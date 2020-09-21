На звёздного косметолога заведено уголовное дело за поддельный диплом, но она продолжает работать

Косметолог, блогерша и просто красотка из Дагестана Аида Гаджиева уже успела три года проработать в Москве в элитном салоне красоты.
Но недавно открылись факты, из-за которых её выгнали из салона. Диплом Дагестанской государственной медицинской академией Махачкалы оказался фальшивым. В ВУЗе подтвердили, что в 2012 году Гаджиева его не заканчивала.
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На лжекосметолога, которая обслуживала и звёзд отечественного шоу-бизнеса, завели уголовное дело за подделку документов.
Своему 1 млн подписчиков девушка рассказала, что находится в отпуске, а на вопросы про уголовное дело не даёт никаких комментариев. Однако некоторых пользователей соцсетей удивило, что девушка продолжает принимать клиентов и делать им процедуры, не имея медицинского образования.
Своему 1 млн подписчиков девушка рассказала, что находится в отпуске, а на вопросы про уголовное дело не даёт никаких комментариев. Однако некоторых пользователей соцсетей удивило, что девушка продолжает принимать клиентов и делать им процедуры, не имея медицинского образования.
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Хотя на свете много странных людей. Например, тех, которые отрицают очевидное и хотят записаться на приём к женщине, не имеющей права заниматься косметологией.
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