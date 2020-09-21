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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4190 постов • 598 подписчиков подписаться
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На звёздного косметолога заведено уголовное дело за поддельный диплом, но она продолжает работать

На звёздного косметолога заведено уголовное дело за поддельный диплом, но она продолжает работать (6 фото)

Автор:
21 сентября 2020 20:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   блогерша   диплом   косметолог   красота   медицинское образование   шоу бизнес   
2108
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Косметолог, блогерша и просто красотка из Дагестана Аида Гаджиева уже успела три года проработать в Москве в элитном салоне красоты.

Источник:

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Метки: Instagram   блогерша   диплом   косметолог   красота   медицинское образование   шоу бизнес   
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13  комментариев
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332
im240 3 часа назад
подделывать дагестанский диплом? верх идиотизма
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6k
kaboza 46 минут назад
а чо рот не закрывается
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7k
Star Link 2 часа назад
"просто красотка из Дагестана Аида Гаджиева"

Ахтунг!!!
Извращенцы на фишках...
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48k
DonNerka Star Link 59 минут назад

На звёздного косметолога заведено уголовное дело за поддельный диплом, но она продолжает работать
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
На звёздного косметолога заведено уголовное дело за поддельный диплом, но она продолжает работать
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3k
Мих 2 часа назад
Ну и мерзкая же харя! И к ней ходили???
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Ай-ай-ай! Работать с поддельным дипломом, как не стыдно!

Ай-ай-ай! Работать с поддельным дипломом, как не стыдно!
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3k
Sanar 3 часа назад
Диплом Дагестанской государственной медицинской академией Махачкалы уже вызывает недоверие, а он ещё и фальшивый))) ну это для лохушек поуху.
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