На звёздного косметолога заведено уголовное дело за поддельный диплом, но она продолжает работать

На лжекосметолога, которая обслуживала и звёзд отечественного шоу-бизнеса, завели уголовное дело за подделку документов.



Своему 1 млн подписчиков девушка рассказала, что находится в отпуске, а на вопросы про уголовное дело не даёт никаких комментариев. Однако некоторых пользователей соцсетей удивило, что девушка продолжает принимать клиентов и делать им процедуры, не имея медицинского образования.