на лечение за рубеж. Просто он не захотел перетягивать одеяло на себя, желая оставить шанс спастись тем, у кого нет денег.
Вот как выглядит забота о бедных!
О том, что думают интернет-пользователи по этому поводу, говорить не приходится.
О том, что думают интернет-пользователи по этому поводу, говорить не приходится.
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ну и всяких моделей е.бут чтоб некрасивым девкам перепадал простолюдинский секс. да и пи.дарасами становятся чтоб натуралам больше женщин доставалось.
это я буду повторять ещё много раз
Пытался было к гастроэнтерологу попасть, да ну его куда подалее.
Обратился в платную и получил помощь быстро квалифицировано и профессионально. Но за деньги.
Я не хвастаюсь. Я искренне сочувствую людям, которые вынуждены мыкаться по нашим бесплатным поликлиникам и больницам.
Но тут снизу постучались....
А. и Б. Стругацкие. Град обреченный. По-моему как нельзя более уместная цитата.
У неё же сеть клиник в России.
Хотя скорее её топят. В России разрешено дрочить так, как любишь. Ограничений нет.
В камеди выпуск был, что нельзя пить воду если вода не из Франции. Там шутки были проходные. А тут я вообще цели не понимаю.